 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 37 осіб, на водних об'єктах - 13, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 3 людини і постраждали 73 людини.

Зареєстровано 5 тис. 458 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 36 осіб.

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Ліквідовано 4 тис. 893 пожежі, врятовано на пожежах 31 осіб і не допущено знищення вогнем 1 тис. 41 будівлі та 64 од. техніки. Під час пожеж загинуло 37 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 9 млн. 700 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 316 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 280 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 13 осіб.