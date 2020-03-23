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 Політика України
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Все про:Ар'єв (249) ВР (7305) Зеленський (4889) квоти (73) Ткаченко Олександр (61) українська мова (363) мова (458)

 Під прикриттям епідемії депутати Зеленського хочуть скасувати норми, що захищають українську мову, - нардеп від "ЄС" Ар'єв

Депутати з фракції "Слуга народу" під прикриттям епідемії коронавірусу хочуть скасувати мовні квоти та інші норми законодавства, які захищають державну мову.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він, зокрема, повідомляє, що голова парламентського комітету гуманітарної політики Олександр Ткаченко ініціює під час позачергового засідання призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про мову до 2024-26 років.

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"Під прикриттям коронавіруса комітет гуманітарної політики ВР, а точніше його голова Олександр Ткаченко (бо засідань не проводилося), хоче, щоб ВР проголосувала на позачерговому:

  • До кінця року призупинити ст.10 про мову аудіовізуальних ЗМІ в законі про телебачення і радіомовлення. Це 75% квота на українську і контроль за дотриманням!
  • До кінця року призупинити квоту на 50% української аудіовізуальної продукції!
  • Частину закону про функціонування державної мови – стаття про у сфері культури перенести на вступ в дію на липень 2024.
  • частину закону про мову у сфері телебачення і радіомовлення – а саме перехід на 90% україномовного продукту і недопущення приниження державної мови перенести на липень 2026 рік!", – повідомив народний депутат.

Володимир Ар’єв застерігає, що подібні ініціативи не мають стосунку до боротьби з епідемією коронавірусу і є дуже дражливими для суспільства. "Ці речі нічого спільного з епідемією не мають. Чіпати дражливі питання зараз, як це роблять ватні слуги – це політичне мародерство. А з мародерами в такі часи розмова має бути відповідною. Тож дуже раджу не випробовувати терпець і закликаю Дмитро Разумков негайно зупинити небезпечну гру деяких колег з вогнем", – наголосив Ар‘єв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183538
 
   
 Топ коментарі
 
Немає такої підлоти у світі, на яку б не пішло Зєйло та його слуги.
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Арьев никто, отработаный материал.
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Немає такої підлоти у світі, на яку б не пішло Зєйло та його слуги.
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Арьев народный депутат, а вот ты - мразь ватная, пустое место.
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Отработанное одноразовое латексное изделие - так точнее будет))
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Спасибо жителям кривбасса за презедента ********
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Товстенький став, але ще вірно відробляє дюшески
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ой,вей..
а чё на мове пишешь - чтобы мы подумали,что ты - украинец ?
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а ти чого російською пишеш - щоб ми подумали що ти - кацап?
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Не, ну про тебя мы точно знаем, что ты альтернативной ориентации, как и вся зешваль
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После того как ты отработал на окружной сп@рмоприемником в две смены, ты должен хорошо разбираться в отработанном материале, как и те пид@ры, что тебя лайкнули
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Нехай спробують це зробити... Але повинні пам"ятати, що Ростов не гумовий!
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і з телегрвфними стовпами для розміщення "реклами" Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 1915
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звідки ви ці тупі висери зносите?
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Кому пандемия,а кому важно побольше конспирологического дерьма вылить на большинство.
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Правильно! Заборонити більшості срати на себе, своїх виборців і Україну, в також справляти малу нужду проти вітру, бо будуть ходити, як обіцяний Сивохо.
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ну а что теперь делать ? всё ж под руский мир ложимся ..
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это ты всяким беням шмаклям и 73% быдла говори ..
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после третьей дороги нету пламенней патрыота вовы Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 7514 Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 7514
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гуано жирное, за пять лет чего не назащищались?
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так ряху нажрал,, об языке думаючи?
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Слушай сюда кацап вонючий пошёл на х-----й
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Почему партию регионов называют ПР, а партию европейская солидарность не ПЕС, а ес?
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нема вже партії регіонів.. сподіваюсь і песики скоро по будах поховаються назавжди.. на Рівненщині вже їх порозпускали до бісової матері Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев - Цензор.НЕТ 4985
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ПР нема, а ригіанали при владі досі є... От Разумков був члєном партії ригібонів!
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це як КПРС.. в кого не плюнь, в члєна попадеш
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Моя думка: треба заборонити бути у владі ВСІМ члєнам як кпсс, так і партії ригібонів, а також ВСІМ, хто підтримував коли-небудь Яника...
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Но некоторых погнали. Муженко с Гончаренко например. Не говоря про ее основателя
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Не,не..это слуги урода скоро будут бежать,аки тараканы,уже в киеве грызут друг друга эти шавочки)),то ли еще будет)
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І до вірусу не особо бунтували, а тепер і подавно
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ЗЕблазень обманом стал президентом , скажи он что будет унижать нашу мову так до сих пор яйцами рояль полировал бы
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Тебе не запрещают говорит на украинском языке
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Италия легла под орду. Специалисты по Новичку залетели в Италию на 9 ИЛ76,надеясь пробить итальянскую брешь в монолитных санкциях Запада..Слабое звено.
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ткаченка - британський журналіст. Що наказали куратори - те і виконує.
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кремлевские как раз вербуют дипломатов и журналистов, работающих в третьих странах....
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ТКАЧЕНКО-----ЗНАЙ ПОДЛЕЦ, ПОЩАДЫ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ЖДИ !!!!!!!!!!!!
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От цікаво, чому тут більше всього возбудилися саме кацапоязичні коментатори?
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Це зовсім маразм. Нехай тільки хоч спробує це зробити! Просрало все, що тільки можна і до мови і церкви полізло.
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а давайте під прикриття епідемії викинемо зедрисню з нашої країни
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В Петербурге около больницы №2 скопилось около 500 карет с трупами россиян от короновируса,увозят ночью и сжигают
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лахта, их увозят с больниц в крематории, удачно полечили наверно
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Пля, ну где ж вас таких тупорылых набирают, на какой помойке?
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Можно просто попытаться ответить на вопрос, а не гавкать из-за угла. Зачем мертвых привозить к больнице на скорой? Когда ты сдохнешь, за тобой приедет труповозка, а не скорая. И зачем им там оставаться? Если не можешь высказать ни одной версии, лучше не гавкай
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Еще напиши-бальзам на душу..и кстати это реальная инфа
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В Омске от короновируса люди падают реально на землю и умирают,их тоже везут в местные больницы,зачем,непонятно
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Никто не против, чтобы они все выздыхали. Но представьте себе пятьсот микроавтобусов возле больницы. К тому же врядли их там столько во всем Санкт-Ленинбурге есть. Не надо уподобояться кацапам и верить в такую чушь
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Видео есть в Ютубе и Фейсбуке,но его удалили срочно
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Практично всі канали які канали які належать мертвечуку,львочкіну-фірташу, мураєву, коломойському не те що не виконують вимоги закону, вони просто болт клали на українську мову навіть для ведучих.
Якщо скасують закон про мову, буду плювати в морду кожному львів'янину, хто голосував за зелену плісняву.
Через 73 % даунів від України не залишиться нічого, буде губернія малороська- мрія пуйла.
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а тем временем, на соседней ветке, СБУ продолжает ловить мелкое ворье.......
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увидел ткаченка, малороса с низкой социально ответственностью - бей в табло, Украина скажет спасибо
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Они и хотят пропихнуть все проросийские,кремлядские предложения.Это ж наймиты продажные.Только за уродцами уже рыготня стоит,пихают их ногами в морду,надо же сливать безграмотных клованов...
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Ни каких политических решений ( а это и язык , и религия, и переговоры Минск- Нормандия, и т.д.) до полной победы над пандемией не принимать.
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Та смерть ім та й усе.Хай іх вже забирає хоч коронавірус.
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Украину надо защитить от украинизации Украины и украинцев,логика кремля железная во все века
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набить бы ему жирную свынячу ряху
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да, бубочка оманская разжирела на наших харчах- свинья внутри и снаружи.
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свыня патентованная у нас одна , как и свинярчуки
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Це не закінчиться, поки останній кацап не здохне... Бігають і кричать навсібіч, що тут "страну раскаливают", а при цьому самі ж і колотять мовою. Якщо "какая разніца, на каком язикє", то нехай це буде українська мова. Вчіть мову, бісові діти, або валіть нахер.
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Президент Белоруси Лукашенко беседовал по телефону с премьером россии и узнал что на россии глобальный пожар.Это китайцы заразили россию от Камчатки до Москвы.Земли Сибири в Концессии Китая на 50 лет.И их там больше чем в самом Китае
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пора гнати зелених падлюк зрадників України
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я всегда подозревал что этот Ткаченко - кремлевская консерва.
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Цей тиждень буде вирішальним,якщо 25 щей щось там з путіносовами підпишуть,то я зе просто не завідую.Для зе буде все як в старому радянському фільмі.Все, все шо нажыл непосильным трудом все погибнет!
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В декабре 2004 года вышла программа Веселi яйця,там и про команду 95 квартала есть ржач,они тогда служили команде Януковича.Смешно это сейчас смотреть
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От найкраще зробили латвійці в 1991 - у них всі рюсскаязичниє стали нєгражданамі без права голосу!
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Почему украинцы не хотят общаться на украинском?
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еще после спора ЗЕ с пацанами на передовой было видно что у него амбиции сталина и он сделает то что реил или гражданскуу войну. потому что и первое и второе выгодно наим врагам. а он как раз и них
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