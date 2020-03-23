 Уряд розробляє перелік заборонених під час карантину видів діяльності

Про це повідомила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ініціатива низки компаній, яким дозволено працювати, викликала паніку і від неї міністерство відмовилося.

"Створюємо перелік галузей, але наразі роблю перелік заборон", - зазначила Панаіотіді.

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"Апдейт щодо списків критичної інфраструктури. Концепція змінилася. Замість списку тих, кому дозволено працювати, буде список, кому заборонено. Це є більш правильно і радує, що в уряду ще є люди готові слухати зворотній зв'язок", - написав у Facebook у понеділок ексдепутат Олексій Мушак.

За його словами, станом на вечір неділі, 22 березня, список видів діяльності, які заборонені під час карантину, мав такий вигляд:

Діяльність театрів, кінотеатрів, музеїв, інших закладів культури та розважальних закладів;

2. Діяльність з проведення будь-яких масових заходів (концертів, виступів, спортивних змагань тощо);

3. Діяльність спортивних клубів та фітнес-центрів;

4. Діяльність закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та/або доставку);

5. Діяльність ринків (продовольчих, господарських і будь-яких інших);

6. Діяльність ТРЦ (окрім роздрібної торгівлі за списком дозволеного);

"Продовольчі та господарські ринки варто відкрити. Ризиків зараження стільки ж, як і в торгових мереж, які зараз спокійно працюють. Але це дозволяє не закривати канал збуту для малого та середнього бізнесу. В час, коли люди сидять без роботи та зарплати, це важливо. Салони краси, манікюрні, сауни, масажні та інші подібні заклади також підпадуть під обмеження", - додав Мушак.

Панаіотіді додала, що пропонується внести до списку заборонених діяльність культових організацій.