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 Економіка, Суспільство
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Все про:індексація (16) пенсіонери (272) пенсія (589) соцвиплати (105) Міністерство соціальної політики (394) Лазебна Марина (6)

 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна. ВIДЕО

Пенсійний фонд у квітні виплатить по тисячі гривень понад звичайну пенсію більш як 10 мільйонам осіб. Крім того, в травні проведуть передбачену законом індексацію пенсій на 11% для 7,5 млн осіб. Також з травня вводиться надбавка до пенсії для найстарших пенсіонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це на брифінгу в понеділок розповіла нова міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більш як 10 мільйонів. Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримують її замість пенсій. Це люди, у яких є інвалідність дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій", - повідомила міністр.

Також дивіться: Крім пенсіонерів, з 1 квітня по 1 тис. грн отримають особи з інвалідністю, - міністр соцполітики Лазебна. ВIДЕО

"З 1 травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн ​​пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії 1,5 млн пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 гривень", - розповіла Лазебна.

Надбавки та індексація будуть проводитися в автоматичному режимі, пенсіонерам не потрібно нікуди звертатися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183520
 
 
 Топ коментарі
 
Зелина тыща и жалкая индексация которую они и так должны были сделать по закону. Это такой у вас конец эпохи бедности зебилы?
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Сперва зеленский спиздил деньги у всех пенсионеров, нараушив закон Украины и не проиндексировав пенсии 11 млн. пенсов, а теперь предлагает жалкую подачку и надеется что это повысит его рейтинг. Что бы ты сдох мучительной смертью вместе со всей семьей! Украинцы, помолимся за это!!!
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Это все Гончарук, Шмыгаль все быстро исправит...
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Це все Порошенко. Спитай любого зебіла
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соєвого баригу на нари з зебилом разом.
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и это только начало покупка 28- продажа 28.30грн за доллар пока что в обменниках, и цены взлетели пенсионеры в минус йудут даже при такой денежной "щедрости"так как продукты подорожали ихняя гречка 50 рн например кг
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А вы обратили внимание, что индексация будет не всем пенсионерам? Почему? Разве они не по тех же ценах все покупают?
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Когда Зеленский сказал что желает все украинцам 36,6 все не поняли что это он о долларе, а не о температуре.
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Уряд в лютому почав гривню друкувати. Інакше долар по 22 гр. був би.
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К выборам готовятся..Пенсы за пачку гречки и внуков зазебилят..
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Зелина тыща и жалкая индексация которую они и так должны были сделать по закону. Это такой у вас конец эпохи бедности зебилы?
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Не то шо при Пете
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Доколее?!!! Остановите уже этого Пороха!
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При Петре по 12 грн надбавили... Ржало всё село которое за него голосовало. 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9904
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Так Петя на войне наживался... а когда зеленая мразь закончит наживаться на войне, как там ваше село со смеху не померло?
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Ти або тупий, або провокатор. або троль платний. З першого жовтня 2017 --при ПОРОШЕНКо пенсія повисилась ( в мене) на СТО СІМ %. Вдумайся в цю цифру--брехун. А при клоуні повисилась на 12 грн 58 коп. При стажі --44 роки.
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Это как Гройсман-отменил индексацию от ЮВТ и ввел "свою",то же с 1.03. 10 млн пенсионеров в апреле получат надбавку в тысячу гривен, а в мае будет проведена индексация пенсий на 11%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 651
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Жалкая индексация была Петей введена 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 982
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В первом квартале бюджет не выполнен на 30%. Запускаем печатный станок? "Чтобы были деньги, их нужно напечатать".
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Зачем в мае проводить давайте в сентябре к тому моменту и пенсионеров меньше будет... зеленая тварь...


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Сперва зеленский ******* деньги у всех пенсионеров, нараушив закон Украины и не проиндексировав пенсии 11 млн. пенсов, а теперь предлагает жалкую подачку и надеется что это повысит его рейтинг. Что бы ты сдох мучительной смертью вместе со всей семьей! Украинцы, помолимся за это!!!
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Ты кацап, иди в РПЦ там уже молитву написали
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здох? - це вже занадто!!!
Одразу видно коли пишуть порохоботи.
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Інтелігентно потрібно, щоб вдавився чорною ікрою.
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Все будем дома лапу сосать, а печатный станок - гривну печатать. Зе-компетентность
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З такими уе.ками i нашою медициною, пенсионерам ще дожити треба.
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***,если кретины включат от балды печатный станок,то что нас ждёт через пару месяцев?Кравчук тоже думал,что можна напечатать сколько нужно и всем раздать.
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https://v2020.org.ua/



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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц. Вартість авто 2 мільйони 972 тисячі 776 гривень.10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9245
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А что уже приняли "антиколомойский" закон? Без него МВФ денег не даст! А делить шкуру не убитого медведя еще рано1
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Лукаві слуги бєні виставляють відсутність закону , про 10 000 Га землі в одні руки , як головну перешкоду до кредиту МВФ . Хоча МВФ в першу чергу вимагає прийняття Закону про неповернення бєні "Привату" і стягнення з бєн 5 викрадених мільярдів , остільки вже раз СННН ледь не прийняли його з поправкою яка зводила нанівець суть Закону . Але МВФ чітко відсік рухи бєніних наперсточників . От вони сьогодні прикриваючись МВФ протягують Закон про позбавлення українців землі . Звичайно 73% дупоголових довіряють бєням і підтримують .
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Отамочки, на відео, перкладачка для людей з погіршеним слухом, здається помилилася...Треба було середній палець...
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В 95 квартете хоть знают, шо у 1/3 пенсионеров пенсия от 1600 гр. до 2000 а для сердечников лекарства на месяц стоят 3000 гр.?
А теми лекарствами из 1950 годов, которые выписывают за бесплатно вообще опасно лечиться потому-что ровно через пол года сердечник становится еще и слепым, глухим, с язвой желудка, с угробленными печенью, почками, селезенкой и всеми внутренностями ?
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Жест цікавий , тільки не всі пенси доживуть до виплати наступної пенсії . Три- чотири тижні при стрімкому поширенні корони багатьох пенсів відправлять на небо . Не всі встигнуть отримати омріяну зелену тисячу .
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нагрілись на разніце між мартовською індексацією всіх пенсій та разовою кісткою для зовсім ніщіх в апрєлє
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а ше врємя, а ше різниця курсу, а ше разніца в ценах...
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а ше убиль пєнсов по ізвєсним прічінам
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Лохи вы, Слуги Народа.
Берите пример с Северной Италии (не в Южной, не ошибитесь, на юге правит мафия, она человечная).
Я уже писала раньше, как лечат в Италии забесплатно переломы костей таза и шейки бедра старикам - закатывают в гипс и кладут на вытяжение (в Австралии оперируют). После чего старик, если он не помрет от отека легких из-за пневмонии, полученной от застоя в легких из-за лежания, выписывается на дом с инвалидной коляской и кучей бесплатных памперсов, потому что на инвалидной коляске в маленькой госквартире до туалета на коляске не наездеешься (в Австралии - с ходунками, после операции старик ходить будет, хотя бы до туалета, а это огромная разница). После оерации ходят, без операции - никогда.

Откуда знаю?
А я сравнила, как лечили мою маму, с переломами костей таза и бедар с тем, как лечили пенсионерку в Италии, история лечения которой была описана в ближике ее дочерью пару лет назад.
Была я убеждена, что мама автора бложика, итальянская пенсионерка, получила коронавирус, потому как живет она на Севере Италии, в Милане, в гос жилье.
Сходила в бложик - и точно, мам автора бложика в больнице с коронавирусом.
А ЗАРАЗИЛАСЬ ОНА КОРОНАВИРУСОМ В ГОСПИТАЛЕ.
Мама автора бложика дома упала, а поскольку она уже раньше ломала ногу (после чего не ходит_, то ее превентивно заботливые соц. работники отправили в госпиталь.
Итак, схема уничтожения стариков в Северной Италии теперь понятна: их отправляют в госпиталя из гос. жилья под любым предлогом, и уже в госпиталях старики и заражают/ся коронавирусом, от которого благополучно помирают.
Интересно посмотреть статистику числа зараженных и померших стариков из итальянского гос. жилья. Полагаю, стариков из гос жилья будет 90%.
Это какой же профит: ни пенсий не платить, ни памперсов не подвозить, и квартирки государственные освобождаются для африканских мусульман.

Пенсионер Италии из гос жилья умер от коронавируса, а что ты, украинский пенс, сделал для своего пенсионного фонда?
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Щось дуже похмуро. Добре б статистику мати. Те, що Італія не верх гуманності і розумності, відомо давно
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Мабуть у Зеленського з рейтином швах? Пенсійний фонд у квітні виплатить по тисячі гривень понад звичайну пенсію більш як 10 мільйонам осіб. Крім того, в травні проведуть передбачену законом індексацію пенсій на 11% для 7,5 млн осіб. Також з травня вводиться надбавка до пенсії для найстарших пенсіонерів.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183520
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Слуги дявола розраховують на те, що пенсіонерів вже не залишиться до того часу ?!!
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Ну, що ждіть інфляції обезцінювання гривні і різкого зростання цін, і побачите, що за те що вам "підвищать" ви зможете купити менше ніж при теперішніх виплатах. Ви скажете куди менше? Повірте куди менше - є куди....
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:Ждут до мая, что бы коронавирус выкосил тех кому добавят к пенсии жалких 200 гривен.
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Кто-то поверил в это?
Хотя цены уже скакнули так, что может быть в догонку и поднимут на не прожиточный мизер.
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Міністр охорони здоровя сказав, що всі пенсіонери помруть. Зебіли, не поспішайте роздавати гроші, вони і вам ще пригодяться на мерседеси і яхти. І Каломойському треба віддати те, що Україна йому заборгувала
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Зебіли, знаєте такого вірша: всіх зепанів до дної ями, будем будем бить.
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Навіщо керувати в ручному режимі індексацію? Який місяць давати, а який ні. Вона мала проходити автоматично, як це було при "баригах".
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Згідно закону пенсії повинні не тільки індексуватись з-за інфляції, а і перераховуватись в зв*язку з ростом середньої зарплати в країні.

Якщо хтось не знає, при розрахунку пенсії головний показник це середній розмір заробітної плати за час трудового стажу людини, яка виходить на пенсію.
Звичайно, це не стосується "суддів", прокурвів, мусорні та інших паразитів. Там своя кухня! 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1446
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Судя по нынешней ситуации и профанству руководства страны, миллион песионеров получат эту надбавку в последный раз!
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Ватнік, лети звдси і не каркай, іди в Італії трупи носи.
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сам ты ватник, я пишу о реалиях так как есть на самом деле, а нравится кому или не нравится - на результат не повлияет
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все в пределах наблюдаемой и прогназируемой статистики 10 % от 10 млн - это миллион!
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Она забыла добавить , те кто останутся живы 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9582
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С другой стороны пенсы это болото навыбирали 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 3338Им же лучше Бойки с Медведчуками и Зеленский , чем националисты с Кошулинским Шо угодно только не националисты , принцип избирателей с 1991-го года , поэтому и Черновола похоронили 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 3338
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Хочу нагадати всім зебілам.шутам, брехунам, євреям. україноненависникам. Маю стаж--44 роки. При Порошенко,з першого жовтня 2017р (при війні) пенсія була повишена НА СТО СІМ % ,вдумайтесь в цю цифру. А при клоуну повисили на 12грн. 58 коп. А зараз при МОЖЛИВІЙ індексації (7.5 млн пенсіонерів) я зовсім непопаду в цей перелік. І це при тому,що коли я працював ,то за мої податки в пенсійний фонд, забезпечував пенсію одинадцяти пенсіонерів. бо мав .на той час, непогану зарплату. А тепер мене намагаються зрівняти по пенсії з тими неробами і неучами, які або не робили зовсім, або були низької кваліфікації. так що заткніться ви з своїм бидлячим клоуном. Повернути ПОРОШЕНКО до влади і спасти Україну.
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Это ребятки готовтесь к баксу по 50 минимум, если в бюджете не дыра а ДЫРИЩЕ, откуда деньги возьмут? МВФ не дает бабло на популизм, будут печатать, чтоб хоть как-то поддержать рейтинг лисандрыча, потом скажут что это порох проклятый короновирус придумал и всех заразил. Зе быдло схавает и будет и дальше мычать по стойлам.
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Это БЕЗУМИЕ!
Из-за падения доходов бюджета индексацию пенсий перенесли на сентябрь, а они ОТКУДА возьмут деньги, когда ещё и падение из-за вируса??????????????????
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Короче, зелёные ещё и моральные уроды... издеваются над пенсионерами.
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