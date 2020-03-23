 Під прикриттям епідемії депутати Зеленського хочуть скасувати норми, що захищають українську мову, - нардеп від "ЄС" Ар'єв

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він, зокрема, повідомляє, що голова парламентського комітету гуманітарної політики Олександр Ткаченко ініціює під час позачергового засідання призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про мову до 2024-26 років.

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"Під прикриттям коронавіруса комітет гуманітарної політики ВР, а точніше його голова Олександр Ткаченко (бо засідань не проводилося), хоче, щоб ВР проголосувала на позачерговому:

До кінця року призупинити ст.10 про мову аудіовізуальних ЗМІ в законі про телебачення і радіомовлення. Це 75% квота на українську і контроль за дотриманням!

До кінця року призупинити квоту на 50% української аудіовізуальної продукції!

Частину закону про функціонування державної мови – стаття про у сфері культури перенести на вступ в дію на липень 2024.

частину закону про мову у сфері телебачення і радіомовлення – а саме перехід на 90% україномовного продукту і недопущення приниження державної мови перенести на липень 2026 рік!", – повідомив народний депутат.

Володимир Ар’єв застерігає, що подібні ініціативи не мають стосунку до боротьби з епідемією коронавірусу і є дуже дражливими для суспільства. "Ці речі нічого спільного з епідемією не мають. Чіпати дражливі питання зараз, як це роблять ватні слуги – це політичне мародерство. А з мародерами в такі часи розмова має бути відповідною. Тож дуже раджу не випробовувати терпець і закликаю Дмитро Разумков негайно зупинити небезпечну гру деяких колег з вогнем", – наголосив Ар‘єв.