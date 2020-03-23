 Загалом в Італії через коронавірус померли троє українців, ще двоє інфіковані, одна жінка одужала, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"Кількість підтверджених інфікованих коронавірусом – 53 тис. 578 (найбільше випадків у регіонах Ломбардія, Венето, Емілія Романья, П’ємонт). Летальних випадків – 4 тис. 827. Інфікованих українців – 2", - заявив Погорельцев.
За його словами, в Італії троє українців померли і одна українка вилікувалася.
"Інформації про нові випадки зараження громадян України на території країни немає", - додав він.
прокаженныхинфицированных товарищей в Украину!!! Хай сидят где сидят, их туда силком нихто не гнал!!!
"Ось що розповідає Oksana Zavadka «Живу в Італії 20 років. Змушена сидіти вдома вже 2 тижні. На нинішній день не знаю особисто жодної людини хворої, чи померлої від коронавірусу.
Лікарні тут завжди були переповнені "живими трупами", тобто хворими, що померли б без штучного підтримування життя. Я у свій час працювала доглядачкою, бачила, як ті хворі просили дати їм спокійно вмерти і не мучитися. Статистика саме така, як кажете - підозрюваних вважають хворими, про мертвих говорять про всіх, як від коронавірусу, потім з'ясовуємо самі, що то були інваліди, чи хворі іншими хворобами люди. До речі, про тих, хто одужав, чи що помилилися діагнозом зовсім не спішать повідомляти публічно.» Італійців, фактично, змушують довго жити. В лікарнях ще до коронавірусу існувало відділення лікарні "lungodegenza". Так от старі немічні "довгожителі" терплять своє довгожительство, провоковане підключеними крапельницями, штучним живленням, напихані сильними медикаментами і часто морфіном. Оте важке існування називають довгожительством. Дивіться самі. Мені їх жаль - пише Оксана Завадка."
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