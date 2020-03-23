 НБУ пропонує перевести виплати зарплат і пенсій у безготівкову форму

Про це повідомляє пресслужба НБУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться в повідомленні.
Тому Національний банк звертається до Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно в безготівковій формі на банківські рахунки з відкритими для них банківськими картками.
Також, щоб не наражати працівників і клієнтів банків на небезпеку, банки мають максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн канали.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські банки вживають заходів щодо зниження ризиків для співробітників і клієнтів на час карантину. Вони тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, вводять санітарні години та обмеження на кількість клієнтів у відділенні.
до речи,
Дубілет не пішов з Кабміну, а поїхав відпочити і продовжить працювати, - Шмигаль
нехай ідуть до банкомату, і вже там, у черзі, заражаються
и делай с ним, что хошь
Поэтому в дни платежей за коммуналку в кассе Привата и на Укрпоште не протолкнуться, а возле терминалов обычно стоят потерянные бабки и наугад тычут пальцами в экран.
ЗЕбилам деньги не нужны.
Те, кто был в состоянии посетить банк, давно получают на карточки, за редким исключением, голосовавших за ишака дебилов.
В основном, на почте получают по доверенности за тех, кто уже давно не выходит из дому.
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Вы, дебилы, уже метро в Киеве отменили.
Не думаю, что такое оборудование много дороже машинки для подсчёта денег.
То что не контролируешь, тем не владеешь.
В любой ситуации чуть, что сразу блокировка счета, это форма контроля любого неудобного человека в любое время.
В эпидемию тем более. Даже у америкосов при стихийных бедствиях отключают банкомат и они свои карточки не знают куда засунуть, чтобы купить продукты, а те кто с наличкой покупают и еду и воду.
А у нас захотят перестанут выплачивать, захотят будут контролировать на что куда и как снимать, обвалят нац валюту и хрен оперативно обменяешь.
Карточки и банкомат тоже передают инфекцию, а после нала можно и руки помыть.
А наши хотят контролировать все деньги и чтобы все население сказало: дрекс пекс фекс
а тим хто міркує за сільських бабок ...
Що в місцевій кооперативі нема считувача карточок?Ґ
Чи продавець не вміє ним скористатися та віддати чек?
2020 рік на дворі ....
А взятку участковому - можна і пляшкою дати ... при великій потребі )