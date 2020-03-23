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Все про:Росія (26740) Мінськ (549) Єрмак Андрій (166) Єлизавета Ясько (24)

 Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Нардепка від фракції "Слуга народу" і глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько називає нові Мінські домовленості глави ОПУ Андрія Єрмака російською пасткою і закликає офіційний Київ не підписувати документ про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ясько пише в статті "Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО"

У матеріалі вона наголошує, що позиція тих, хто проти нових домовленостей, спрямована на підтримку програми Зеленського.

Ясько застерігає, що нові домовленості фактично змінять формат переговорів і виведуть Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що неприйнятно для України.

"Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, що зрадили Батьківщину…), це означатиме де-факто нашу відмову від претензій до Росії" , - пише Ясько.

Іншими ризиками створення нового органу з учасниками від ОРДЛО, на думку депутатки, є знищення позиції України в міжнародних судах, скасування санкцій проти Росії і заперечення досягнень України в боротьбі за правду про агресію РФ.

"На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною.

Це означає, що офіційний Київ має шанс оминути російську пастку, а наші високопосадовці – уникнути величезної помилки", - йдеться в статті Ясько.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада і Єрмак: як влада прикриває мінську "зраду" карантином. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183536
 
   
 Топ коментарі
 
Ярмака повісити на майдані за державну зраду. З когось таки нарешті потрібно починати!
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Зебил, а чо до Порошенка Меертвечук был нелегалом в Украине? От ментов бегал? Или без денег сидел?

На когл вообще ваш слабоумный зебильный пердьожь рассчитан?
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Ярмака повісити на майдані за державну зраду. З когось таки нарешті потрібно починати!
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Повісити за галагони? ЧИ НЕ ВИТРИМАЮТЬ ВАГИ? МОРДЯКУ НА МАЦКАЛЬСЬКИХ ХАРЧАХ НАЇВ ДОБРЯЧУ.
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А можливо ми дуже суворі до цього чма? Згадаймо судові процеси сорокових років над гестаповцями та зондеркомандовцями. Їх відповідь була - ми виконували наказ. Єрмак також виконував...
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ЕРМАК-----ТЕБЯ НАСТИГНЕТ НАРОДНЫЙ ГНЕВ !!!!!! я уже не говорю о зеленой СОПЛЕ !!!!!!
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Пробачте, а хто буде вішати? Для чого повітря колихати гучними словами? У чоловіка повинно слово не розходитися з ділом! Сказали - робіть! Беріть ярмака і вішайте... Інакше, Ви - пустомеля і трепло...
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Может, стОит начать с "уставших от войны" безродных рагульных нищебродов, которым вдруг захотелось собственных "слуг"?
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Вовочка,ты из окопов калякаешь?Или хотя бы с линии отвода?6 лет ни войны ни мира,это в какие ворота всунуть?А давай,пока карантин,двинет танки на Ростов,или хотя бы на Симферополь.А,танка нет?И не достанешь.Нету для ВСУ новых танков.За 5 лет сколько завод Малышева изготовил танков для "резкого" наступления?Можно на катерах."Кузня на Рыбальском" их много сделала,все для освобождения Крыма.Да и кацапы вернули...
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Для вас, уродов, на любой ваш художественный свист у меня один ответ: .!..
ЗЫ: Редко пытаюсь кому-то что-то доказать. Если человек вменяемый, то и спорить, как правило, не о чем. Иначе - не с кем.
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Ермак должен давно сидеть в сизо сбу по статье 111 УК измена !!! Где баканов где альфа где реакция Гаранта ??? Есть в стране Власть или НЕТ Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 8410
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Ты настолько наивный? Ермак сделал в точности то, что ему сказал ослобородько
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значит и ослобородько тоже должен сидеть
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Ти вже колорадку почепив?
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Уволить блин разговорилась против партии идет против народа
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На это и была заточена псведопартийка воров и мародеров "слуга народа" и ее клован.Именно при их "власти" в Раду зашёл Медведчук и его проросийская прислуга в лице Бойко/Рабиновича и пр.
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Шановний, а ви нічого не наплутали? Чи не при Порошенко легалізувався Медведчук і його бізнес на скрапленому газі. Маємо коротку пам'ять чи втрату совісті.
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Нет ничего не перепутал.Или при Порошенко он сидел в Раде и имел право голоса?Принимал какие-то решения путем голосования и официально имел право голоса?Так что,это у вас крроткая память,ибо именно при зеленой мавпе опзж уселся официально в Раду,и именно при зеленой мавпе активизировались Лукаш/Портнов и пр. мусорочек
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Зебил, а чо до Порошенка Меертвечук был нелегалом в Украине? От ментов бегал? Или без денег сидел?

На когл вообще ваш слабоумный зебильный пердьожь рассчитан?
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Зебіли - фас, у ваших рядах зрадниця!
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Ой! А хто цей файний хлопчисько?

Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 530
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(цитата)"... нужно избежать огромной ошибки"
Бездельничаю и думаю, что может быть проще, чем избежать этой идиотской ошибки... всего 2 меры:
1. Похерить эту инициативу
2. *************** такую субстанцию, как ермак...
Сложно? Это сложно, скажите???
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Бездельничать и думать? Сложно? Это сложно! Это сложно! Это сложно!!!
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попробуй. Либо, если безнадежен, за отдельную плату проинструктирую как...это не сложно
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Ой даремно ти це сказала, підеш слідом за Лєросом.
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Что б ты на своем новом "мерсе" за 3 лимона под старый КАМАЗ с пенсионером за рулем занырнул! И что б твое гамно, мочу, кишки и кровь с костями жиром и мясом размазало по асфальту на 50 метров!
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А кто такой Ермак и что значит его подпись? Руководитель несуществующей в конституционном поле конторы. Подумаешь
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похоже даже зебилы начинают понимать, что ермак и зеленский воюют на стороне *********.
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Ой! А коли ще торік усі писали, що "Слуга народу" - тупий, але дієвий проєкт ФСБ, чого ви туди перлися? Тепер беріть мотузочку, мастіть її милом, прив'язуйте міцненько до балки - і погойдайтесь.
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Дівчино, ти помилилась фракцією. Розумні патріоти, це не до "Слуг народу"...
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а куди? в пес??? там таки так... "розумні" патріоти.
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сам дурак, це походу буде ще довго вашим кредом... Радує, що вже за Зелень не топите, а чого, ганьба?
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відповіді по суті нема?
"за зелень не топите")))) Та я сюди рік не заходив. І бажання не маю ходити. В шо форум перетворили, поцрійоти шоколадні. тьфу.
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А Голос, то проукраїнська??? Чи проамериканська з її, так званим, зашквареним лідером? Смішно, їй-БО)
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Проамериканський? Це 100% ознака кацапа!
Якщо Голос проамериканський, то вони у 1000 разів виросли в моїх очах!!!
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ага, тільки ти тим американцям всрався, як і кацпам ))) Поки ще щось лишилось від України.

Шо та мразота, шо та. Тільки на себе мала розраховувати Україна. Попривикали красти і в рот всім заглядати. Одні - кацапам, другі - американцям , європі. Шо? Біжать спасати?? Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 1494
І карош свої примітивні ярлики вішати. Бо за кацапа, можна і по писку достати.
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Що значить всрався? А я хіба від них щось хотів? (ну звісно окрім ядерного удару по Москві)
Бачення світу через призму: нам хтось щось винний, нам хтось щось дасть і т.п., це також ознака кацапа.
Не пиши ху.йню, бо ти сам на себе ярлик вішаєш. Зараз, під час війни з кацапами, гнати на америкосів, може тільки ворог України.
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"Ошибки нужно не прощать, а смывать: кровью"(с)
тим паче, що це не помилка, а свідома зрада
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"Это было больше, чем преступление, это была ошибка."
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Никакая это не ошибка. Это шаг Украины по отбеливанию РФ. Просто в этот раз шаг чуть больше, чем до этого.
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по ходу деффачка предлагает просто расслабиться и получать удовольствие и наблюдать
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Зелупа с Ермаком готовы всю страну коронавирусом заразить чтобы ввести ЧС и коменданский час, дабы никто не вышел на протесты
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Вона пре проти лінії партії, її барига мальдівський підкупив!
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Це все розуміють, що тут пастка. Але проросійські малороси, роблять вигляд, що не розуміють і начого не роблять протиправного, ************ цю непоправиму помилку, чи навмисну дію. Зупиніться мародери і зрадники! Нічого не робіть, пока тут короновірус.
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То что Зеленский, Ермак и Шмыга предатели уже всем понятно. Но уже нужно что то с ними делать а не просто продолжать сидеть по домам, ныть и сопли вытирать. Потому что исправлять все ето будет очень сложно и очень дорого во всех смыслах. Если ОРДЛО дадут официальный статус то можете попрощаться навсегда с етой территорией. Будет как в абхазии и приднестровье
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У деточки -диарея словоблудия.Недостаток ума компенсируется красноречием.Люди,далёкие от дипломатии.Ещё неизвестно,кто попал в ловушку,деточка.По моему стариковскому мнению в ловушке- Плешфюрер.Будет ещё один повод для ужесточения санкций.Это так,навскидку..
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Міркування більш схожі на старечий маразм, це так "навскидку"..
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Підписуємо і поширюємо.
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зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був. З цим лохом нічого доброго не буде. Просто ЗРАДНИК!!!!!!
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Что за бараны, а?
Чтобы остановить раасийское наступление Порох был вынужден под давление Меркель-Оланда подписать Минск, но НЕ ВЫПОЛНЯТЬ его за счёт юридических уловок.
А тупоголовый Зеля похоже собрался на самом деле его выполнять?
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Большинство украинцев повелось на мАсковскую пропаганду о "Злочинній владі, яка робить свій бізнес на війні" и выбрали клоуна Зе-Зе , который не разбирается ни в политике, ни в экономике и естественно не может выполнить свои предвыборные обещания по поводу окончания войны, побороть коррупцию, уменьшить коммунальные платежи и решить вопросы социальной справедливости. В результате имеем -10 % в экономике, полный провал на международной арене и сдачу национальных интересов и позиций на фронте.
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Мася але ж то ж твоі братани - слуги народу !
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Не баран Амфаш,и что теперь делать с двумя Минсками?Уподобиться параше и кацапскому миру?Подписать и не выполнять?Такая стратегия "величайшего"дипломата всех кондитерских фабрик и в Украине и за рубежом?Может дашь совет?Или проще всех баранами назвать?
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это не ошибка, это целенаправленное предательство
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осподи. сколько лет єтому ребенку-депутату с пухліми губками на фото? Шо она может знать и решать? Ипучая клоунада! Єтот тупой цирк хоть кода-нибудь закончится???
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В 2013-2014 годах по программе обмена с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко училась в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
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Так прийдется мерседес обратно на рассию отдавать.
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ВСУ поймали мальчика в трусиках на донбассе защитник русского мира со свастикой нацистов СС на груди, с такими ермак хочет договорится. Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 1833
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А в ОРДЛО есть гражданское общество?
Свобода слова и высказываний?
Плюрализм?
Оооо!!!
Кто-то осмелится не поддержать на такой "платформе" позицию оккупантов?
Кому вы это втираете? Свобода вся на подвале сидит или 15 лет тюрьмы за нарушение Конституции.

Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 1255
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Другое дело ЗАЧЕМ выслушивать консультативное мнение заложников, которым в спину уставили ствол наемника хла. Все одно ж буде мнение путина хла. Даже Сивуха это знает, потому его б следовало посодить на 15 рокiв за зраду
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защитник русского мира на донбассе и по совместительству друг сивохиПідписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько - Цензор.НЕТ 744
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