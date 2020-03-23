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 Політика України, Економіка
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 Уряд розробляє перелік заборонених під час карантину видів діяльності

Уряд розробляє перелік видів діяльності, заборонених під час карантину, тоді як раніше планувалося затвердити список об'єктів критичної інфраструктури, яким дозволено працювати в умовах карантину.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ініціатива низки компаній, яким дозволено працювати, викликала паніку і від неї міністерство відмовилося.

"Створюємо перелік галузей, але наразі роблю перелік заборон", - зазначила Панаіотіді.

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"Апдейт щодо списків критичної інфраструктури. Концепція змінилася. Замість списку тих, кому дозволено працювати, буде список, кому заборонено. Це є більш правильно і радує, що в уряду ще є люди готові слухати зворотній зв'язок", - написав у Facebook у понеділок ексдепутат Олексій Мушак.

За його словами, станом на вечір неділі, 22 березня, список видів діяльності, які заборонені під час карантину, мав такий вигляд:

  1. Діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, інших закладів культури та розважальних закладів;
    2. Діяльність з проведення будь-яких масових заходів (концертів, виступів, спортивних змагань тощо);
    3. Діяльність спортивних клубів та фітнес-центрів;
    4. Діяльність закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та/або доставку);
    5. Діяльність ринків (продовольчих, господарських і будь-яких інших);
    6. Діяльність ТРЦ (окрім роздрібної торгівлі за списком дозволеного);

"Продовольчі та господарські ринки варто відкрити. Ризиків зараження стільки ж, як і в торгових мереж, які зараз спокійно працюють. Але це дозволяє не закривати канал збуту для малого та середнього бізнесу. В час, коли люди сидять без роботи та зарплати, це важливо. Салони краси, манікюрні, сауни, масажні та інші подібні заклади також підпадуть під обмеження", - додав Мушак.

Панаіотіді додала, що пропонується внести до списку заборонених діяльність культових організацій.

Уряд розробляє перелік заборонених під час карантину видів діяльності 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183548
 
 
 Топ коментарі
 
идиоты, сначала ввели карантин, потом разрабатывают списки....фееричные...
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вот олени! перед тем, как запрещать всё на свете, нужно было спрогнозировать последствия своих запретов. а не потом. зебыдло, вы зробылы це разом!
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идиоты, сначала ввели карантин, потом разрабатывают списки....фееричные...
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При введении десятого карантина учтут все недостатки. На ошибках учатся!
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есть такое понятие как "ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ" - не надо ниначем учиться..надо их ВЫПОЛНЯТЬ!!!.это касается и сдачи Крыма, дескать "дайте нам приказ".....
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Эти "ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ" Приняты были до 1924 года или после? Украина еще не имела беды такого масштаба. Ни кто не знает, что делать в такой ситуации, а что нет.
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ты план эвакуации при пожаре видел?, он есть ВСЕГДА, даже когда не знают масштаба пожара... при чем тут 24 год???
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За П*ЯТЬ років в умовах війни мальдівські гниди так і не змогли розробити закони,які б регламентували життя країни в умовах НС!!!!!
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будем откровенны - это не нужно не мальдивским, ни оманским гнидам, НС - это конфискация материальных ценностей, а на они пойтить не могут!)))
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мне вот чисто интерестно, как так получается, что все рынки и непродуктовые ларьки закрыты, а эпицентры, эльдорадо, фокстроты, ашаны и церкви рубят бабло как сумашедшие. это уже бизнес на горе или еще нет?
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какого, собственно? там самая дешёвая шаурма?!
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Епіцентри позавозили борошно і стали продутовими супермаркетами.
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у Гереги начало горячей поры... мало того, шо сад-огород, растеия, деревья, еще и стройки начинаются у зубожилых...
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Дайте догадаюсь, первым пунктом будет запрет на протесты?
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За умови введення надзвичайного стану... Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 3387
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Спускается Моисей с горы и говорит евреям: "Две новости, плохая и хорошая. Сошлись всего на десяти... но прелюбодеяние вошло..."
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вот олени! перед тем, как запрещать всё на свете, нужно было спрогнозировать последствия своих запретов. а не потом. зебыдло, вы зробылы це разом!
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Нє надо бьіть такімі катєгорічньімі - оні только учатся, дайте ім єщьо 100 днєй.
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Дождемся пятого карантина, а потом судить будем.
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Нащо тоді позакривали звичайні магазини?
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звичайні - это какие, все или которые купят разрешения?
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Спочатку сіли серти, а після почали штани знімати... Фахівці пляха...
Що з вуличною торгівлею, з асфальту тротуарів??? - аваківськи мєнти підняли платню з квадратних метрів площі???
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ты назови хоть что-то, за что сопле зелёной можно спасибо сказать.
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Походу порохоботам запретят порохоботить и на бутылке сидеть это нарушение прав животгых!!! Изверги!
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смотри не заразись фекально-оральным путём, кацапа!
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А вот интересно - это вирус его мозг поразил или он от рождения долбо.....?
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Підіть хто в магазин та купіть замок, саморізи, цемент... Ублюдки пейсаті...
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Цікаво: а в цьому списку буде "принтер з турборежимом"?
Може зобов'язати депутатів особисто зустрічати "врятованих" з-за кордону і відвозити в самоізоляцію на особистому транспорті зі "слугою" за кермом? Це навряд чи розблокує в них хоча б середньо-розумову діяльність, але, в близькому майбутньому, зменшить популяцію цих зепутанів...
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всё это славно: обнадёживающие глаголы будущего времени, а по факту: зачем ограничивать уличную активность, когда вирусы (и не только корона) за считанные секунды гибнут в воздухе, насыщенном кислородом и солнечным ультрафиолетом, но наоборот - стремительно размножается в закрытых помещениях...
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