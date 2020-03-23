 Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Державний злочин. Сьогодні експрем'єр-міністр Олексій Гончарук має бути викликаний на допит і має бути порушена кримінальна справа. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 31 січня, невдовзі після початку поширення вірусу світом, звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою заборонити експорт і реекспорт продукції медичного призначення, захисних масок, рукавичок, халатів, необхідних для протиепідеміологічних заходів. Однак Гончарук відмовився ухвалювати заборону на вивезення масок. Замість цього, митна служба спокійно оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України. Уряд вдавав, що так і треба - на їхніх очах приватні компанії вивезли 980 тонн масок!" - розповів Бутусов.
"З огляду на лист Данілова, це сталося явно не випадково. Адже Гончарук проігнорував під час епідемії звернення секретаря РНБО! Таким чином, прем'єр-міністр Гончарук взяв на себе відповідальність за відсутність необхідної кількості масок і посприяв приватним компаніям, які забезпечили масками інші країни. Це просто ганьба. І цю ганьбу влада зобов'язана довести до суду і до вироку. Сподіваюся, сьогодні все керівництво країни дасть свою оцінку цим діям", - резюмував Бутусов.
они нерозлучны
он сам так сказал
На самокате
В этой стране ничего не поменяется.
Радует только одно, в гробу карманов нет, если от войны ещё можно сбежать, и быть самым хитросраким, то от вируса ты никуда не *******)
Бубочка тоже свое в свое время получит.
Теперь все это Зелёное говно надо гнать во главе с Вошьдем.
Вам же, блд, говорили "Думайте", почему вы слышали "МажьТе"?
Государства, как такового не существует. Какое уголовное дело, какие посадки? Вы о чём?
гончарУку отправили в отствку .
с 4 марта 2020 Шмыгаль приступил к выполнению обязанностей премьера .
и уже при шмыгале ещё неделю маски и средства дезинфекции вывозились за кордон .
поэтому
В СУДЕ ОБЯЗАНЫ ОКАЗАТЬСЯ :
Данилов, за формулировку "обмежити" вместо "заборонити" ;
Гончарук-и-Шмыгаль ;
Зеленский !
Поверніться на грішну Землю. Не міг Зеленський цього не знати, це раз. Не існує у нас незалежної правоохоронної системи, це два. Справу порушать, але коли Зелені перейдуть у статус папєрєдніків, і виключно із політичною метою це три. Звісно, якщо до того часу Україна не буде знищена...
Какой закон был нарушен? За что СУДИТЬ?
Міністр внутрішніх справ України: Аваков Арсен Борисович
Т.е., всравсь чуркабес, а виноват самокатчик... не, ну гончарук - марионетка, такой себе морячок с тонущего судна. Но таможней кто заведует. Ну да, метросексуал с бородкой. Но он же плд Рюкзаковым, не? А рюкзаков опять отпетляет... бебебебебе....
Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины и уголовное дело не открыли потому, что он зелёный.
Нашел дома старую ношу как драгоценность при входе в маркет одел при выходе снял.
Мне ее хватит на лет 10. КОЗЛЫ.
горчарук чи мвс, яке по закону має запобігати надзвичайним ситуаціям ?