 Українське посольство в Єгипті готове евакуювати кримчан-громадян України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посольства.

"Дорогі кримчани-громадяни України! Із засобів масової інформації дізналися про ваше перебування в Шарм ель-Шейху і бажання негайно виїхати.

Посольство України в Каїрі готове допомогти вам з поверненням на батьківщину в найкоротші терміни. Ми вже повернули з Шарм аль-Шейха тисячі наших громадян".

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Посольство просить терміново звернутися на його "гарячу" лінію (+201000039648) або написати на електронну пошту (consul_eg@mfa.gov.ua), надавши такі дані: ПІБ, номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон, готель вашого перебування, контактний номер телефону (Viber, WhatsApp тощо).