 Підписані Єрмаком у Мінську домовленості - російська пастка, потрібно уникнути величезної помилки, - "слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Ясько

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ясько пише в статті "Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО"
У матеріалі вона наголошує, що позиція тих, хто проти нових домовленостей, спрямована на підтримку програми Зеленського.
Ясько застерігає, що нові домовленості фактично змінять формат переговорів і виведуть Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що неприйнятно для України.
"Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, що зрадили Батьківщину…), це означатиме де-факто нашу відмову від претензій до Росії" , - пише Ясько.
Іншими ризиками створення нового органу з учасниками від ОРДЛО, на думку депутатки, є знищення позиції України в міжнародних судах, скасування санкцій проти Росії і заперечення досягнень України в боротьбі за правду про агресію РФ.
"На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною.
Це означає, що офіційний Київ має шанс оминути російську пастку, а наші високопосадовці – уникнути величезної помилки", - йдеться в статті Ясько.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
ЗЫ: Редко пытаюсь кому-то что-то доказать. Если человек вменяемый, то и спорить, как правило, не о чем. Иначе - не с кем.
На когл вообще ваш слабоумный зебильный пердьожь рассчитан?
Бездельничаю и думаю, что может быть проще, чем избежать этой идиотской ошибки... всего 2 меры:
1. Похерить эту инициативу
2. *************** такую субстанцию, как ермак...
Сложно? Это сложно, скажите???
"за зелень не топите")))) Та я сюди рік не заходив. І бажання не маю ходити. В шо форум перетворили, поцрійоти шоколадні. тьфу.
Якщо Голос проамериканський, то вони у 1000 разів виросли в моїх очах!!!
Шо та мразота, шо та. Тільки на себе мала розраховувати Україна. Попривикали красти і в рот всім заглядати. Одні - кацапам, другі - американцям , європі. Шо? Біжать спасати??
І карош свої примітивні ярлики вішати. Бо за кацапа, можна і по писку достати.
Бачення світу через призму: нам хтось щось винний, нам хтось щось дасть і т.п., це також ознака кацапа.
Не пиши ху.йню, бо ти сам на себе ярлик вішаєш. Зараз, під час війни з кацапами, гнати на америкосів, може тільки ворог України.
тим паче, що це не помилка, а свідома зрада
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Підписуємо і поширюємо.
Чтобы остановить раасийское наступление Порох был вынужден под давление Меркель-Оланда подписать Минск, но НЕ ВЫПОЛНЯТЬ его за счёт юридических уловок.
А тупоголовый Зеля похоже собрался на самом деле его выполнять?
Свобода слова и высказываний?
Плюрализм?
Оооо!!!
Кто-то осмелится не поддержать на такой "платформе" позицию оккупантов?
Кому вы это втираете? Свобода вся на подвале сидит или 15 лет тюрьмы за нарушение Конституции.