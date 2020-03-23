 Евакуації на Балі очікують 740 українців, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Індонезія: 740 громадян України виявили бажання бути евакуйованими. 738 українців перебувають на острові Балі", - зазначив Погорельцев.

У цьому зв'язку, за його словами, очікується рішення від авіаперевізника Qatar Airways про виділення спецрейсів за маршрутом з Денпасара (Балі) до міста Доха (Катар), де будуть організовані перельоти українською авіакомпанією SkyUp.

Також він додав, що частина громадян України для повернення додому наразі використовує переліт через місто Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).

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