 10 млн пенсіонерів у квітні отримають надбавку в тисячу гривень, а в травні буде проведена індексація пенсій на 11%, - Лазебна. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це на брифінгу в понеділок розповіла нова міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більш як 10 мільйонів. Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримують її замість пенсій. Це люди, у яких є інвалідність дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій", - повідомила міністр.

Також дивіться: Крім пенсіонерів, з 1 квітня по 1 тис. грн отримають особи з інвалідністю, - міністр соцполітики Лазебна. ВIДЕО

"З 1 травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн ​​пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії 1,5 млн пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 гривень", - розповіла Лазебна.

Надбавки та індексація будуть проводитися в автоматичному режимі, пенсіонерам не потрібно нікуди звертатися.