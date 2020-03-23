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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Італія (445) карантин (745) МЗС (2142) смерть (3951) українці (1807) Погорельцев (14) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Загалом в Італії через коронавірус померли троє українців, ще двоє інфіковані, одна жінка одужала, - МЗС

За останніми даними, в Італії троє українців померли внаслідок інфікування коронавірусом, двоє інфіковані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Кількість підтверджених інфікованих коронавірусом – 53 тис. 578 (найбільше випадків у регіонах Ломбардія, Венето, Емілія Романья, П’ємонт). Летальних випадків – 4 тис. 827. Інфікованих українців – 2", - заявив Погорельцев.

За його словами, в Італії троє українців померли і одна українка вилікувалася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років. ІНФОГРАФІКА

"Інформації про нові випадки зараження громадян України на території країни немає", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183527
 
 
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Зебиленский, прекрати свозить прокаженных инфицированных товарищей в Украину!!! Хай сидят где сидят, их туда силком нихто не гнал!!! Всего в Италии из-за коронавируса умерли трое украинцев, еще двое инфицированы, одна женщина выздоровела, - МИД - Цензор.НЕТ 9596
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Як почну кашляти, зразу подзвоню консулу(послу), щоб українці мали правдиву статистику.
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В Италии каждый день, если посчитать в среднем на все население на протяжении многих годов умирает 1500-1600 человек в день...второе) итальянский вирусолог сказал,что чисто от коронавируса умерло 12%...остальные от побочных ...но их кидают в статистику коронавируса....тоесть мы имеем более 500 умерших от вируса на 65 миллионов в самой старой нации мира ,после японцев...люди умирают от разных причин....можна посчитать у скольких из них был кариес и внести тоже в статистику
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И эта укринка говорит о том же.

"Ось що розповідає Oksana Zavadka «Живу в Італії 20 років. Змушена сидіти вдома вже 2 тижні. На нинішній день не знаю особисто жодної людини хворої, чи померлої від коронавірусу.
Лікарні тут завжди були переповнені "живими трупами", тобто хворими, що померли б без штучного підтримування життя. Я у свій час працювала доглядачкою, бачила, як ті хворі просили дати їм спокійно вмерти і не мучитися. Статистика саме така, як кажете - підозрюваних вважають хворими, про мертвих говорять про всіх, як від коронавірусу, потім з'ясовуємо самі, що то були інваліди, чи хворі іншими хворобами люди. До речі, про тих, хто одужав, чи що помилилися діагнозом зовсім не спішать повідомляти публічно.» Італійців, фактично, змушують довго жити. В лікарнях ще до коронавірусу існувало відділення лікарні "lungodegenza". Так от старі немічні "довгожителі" терплять своє довгожительство, провоковане підключеними крапельницями, штучним живленням, напихані сильними медикаментами і часто морфіном. Оте важке існування називають довгожительством. Дивіться самі. Мені їх жаль - пише Оксана Завадка."
https://www.facebook.com/oksana.zavadka.5...

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