 Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я в Facebook, про це в інтерв'ю "112 Україна" заявив глава міністерства Ілля Ємець.
За його словами, для забезпечення інтересів пацієнтів долю реформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медичної галузі державні службовці.
"Ми справді повинні забезпечити зменшення кількості ліжко-місць. Але це має відбутися еволюційним шляхом. І це мають вирішувати лікарі-професіонали, а не політики й чиновники: яким шляхом має впроваджуватися система державного медичного страхування. Еволюційно, через рік, ми закриємо той ліжковий фонд, який не потрібен, тому що туди не підуть люди. Ні депутати, ні чиновники цього не повинні вирішувати", - наголосив Ємець.
Ємець зазначив, що в умовах поширення захворювання COVID-19 важливо забезпечити максимальну готовність медичних закладів до роботи з пацієнтами.
"Тому я попросив три місяці, починаючи з першого квітня, для того, щоб продовжити термін і не закривати лікарні", - сказав міністр охорони здоров'я.
Нагадаємо, раніше Ємець заявив, що нове керівництво Міністерства охорони здоров'я України не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні.
Пусть детям делает дальше операции, если он это лучше умеет.
А так - дети остались без хирурга, а страна без нормального министра, способного справиться с пандемией.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!
БАЛАБОЛ.
Была уже самореформа прокуратуры- результат понятен?
Потом саморефрма судов - результат налицо.
Еще раз на грабли станем с медреформой??
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Когда в борделе проблемы - меняют шлюх, а не кровати переставляют!
Пора Емецу делом занятся - начать реально бороться с пандемией, вместо умного звездежа по ТВ!
Где маски, респираторы, где закупка рекомендованных Китаем медикаментов, где дезинфекция улиц???
https://twitter.com/i/status/1242009185358950400
Может, полистаете закон для начала ?
"Первый этап прошёл успешно,")))) От і пожинаємо плоди "успєшной". Приїдь- попробуй.
От нашо ляпати?
Вона і так участковою моєю була. Сімейний - не уролог, не пульмонолог, не травматолог і т.д. Все, що вона може, то виписати тобі направлення до одного з них. І за тиждень може і потрапиш до когось з вищеперерахованих, якщо доживеш.... Дурний ренген нема кому зробити. Не кажу вже щось розтолкуватит.
Довго тобі розжовувати і нема сенсу.... Просто не звизди, якщо власними руками не помацав.
Я за тобой тут давно наблюдаю. Ты такой же "украинец" как я габонец.
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/jaki-poslugi-budut-nadavati-simejni-likari-terapevti-i-pediatri-z-lipnja
а) проблема серьёзнее чем её может решить терапевт в рамках своих полномочий, или
б) он сомневается в диагнозе, и потому оставляет его на усмотрение специалиста.
Що саме сімейники покращили - доступність медицини? Ну то розкажіть як у Європі тижнями чекають на прийом сімейника. Якість медицини? Як її може покращити спеціаліст широкого профілю, який реально, не є спеціалістом ні в чому конкретно?
Це зараз, поки сімейниками зробили колишніх терапевтів та педіатрів, вони щось можуть, а ви нових бачили? Тих, кого за останні роки підготували саме як сімейників? Їм кобилу не можно дати оглядати, не те що людину.
А саме головне - ЦЕ НЕ ЗНІМАЄ фінансового тягаря з бюджету України. У нас війна, нам кошти як повітря потрібні і що ми маємо? Я ж просте задав запитання, скільки Супрун потрібно коштів на побудову тут Польської медицини? Відкрийте мед.бюджет Польщі і подивіться. Дайте їй бюджет Німеччини і вона за 10 років побудує вам німецьку медицину, а що робити коли не має? Ну не має у нас ні польского бюджету ні тим паче німецького?
Так ось справжня реформа медицини, це побудова тут польсько/німецької медицини за український бюджет, або навіть без витрат із нього! І це - можливо, але не із Супрун.
Але хіба це привід мовчати про псевдо-реформатора Супрун?
Не за мною "наблюдай", а за темою новини і коментуй по суті.
Чучало якесь.
Недавно стикнувся. В четвер почалось. На п"ятницю тільки записали. Ледь доповзеш. Далі на аналізи. На понеділок. Готові будуть завтра. Знову до сімейного. Ситуація критична. Швидка не їде. Добре, хто крепший.... а як нє?
І ніяка це не реформа. Реформа, це коли за 1 грн. починаєш отримувати більше та/чи кращі послуги, а коли ти заради покращення у два рази маєш виділити 2 гривні, у 10/10, то це не реформа. Бо нам потрібно задля європейського рівню виділити у сотні разів більше, ніж ми маємо. Це глухий кут, а не реформа!
Не нравится реформа - ходи в платную клинику.
Всё.
Втомився ти від мене? Бо тобі не має чим заперечити. А ну, назви мені суму з бюджету, яка Супрун потрібна була задля виведення нашої медицини на рівень "польської" для прикладу?
все остальное - твои проблемы.
проблема в іншому, я разів у десять більше за тебе даю на це фінансування, а нах.ра воно мені?
Я уже просил вас избавить меня от вашей демагогии. Супрун сделала систему по образцу британской. Идите в частную клинику, и там пожалуйтесь на свою горькую судьбу.
Ідіть і ви, разом із своєю довбаною соціалісткою Супрун.
Я просто реально оцінюю тупіковість реформи Супрун. Не слід наведення елементарного порядку, плутати із реформою. В окремо взятому радянському колгоспі можно було навести порядок, але від того, цей колгосп, ніколи би не перетворився на господарство американського фермера. Саме бачення Супрункою кінцевого результату є помилковим. Як інакше, можно було прокоментувати твій допис? Ну не довела вона нас до тупику. Звісно, що проміжковий результат не показник, але у неї НЕ МАЄ позитивного фіналу!
ну, як при Янику було
Его в ветеринары нельзя брать.
Своими действиями он уже обеспечил себе несколько тюремных сроков.
Для кого реформа для врачей или для здоровой нации и для людей.
Он предлагает страховую медицину.
Население, которое 70% зп тратит на коммуналку, плюс налоги просто не сможет платить ещё 13% налога, как хочет он.
Страховка с нашими зп ничего кроме лекарств от простуды не покроет.
Страховые работают с фарм компаниями и врачи назначают только определённые лекарства и очень легко контролировать кто и что купил, пока не исперпает деньги.
Гривна может обвалиться вместе со страховой суммой, а страховая компания может кинуть на деньги, как кидают людей Микита б и Войцеховский.
Система семашко лучшая. Проблема была не в системе, а в том, что коррупционеров не САЖАЛИ, НЕ КОНФИСКОВЫВАЛИ НЕ Контролировали.
С коррупцией любая система плохая.
ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИЗНЕСА, которые любой ценой хотят убрать гос помощь и лишить людей доступа к мед помощи окончательно.
То може підемо далі? Долю НАТО мають вирішувати професійні військові, соціальної сфери податківці і т.п., але куди тоді подітись популістам і тупій, непрофесійній більшості?
1. "Зизёные миньетристры" никоим образом не читатели, а токи писатели...
2.Хотел продолжить...Без мата - ну никак...Цензор уважаю, и бана не хочу.
Источник: https://censor.net.ua/n3183542
Эволюционный путь "развития" мы видим прекрасно: от Порошенко до зеленой плесени.
Это какая- то интересная "эволюция наоборот", от высших форм жизни к низшим.
і вартістю мед.послуг з боку пацієнтів
медреформа буде профанацією
загалом без нормальною економіки, без
нищення монополізму олігархів медреформа
нічого не змінить
А мені сьогодні Лайф з Сємьоничем доказували що Вовік лікарні закривати не буде.
Врачи хотят одного - повышения зарплаты и больше НИ-ЧЕ-ГО!
Наступний етап медреформи,що за планом мав відбутися з 1 квітня,офіційно відміняється. Ну,те що цього тіпка поставили завалити медреформу -не секрет.
При Янику проробив 5 місяців,офіційно звільнили за провал реформ,нездатність організаторської роботи,але подейкують,що пан міністр досить вдало почав використовувати державні клініки і їх ресурси ,на користь приватних структур. Це комусь не сподобалось,пожалілись хазяїну.
Ну нічого,як каже Казанський,коли Ємець вчергове все завалить,шаблон вже є (прізвище й дату змінити) :