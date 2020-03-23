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Все про:Мінздоров'я (1305) медреформа (22) Ємець Ілля (14)

 Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець

Реформа системи охорони здоров'я України триває, але має відбуватися еволюційним шляхом, щоб не допустити помилкового закриття медичних установ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я в Facebook, про це в інтерв'ю "112 Україна" заявив глава міністерства Ілля Ємець.

За його словами, для забезпечення інтересів пацієнтів долю реформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медичної галузі державні службовці.

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"Ми справді повинні забезпечити зменшення кількості ліжко-місць. Але це має відбутися еволюційним шляхом. І це мають вирішувати лікарі-професіонали, а не політики й чиновники: яким шляхом має впроваджуватися система державного медичного страхування. Еволюційно, через рік, ми закриємо той ліжковий фонд, який не потрібен, тому що туди не підуть люди. Ні депутати, ні чиновники цього не повинні вирішувати", - наголосив Ємець.

Ємець зазначив, що в умовах поширення захворювання COVID-19 важливо забезпечити максимальну готовність медичних закладів до роботи з пацієнтами.

"Тому я попросив три місяці, починаючи з першого квітня, для того, щоб продовжити термін і не закривати лікарні", - сказав міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Ємець заявив, що нове керівництво Міністерства охорони здоров'я України не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183542
 
 
 Топ коментарі
 
Этот коновал считает себя медиком?
Его в ветеринары нельзя брать.
Своими действиями он уже обеспечил себе несколько тюремных сроков.
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Эй, пан министр, вообще-то при Порохе был принят закон о медреформе. Вводилась система аналогичная британской. Первый этап прошёл успешно, но затем на страну свалилось бедствие в виде зелёной плесени.
Может, полистаете закон для начала ?
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75% населения подписали декларации с семейными врачами. Это действительно успешная реформа.
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И оно себя, похоже, причисляет именно к врачам..
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Якраз він дуже толковий хірург,він дітям такі операції робить які решта наших хірургів тупо боятья,знаю на власному досвіді,а про тих хто в уряді це чиста правда там неуки і дармоїди,на чолі з зе!
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Токовый хирург НЕ РАВНО толковый менеджер.
Пусть детям делает дальше операции, если он это лучше умеет.
А так - дети остались без хирурга, а страна без нормального министра, способного справиться с пандемией.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!
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а хо в нас толковий менеджер???Крім Саакашвілі я взагалі нікого не бачу,але його ніколи не поставлять премєром бо тоді всім баригам аля беня кирдик
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я тоже считал Саакашвили толковым менеджером. Но после 1 случая - когда он приехал в Одессе на пляж пансионата Чапаева и под камеры ломал забор у дачи Пискуна, а через неделю этот забор стоял как и раньше, и Саакашвили ничего не сделал и работу не закончил -он для меня умер и как политик и как управленец.
БАЛАБОЛ.
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Ни одна организация в мире не смогла реально самореформироваться!
Была уже самореформа прокуратуры- результат понятен?
Потом саморефрма судов - результат налицо.
Еще раз на грабли станем с медреформой??
--
Когда в борделе проблемы - меняют шлюх, а не кровати переставляют!
Пора Емецу делом занятся - начать реально бороться с пандемией, вместо умного звездежа по ТВ!
Где маски, респираторы, где закупка рекомендованных Китаем медикаментов, где дезинфекция улиц???
Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець - Цензор.НЕТ 389

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кароче, гроши скоро перестанут гоняться за пациентами и усе будет дуже гарно
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а я думал шо врачи для пациентов - а не пациенты для врачей - но у него все по фрейду
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Він же вже сказав у нещодавньому зверненні - він 3 в 1 - лікар-хірург, менеджер, міністр... Судьбу медреформы должны решать врачи, а не далекие от медицины политики, - Емец - Цензор.НЕТ 5764
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с таким подходом министерства к защите медиков от коронавируса, не все доживут до того года
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Эй, пан министр, вообще-то при Порохе был принят закон о медреформе. Вводилась система аналогичная британской. Первый этап прошёл успешно, но затем на страну свалилось бедствие в виде зелёной плесени.
Может, полистаете закон для начала ?
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ти б краще хвости кенгуру крутив)))
"Первый этап прошёл успешно,")))) От і пожинаємо плоди "успєшной". Приїдь- попробуй.
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75% населения подписали декларации с семейными врачами. Это действительно успешная реформа.
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ТИ на власні очі бачив??? Пробував записатися до сімейного??? Визивав швидку?
От нашо ляпати?
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Если вам не нравится ваш семейный врач - зачем вы его выбрали ?
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Мені дуже навіть нравіца)))
Вона і так участковою моєю була. Сімейний - не уролог, не пульмонолог, не травматолог і т.д. Все, що вона може, то виписати тобі направлення до одного з них. І за тиждень може і потрапиш до когось з вищеперерахованих, якщо доживеш.... Дурний ренген нема кому зробити. Не кажу вже щось розтолкуватит.
Довго тобі розжовувати і нема сенсу.... Просто не звизди, якщо власними руками не помацав.
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Чушь. Семейный врач - это именно терапевт. Направление к специалисту он даст если проблема выходит за рамки его полномочий и/или для постановки более точного диагноза.

Я за тобой тут давно наблюдаю. Ты такой же "украинец" как я габонец.
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А ось і ні. За їх реформою, це і гінеколог, і інфекціоніст і навіть проктолог з окулістом. Лишилось тільки дати йому можливість зуби лікувати...
https://moz.gov.ua/article/reform-plan/jaki-poslugi-budut-nadavati-simejni-likari-terapevti-i-pediatri-z-lipnja
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Не надо демагогии. Семейный врач - специалист широкого профиля. Он даёт направление к специалисту если
а) проблема серьёзнее чем её может решить терапевт в рамках своих полномочий, или
б) он сомневается в диагнозе, и потому оставляет его на усмотрение специалиста.
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Це не реформа, максимум оптимізація. Це ні як не піднімає якість мед.послуг. Більше того, це супроводжується знищення лікарів спеціалістів. Їх майже перестали готувати мед.ВНЗ, усе кинуто на "коновалів-широкого профілю". Така собі медсестра чи акушерка із сільського ФАПа, яка кідь щось, вас до лікаря направить...
Що саме сімейники покращили - доступність медицини? Ну то розкажіть як у Європі тижнями чекають на прийом сімейника. Якість медицини? Як її може покращити спеціаліст широкого профілю, який реально, не є спеціалістом ні в чому конкретно?
Це зараз, поки сімейниками зробили колишніх терапевтів та педіатрів, вони щось можуть, а ви нових бачили? Тих, кого за останні роки підготували саме як сімейників? Їм кобилу не можно дати оглядати, не те що людину.
А саме головне - ЦЕ НЕ ЗНІМАЄ фінансового тягаря з бюджету України. У нас війна, нам кошти як повітря потрібні і що ми маємо? Я ж просте задав запитання, скільки Супрун потрібно коштів на побудову тут Польської медицини? Відкрийте мед.бюджет Польщі і подивіться. Дайте їй бюджет Німеччини і вона за 10 років побудує вам німецьку медицину, а що робити коли не має? Ну не має у нас ні польского бюджету ні тим паче німецького?

Так ось справжня реформа медицини, це побудова тут польсько/німецької медицини за український бюджет, або навіть без витрат із нього! І це - можливо, але не із Супрун.
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Все ваши возражения - изложите в письменном виде, и направьте в адрес Офиса Президента. Ермак прочтёт, и примет меры.
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Я на одному га, ср.ти не сяду із Єрмаком чи Зеленським, гидую.
Але хіба це привід мовчати про псевдо-реформатора Супрун?
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Ой, нема про шо і з ким говорити. Пусте місце.
Не за мною "наблюдай", а за темою новини і коментуй по суті.
Чучало якесь.
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я и моя семья регулярно записываемся к семейнику по интернету, сами выбираем время. То же можно сделать по телефону - моя мама в селе так и делает.
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Розумію. То добре, якщо немає різких болей.
Недавно стикнувся. В четвер почалось. На п"ятницю тільки записали. Ледь доповзеш. Далі на аналізи. На понеділок. Готові будуть завтра. Знову до сімейного. Ситуація критична. Швидка не їде. Добре, хто крепший.... а як нє?
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це початок реформи.наприкінці в четвер, будуть записувати на четвер, але через 2-3 тижні. Саме цю систему за приклад обрала Супрун
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Ні, бо це робилось напівпримусово. Ви захворіли, а лікарняний вам не оформлять поки не підпишете декларацію. Це не вибір.
І ніяка це не реформа. Реформа, це коли за 1 грн. починаєш отримувати більше та/чи кращі послуги, а коли ти заради покращення у два рази маєш виділити 2 гривні, у 10/10, то це не реформа. Бо нам потрібно задля європейського рівню виділити у сотні разів більше, ніж ми маємо. Це глухий кут, а не реформа!
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Серёжа, мы с тобой твою ахинею много раз обсуждали, и я от тебя давно и сильно устал.
Не нравится реформа - ходи в платную клинику.
Всё.
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Поверніть мої податки, що взяли на говно-державну медицину, я буду за них ходити у приватну клініку. З якої радості я маю платити двічі? Ти коли таксі собі викликаєш, за одну машину платиш? то чого я маю за дві платити? Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець - Цензор.НЕТ 423
Втомився ти від мене? Бо тобі не має чим заперечити. А ну, назви мені суму з бюджету, яка Супрун потрібна була задля виведення нашої медицини на рівень "польської" для прикладу?
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если ты такой упрямый дурак что не желаешь подписывать декларацию - значит, не имеешь доступа к госфинансированию здравоохранения. Так что это - твои проблемы. Если так и будешь упертым, и доведешь свои болячки до смертельной стадии - вызовешь скорую и тебе бесплатно уколят в жопу галоперидол.
все остальное - твои проблемы.
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значит, не имеешь доступа к госфинансированию здравоохранения.

проблема в іншому, я разів у десять більше за тебе даю на це фінансування, а нах.ра воно мені?
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Дуже скоро, швидку можеш і ти викликати. Епідемія поширюються... тоді в тебе буде нагода особисто побачити, та подякувати пані Супрун, за "реформу"
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К сожалению, государство не может следовать хотелкам каждого гражданина. Государство конструирует систему в зависимости от своих возможностей и в интересах населения в целом. Медицинский бюджет идёт на множество статей расходов: противоэпидемические мероприятия, субсидии на лекарства, обеспечение лечения даже тех кто по своей вине попал в ДТП, и так далее.
Я уже просил вас избавить меня от вашей демагогии. Супрун сделала систему по образцу британской. Идите в частную клинику, и там пожалуйтесь на свою горькую судьбу.
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Держава най іде нах.р. Колись, за часів моєї молодості та юності, держава не могла слідувати хотєлкам і контролювала систему торгівлі. Одного чудового дня СіСіСіР подох, і виявилось, що торгівля, чудово може існувати без держави. Звісно, якусь роль вона там відіграє, але не таку як при соціалізмі. Так само буде і з медициною. Одного дня, ваше лайно, що ви на вуха вішаєте, усім набридне і у нас з'явиться нормальна медицина. Жах! Невже при приватній страховій медицині не лікують тих, хто потрапив у ДТП!?
Ідіть і ви, разом із своєю довбаною соціалісткою Супрун.
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Мій покойний тесть завжди говорив: "Ніколи не показуй дурню недоробюлену роботу".
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особливо, якщо ти нічого не зробив і не планував робити.
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а я і не писав що ти г.ндон.
Я просто реально оцінюю тупіковість реформи Супрун. Не слід наведення елементарного порядку, плутати із реформою. В окремо взятому радянському колгоспі можно було навести порядок, але від того, цей колгосп, ніколи би не перетворився на господарство американського фермера. Саме бачення Супрункою кінцевого результату є помилковим. Як інакше, можно було прокоментувати твій допис? Ну не довела вона нас до тупику. Звісно, що проміжковий результат не показник, але у неї НЕ МАЄ позитивного фіналу!
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Мені нема чого сказати - треба було наводити порядок і повертатись до радянської системи з усіма її ніштяками, включаючи тарганів і хлорку.
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ну, ти ж там постарайся так нареформувати, щоб нехіло сісти на потоки
ну, як при Янику було
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Этот коновал считает себя медиком?
Его в ветеринары нельзя брать.
Своими действиями он уже обеспечил себе несколько тюремных сроков.
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А от ніфіга - долю країни повинні вирішувати кловуни, бо так захотів нарід.
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оно шо сегодня с утра нахерячилось, шо рот не закрывается...
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...а клоуны-должны вступать в цирке. а не страной управлять.
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А людей, пациентов он спросил?
Для кого реформа для врачей или для здоровой нации и для людей.

Он предлагает страховую медицину.
Население, которое 70% зп тратит на коммуналку, плюс налоги просто не сможет платить ещё 13% налога, как хочет он.
Страховка с нашими зп ничего кроме лекарств от простуды не покроет.
Страховые работают с фарм компаниями и врачи назначают только определённые лекарства и очень легко контролировать кто и что купил, пока не исперпает деньги.
Гривна может обвалиться вместе со страховой суммой, а страховая компания может кинуть на деньги, как кидают людей Микита б и Войцеховский.

Система семашко лучшая. Проблема была не в системе, а в том, что коррупционеров не САЖАЛИ, НЕ КОНФИСКОВЫВАЛИ НЕ Контролировали.

С коррупцией любая система плохая.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИЗНЕСА, которые любой ценой хотят убрать гос помощь и лишить людей доступа к мед помощи окончательно.
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Если реформу доверить тому кого реформируют, они построят тоже самое.
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пройшло майже 30 років, щоби люди прозріли?

То може підемо далі? Долю НАТО мають вирішувати професійні військові, соціальної сфери податківці і т.п., але куди тоді подітись популістам і тупій, непрофесійній більшості?
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Десь прочитав що його навіть Янукович вигнав з МОЗ(у) сраним віником, це правда, хто знає? Якщо так то тоді виходить так як відомому анекдоті "...умных послали к умным, меня к табе"
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aquarius580 . Позвольте по пунктам
1. "Зизёные миньетристры" никоим образом не читатели, а токи писатели...
2.Хотел продолжить...Без мата - ну никак...Цензор уважаю, и бана не хочу.
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"Реформа системы здравоохранения Украины продолжается, но должно происходить эволюционным путем"
Источник: https://censor.net.ua/n3183542

Эволюционный путь "развития" мы видим прекрасно: от Порошенко до зеленой плесени.
Это какая- то интересная "эволюция наоборот", от высших форм жизни к низшим.
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Совковая рожа не может управлять медициной. Совковая рожа - совковая медицина. Заболел - попей чайку.
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без фінансування і без контролю за якістю
і вартістю мед.послуг з боку пацієнтів
медреформа буде профанацією

загалом без нормальною економіки, без
нищення монополізму олігархів медреформа
нічого не змінить
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Такое мог сказать только нафталиновый совковый бюрократ. Согласно его логике судьбу, например горводоканалов должны решать слесари-сантехники, а рынка энергетики Украины - электрики? MBA? Не, не слышал ...
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Глава Минздрава Украины Илья Емец приравнял людей старше 65 лет к «трупам» в беседе с 112.ua.
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"Мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Источник: https://censor.net.ua/n3183542
А мені сьогодні Лайф з Сємьоничем доказували що Вовік лікарні закривати не буде.
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Ты, Емец, ИДИОТ !!!
Врачи хотят одного - повышения зарплаты и больше НИ-ЧЕ-ГО!
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"І не просто врачі,а главврачі !"Ті лікарі,що руками-ногами впирались супрунівській реформі.
Наступний етап медреформи,що за планом мав відбутися з 1 квітня,офіційно відміняється. Ну,те що цього тіпка поставили завалити медреформу -не секрет.
При Янику проробив 5 місяців,офіційно звільнили за провал реформ,нездатність організаторської роботи,але подейкують,що пан міністр досить вдало почав використовувати державні клініки і їх ресурси ,на користь приватних структур. Це комусь не сподобалось,пожалілись хазяїну.
Ну нічого,як каже Казанський,коли Ємець вчергове все завалить,шаблон вже є (прізвище й дату змінити) :
Долю медреформи мають вирішувати лікарі, а не далекі від медицини політики, - Ємець - Цензор.НЕТ 4660
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