 Українське посольство в Єгипті готове евакуювати кримчан-громадян України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства.
"Дорогі кримчани-громадяни України! Із засобів масової інформації дізналися про ваше перебування в Шарм ель-Шейху і бажання негайно виїхати.
Посольство України в Каїрі готове допомогти вам з поверненням на батьківщину в найкоротші терміни. Ми вже повернули з Шарм аль-Шейха тисячі наших громадян".
Посольство просить терміново звернутися на його "гарячу" лінію (+201000039648) або написати на електронну пошту (consul_eg@mfa.gov.ua), надавши такі дані: ПІБ, номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон, готель вашого перебування, контактний номер телефону (Viber, WhatsApp тощо).
Там будет официальная встреча и лобызание каждого - для этого специально вытащат из больнички цельного Депутата Верховной Рады Шахова!
Шах и мат, крымчане!
Но, бъют не по паспорту, а по морде.
Рашку туда не пускают. Из Крыма самолеты не летают.
Приехали на верблюдах? Пусть на верблюдах и возвращаются!
В данном случае, если выехали через украинскую границу, должны и заехать. Дали бы всем в загранке неделю форы они бы сами вернулись.