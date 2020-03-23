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Все про:Дніпропетровськ (1303) поранення (1670) військовослужбовці (2683) Риженко Сергій (27)

 "Мені б протез, я би побіг, хочу додому": в Дніпрі врятували 21-річного солдата, важко пораненого внаслідок влучання ПТКР найманців РФ у вантажівку ЗСУ під Пісками

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова врятували 21-річного хлопця, покаліченого в результаті підриву бойовиками автомобіля ЗСУ під Пісками на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головлікар установи Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Василь, 21 рік, солдат, родом з Вінницької області. 10 березня в критичному стані, важка кома, поступив до Мечникова. Протитанкова ракета влучила в його машину в районі н.п. Піски. Більшу частину правої ноги вирвало вибухом, розірвана рука, оголені кістки, високі дози препаратів, що підтримують життєві функції. Проведено три операції. Ампутація за життєвими показаннями, десятки осколкових поранень. Сьогодні вранці в реанімації на обличчі сльози радості - мені б протез, я би побіг, хочу додому", - написав лікар.

Також Риженко повідомив, що в п'ятницю пізно вночі в лікарню був доставлений поранений Владислав, родом з Рівненської області, 25 років, у важкому стані.

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"Два великі осколки діаметрально прошили голову, один з них через ліве око. Велика операція проведена нейрохірургами і офтальмологами. Опритомнів", - повідомив він.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Сім військових дістали поранення різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Українські воїни ударом знищили обслугу найманців РФ, яка підбила автомобіль сил ОС біля Пісків.

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Мені б протез, я би побіг, хочу додому: в Дніпрі врятували 21-річного солдата, важко пораненого внаслідок влучання ПТКР найманців РФ у вантажівку ЗСУ під Пісками 01
Фото: Риженко/Facebook

Мені б протез, я би побіг, хочу додому: в Дніпрі врятували 21-річного солдата, важко пораненого внаслідок влучання ПТКР найманців РФ у вантажівку ЗСУ під Пісками 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183546
 
   
 Топ коментарі
 
От кому треба допомогти,а не усіляких мажорів по Балі та Доиініканам визбирувати.
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ЗЕблазень дал год путину на отстрел наших ребят!"Мне бы протез, я бы побежал, хочу домой": в Днепре спасли 21-летнего солдата, тяжело раненого вследствие попадания ПТУР наемников РФ в грузовик ВСУ под Песками - Цензор.НЕТ 771
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От кому треба допомогти,а не усіляких мажорів по Балі та Доиініканам визбирувати.
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Слава воїнам!!!! Хай російські окупанти за вас відплатять сторицею! бийте їх нещадно!
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Молодец парень! Держись!Здоровья тебе! И спасибо!

А эти сволочи крысчан из Египта вывозить собираются!
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это не их война - им бы Палестину сдержать..
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Пусть этому парню Своха расскажет о примирении...
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швидкого одуження пораненим Героям України! Найпекельнійше пекло ватним виродкам!
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🥺Господи, прошу, дай сил йому одужати
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