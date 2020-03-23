 Евакуації на Балі очікують 740 українців, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"Індонезія: 740 громадян України виявили бажання бути евакуйованими. 738 українців перебувають на острові Балі", - зазначив Погорельцев.
У цьому зв'язку, за його словами, очікується рішення від авіаперевізника Qatar Airways про виділення спецрейсів за маршрутом з Денпасара (Балі) до міста Доха (Катар), де будуть організовані перельоти українською авіакомпанією SkyUp.
Також він додав, що частина громадян України для повернення додому наразі використовує переліт через місто Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).
Гей широкою..
Баліанці йдуть!
З Балі тікають!
Шо, копійок не стає?
Но насчёт того, что легко потерять - это оно, тварь, пококетничало. Эта мразь активная и липучая, захочешь потерять - оно опять вылазит.
Зато здоровых закрыли на карантин.
Дебилы, мля.
І так, я теж зазвичай- беру з собою як мінімум 1-2 штуки зелені на НЗ і кредитку, але так роблять далеко не всі - є ті, що реально збирають кошти на поїздку цілий рік і у них є у загашнику не більше пари сотен баксів...а моя мати, коли їздила по їнших країнах взагалі спеціально брала з собою дуже обмежену суму, щоб не витратити зайвого, бо не вміє НЗ тримати.
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Не может быть! Здесь, на цензоре писали (кажется, Саакашвили сказал), что Украина - это самая бедная страна Европы.
На Бали - 740 Украинцев, в Вухане - 49, на люксовом круизном лайнере - 50, на втором лайнере - еще 20 Украинцев.
Заметьте, Финнов и Шведов нет, а Украинцев десятки и сотни отдыхают (культурно и очень дорого). Как такое может быть и кто тогда врет?
Я про це пишу постійно. Це в нас норма, повернутись із Балі, сісти на джип і поїхати до Собезу субсидію малозабезпеченого оформити, а потім розповідати, які довкола сцуки і як його батьки пенсіонери, на 120 грн. пенсії виживають.
Усі літаки приймав би не в аеропорту, а на військових аеродромах. Туди ж йшли б і потяги та автобуси. Розгорнув би військові польові намети, їдальні, лазні і т.п. (ідеальний варіант стаціонарні ангари) і організував карантинні зони. Повертаємо/запускаємо в Україну усіх (потім будемо через суди стягувати вартість, а з тих, хто поїхав вже рід час епідемії на відпочинок, я би витрати стягнув), але усі вони їдуть на примусовий карантин.
Хто не бажає, нехай сидіть за кордоном.
Бе-е-дненькие. Им уже тошнит от моря, солнца и свежего воздуха!
Думаю, откуда такая надменность )))!
- карточки на еду (доступна только продукция авк, рошен, конти)
- купоны на газ-бензин (только Авис )
- электричество - только зеленый тариф для населения , в долг или рассрочку
- газ - по цене Сидней++ с оплатой газораспредпровода туда и обратно
- зп только на карты Пумб
- связь - только Тримоб в долг
и т.д.
Ничего! Зечмо порядок наведет - раз в 5 лет киряловка за счастье будет!
Но зато по фонтанам бегает и фуем на рояле играет!