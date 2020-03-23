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 Політика України
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 Держмитниця мала миттєво вирахувати ситуацію з експортом масок і доповісти в Кабмін, - ексзаступник міністра Науменко

Біля керма новоствореної Державної митної служби стоять недосвідчені статисти, які не розуміють той факт, що від результатів митного контролю залежить безпека України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексзаступник міністра доходів і зборів, відповідальний за митницю, Віталій Науменко, коментуючи відмову експрем'єра Олексія Гончарука заборонити експорт масок на початку епідемії, передає Цензор.НЕТ.

"Залишається тільки додати, що в Державній митній службі України до її ліквідації (маю всі підстави говорити про період 1996-2010 років) такі ситуації миттєво виокремлювалися серед загального потоку експорту-імпорту і миттєво в Уряд направлялася аналітична довідка з прогнозом і конкретними пропозиціями. Так було і так мало бути зараз. Що маємо сьогодні? Біля керма новоствореної Державної митної служби (що з невідомих причин називає себе "Новою митницею") стоять недосвідчені статисти, які не розуміють того факту, що від результатів митного контролю залежить безпека України. Коли ж до цих ідіотів дійде, що митниця - це не калькулятор?" - розповів Науменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо Гончарука має бути порушена кримінальна справа за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Гірше того, за дописами в соціальних мережах із зайчиками, нічними клубами зі свічками, постами про затримання страшної "контрабанди" з хірургічними голками з кетгутом на 15 тис. євро, простежується розгубленість людей, які отримали в руки інструмент, званий Державна митна служба України, та десяток тисяч професійних кадрів. Інструмент, з яким вони не знають, як поводитися. Що тоді можна казати про поведінку цих людей у кризових ситуаціях? Висновки можна робити вже за тим, як вони забезпечили своїх підлеглих засобами захисту людей, які щодня виконують свою роботу і контактують із громадянами. І ці люди наважуються на критику професійних митних кадрів реагувати докорами на кшталт "Ви вже наробили... Будемо позбавлятися старих звичок... Будемо лупати цю скалу...". Не лупати треба, а негайно звільнятися, бо з вами країна не вистоїть!!!" - резюмував Науменко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня.

Держмитниця мала миттєво вирахувати ситуацію з експортом масок і доповісти в Кабмін, - ексзаступник міністра Науменко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183535
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, абас цали Нифьодова, намачились иму в баротку. Ай-ай, праклятый Парашенка!
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а толку с этого шума? уже всё продано, так шо зелебобики надевайте на свои тупые бошки трусы.
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Ой, абас цали Нифьодова, намачились иму в баротку. Ай-ай, праклятый Парашенка!
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а толку с этого шума? уже всё продано, так шо зелебобики надевайте на свои тупые бошки трусы.
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А що там каже хіпстер Нефьодов - "Таможня дает добро!" (С)
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А какие правовые основания у Нефедова были зареживать экспорт? Правительство должно было ввести запрет, чтобы у ТАможни были правовые основания не пускать.
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Так вам листа РНБО написало, що ще вираховувати?
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Таможня, кабмин - все это херня. Все они знали и понимали, но боялись пикнуть пока подельники янелоха набивали общак баблом, марадеря страну
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Митниця як і апарат Данілова перестрахувалися папірцями. Кабмін - колегіальний орган. Отже винних немає.
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ну щас то все ок? не позже как вчера привезди военным самолетом 100500 масок и тестов на беременность.. должны ж по апитекам пустить или только для себя привезли? кстати.. вывезли сколько там сотен тонн а ввезли?.... опубликуйте, плс, сравнительные листы и стоимости в том числе
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Сначала обделаться по полной,смародерить,разворовать,а потом, когда выплыло все их лайно наружу,то бегом искать крайнего.Как это по зеботски..
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ну наверное гостаможне хорошо намазали икры на бутерброд
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От ви кумедні хлопи ) Всі ж в долі ! Всі ж біля цього корита ! Мгнавенна мона тільки бабло дерібаніти
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по ходу в местном паноптикуме на экспорт не идут тока маски клоунов
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Зе-мавпи за кермом держави. ЗеБіли, придурки, ви вибрали це разом.

Гостаможня должна была мгновенно вычислить ситуацию с экспортом масок и доложить в Кабмин, - экс-замминистра Науменко - Цензор.НЕТ 9774
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Гостаможня мала вичислити, але в них всіх інша задачі, відшукати хос адмінпроступок на Пороха і все! Змародерили вже більше в 100 разів, чим ті цифри, що брехали на Пороха і його оточення.
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Таможня это именно фильтр с калькулятором на границе. Который должен выполнять указания правительства, что пропускать, а что нет, и предоставлять цифры для проведения аналитики.
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Пусть бородатый урод с Гончаруком скинутся на миллиона так 4-5 штук масок. Желательно 3М N95
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а на основании чего?????????? эти уроды сделали все чтобы продать. даже уже подписаное решение в комитете не передали на таможню. в партии ЗЕ сговор против Украины. или ВЫ может слышали про вобужденные дела по тому поводу? Хрен там
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Засмерділо спробою знайти цапів відбувайлів та під шумок відплатити "наступникам"
Ніколи митники не займалися самочинством у "чужому городі" без "прохання". А медзасоби та ліки - то ще той "город", злетітиз посади можна на раз. І аналіз статистики виконується "за звітний період".
Завдання митників - "сприяти" дозволеному, "запобігати" забороненому і "стригти" за незаважання товарообігу через кордон.
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