EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  13016  84
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1421) карантин (745) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині

Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня.

Радіо Свобода пише про чинники, які могли сприяти такій ситуації, передає Цензор.НЕТ.

Для порівняння, в Італії на 41 035 заражених припадає 3405 смертей, це 8,29% летальності, в Іспанії - 833 смертей на 18 077 заражених (приблизно 4,6%). При цьому порівняно із сусідніми Італією, Францією, Іспанією та Австрією Німеччина не вживала занадто жорстких заходів, таких як закриття кордонів від початку поширення вірусу.

Оглядачі намагаються пояснити ситуацію в Німеччині такими чинниками.

  1. Тести на коронавірус.

"У нас є просте повідомлення для всіх країн: тестуйте, тестуйте, і ще раз тестуйте. Тестируйте кожен підозрілий випадок", – наголосили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) 16 березня.

Це саме те, що робить Німеччина. "Ми можемо проводити понад 160 000 тестів на тиждень, і ця кількість може бути збільшена", – сказав професор Інституту імені Роберта Коха Ротар Вілер.

Мережа німецьких лабораторій дозволяє виявляти людей, які поширюють коронавірус, при цьому не маючи жодних симптомів.

В Україні вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я протестувала близько 600 зразків на COVID-19 від початку року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ

  1. Вік інфікованих.

Більшість інфікованих у Німеччині - це відносно молоді люди. Понад 80% всіх інфікованих молодші за 60 років. Зокрема, на початку спалаху в Німеччині спостерігали багато випадків, пов'язаних з поверненням людей з гірськолижних поїздок.

Водночас така ситуація легко може змінитися з продовженням поширення інфекції, і, нарешті, призвести до більшої кількості інфікованих і загиблих.

Натомість Італія посідає друге місце за кількістю старшого населення на планеті. 23% італійців старші за 65 років.

  1. Готовність до епідемії.

Важливу роль, на думку оглядачів, зіграло й те, що Німеччина має достатні ресурси і була вже готова до спалаху.

Минулого тижня федеральний уряд замовив додаткові 10 000 рятувальних вентиляторів для легень від німецького виробника. І це на додаток до вже наявних 25 000, які вже є в лікарнях по всій країні.

Німеччина має можливості для розміщення великої кількості людей в лікарнях з необхідним обладнанням, і заявила, що вдвічі збільшить кількість ліжок інтенсивної терапії до приблизно 56 000.

Для порівняння, в Італії апаратів штучної вентиляції легень - близько 5000.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського. ВIДЕО

Директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що в медзакладах Києва підготовлено 324 апарати штучної вентиляції легень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183517
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вирус можно победить только международными усилиями и санкциями против него. Вирус сам должен отступить, только на вирусе лежит вина в распространении пандемии. Излечение от вируса должно проходить одновременно на всех областях, мы не допустим чтобы в Черновицкой области излечились раньше без упоминания Львовской.
 показати весь коментар
 
Смертність низька.. У Німеччині тому - що ніхто не накручує результатів.. І до померлих від коронавірусу - зараховують лише померлих - від коронавірусу! От і весь секрет.. І тут тести дійсно допомагають
 показати весь коментар
 
 
німеція - великий експортер медичних послуг. а зараз ці потужності використовують самі.
це не рудою торгувати...
 показати весь коментар
 
 
В отличии от наших мародеров, распродавших маски по всему миру.
 показати весь коментар
 
Не заважайте італійським мафіозі пиляти бюждет.
 показати весь коментар
 
говорят под ником маша назарова пишет Шахов
 показати весь коментар
 
Може йому в Олександрівській лікарні помилково, замість лікування коронавірусу, зробили операцію по зміні статі... Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині - Цензор.НЕТ 3678
 показати весь коментар
 
В Германии низкая смертность из-за выработанных властью адекватных мер. Нам это не грозит.
 показати весь коментар
 
 
И что вы можете сделать со столь смертельным вирусом ? Какие "адекватные меры" можно принять против оспы или полиомиелита, например ?
 показати весь коментар
 
 
Вроде против оспы и полиомиелита есть прививки?
 показати весь коментар
 
 
Да, конечно. Именно с их помощью, многолетними усилиями, удалось победить эти болезни.
А в Германии, оказыватся, достаточно было просто "готовности".
Может, хватит врать ?
 показати весь коментар
 
 
Ты идиот? Или просто против всего разумного и позитивного. Один сплошной негатив во всех комментах.
 показати весь коментар
 
Позитивного хотите?
Да пожалуйста.
Поскольку в Австралии прогнозируется безработица в 15%, то в Украине закладывайтесь на 30%.
В этом есть позитив - квартирки подешевеют.
И нагетив - Вам они не достанутся, ни будет ни работы, ни денег.
 показати весь коментар
 
ну вон жеж, в новости, написано какие меры
 показати весь коментар
 
НИКАКИЕ МЕРЫ не спасут заразившегося человека, если этот вирус столь опасен как о нём вещают. Никакие меры не спасали заболевших оспой и полиомиелитом. ВСЕГДА клиническая картина была одна и та же: несколько тяжёлых дней, и либо смерть, либо паралич (при полио), либо засохшие язвы на всём теле на всю жизнь (плюс слепота).
 показати весь коментар
 
 
А если лехкие провентилировать? Может хтото и выжывет... Или не будем париться: ЧП так ЧП? В гроп так в гроп?
 показати весь коментар
 
А если просто перестать врать ? Какая "вентиляция" может помочь, если по утверждениям итальянского врача (интервью в "Моск.комсомольце") вирус целенаправленно поражает альвеолы лёгких ? Тут надо на вентиляции до конца жизни, без сознания.
 показати весь коментар
 
 
Ти чоловіче ще з Мурзілки дай інформацію. Такий вже дорослий, а в казки віриш.
 показати весь коментар
 
 
Я не верю в сказки, вот в чём дело. Я собираю и тщательно просеиваю всю информацию. После чего делаю выводы.
 показати весь коментар
 
 
Факт, що все спеціально робиться для того, щоб люди стали жити дуже погано. Але того ніде, в московському комсомольці, немає
 показати весь коментар
 
 
Да мужик, ты эксперт - однозначно. Куда там тем германцам и тд.
 показати весь коментар
 
>Да мужик, ты эксперт - однозначно.
А то. Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині - Цензор.НЕТ 2846
 показати весь коментар
 
 
Иди на х@й отсюда со своим комсомольцем вместе. Умственно-отсталый провокатор.
 показати весь коментар
 
В статье описаны меры. Массовое тестирование, которое позволяет быстро локализовывать больных. И хорошая медицина, в частности реанимации.

Читать умеешь? Думать умеешь? Или по-твоему в Германии и в Иране или Украине будет одинаковая смертность? Мля, сколько ж тут дебилов на Цензоре сидит.
 показати весь коментар
 
 
У нас в Австралии было несколько заболевших, и пресса сообщила о пяти умерших (глубокие старики). Теперь же, согласно прессе, заражённых уже 1700, но никто не умер уже две недели. Экономика уже убита, кстати.
 показати весь коментар
 
 
Якщо в Україні не будуть дописувати то буде така сама, як в Польщі і Німеччині.
 показати весь коментар
 
В Украине не дописывают, а на оборот - не тестируют. Кировоград - на ВСЮ область тесты только в одной областной больнице и делают их тем у кого симтомы проявились (и то врде бы не всем).

Пишу, так как вчера общался с другом (он военный,а оба родителя - медики)
 показати весь коментар
 
Вы как маленький, какие маски? У нее другие задачи...
 показати весь коментар
 
 
Чтоб не обосрался от страха Радуцкий, Венедиктова сказала, что расследование по вывозу масок вовремя эпидемии будет "Через две, через две весны, через две, через две зимы!", но тут мощно укакался Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Говорите правильно, в Германии низкая смертность, точка. У нас от гриппа в январе 600 человек умерло, но блин коронавирус...
 показати весь коментар
 
 
Бред сивой кобылы. Если этот вирус действительно столь опасен как вещает пресса, то не поможет ни тестирование, ни возраст, ни "готовность". Как они не помогли в войне против оспы, например.
Кто-то безбожно врёт. Очевидно, китайским и иранским данным верить нельзя - там правят тоталитарные режимы, от которых вы никогда не узнаете правды. А цифры из Италии - это полная жэсть: север Италии почти что погиб, а на юге заболевших почти нет.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, мне неинтересны новости из стран, управляемых тоталитарными режимами. Там власть сообщит то что ей выгодно, а не то что есть на самом деле.
 показати весь коментар
 
 
Только не облизывайте ничего чтобы доказать свою правоту.)
 показати весь коментар
 
 
Облизываю мороженое. Это называется: прикоснуться к прекрасному
 показати весь коментар
 
 
Дарвин без труда переконвертирует свою премию в любую валюту.
 показати весь коментар
 
 
Больше того, сами итальянские врачи дают подтверждение: несмотря на высокую продолжительность жизни, как правило, после 65, каждый итальянец (слышите, зебилы - каждый!) имеет, как правило, одно, два, а то и три хронических заболевания. При заражении коронавирусом ослабленная иммунная система уже не в состоянии справиться с такой нагрузкой, и пожилой человек может погибнуть. Что мы и наблюдаем. Потому такая смертность в Италии, Испании, Франции: 1. Стареющие нации. 2. Наличие основных заболеваний. 3. Преклонный возраст умерших. Если наложить смертность в предыдущие годы (в той же Италии, например), а) по естественным причинам; б) от гриппа в) пневмонии и др., то показатели будут очень даже сопоставимы. Отличие в том, что заболевание носит массовый характер, обусловленный скоростью распространения, обусловленного отсутствием действенных профилактических мер среди населения, а, порой, равнодушием самих граждан к эпидемии (точнее сказать, низкой культурой населения и снижением требований гигиены).
 показати весь коментар
 
 
Да понятно что какой-то вирус действительно есть (он вдвое менее заразен чем SARS, и в десять раз менее заразен чем вирус кори); но уже столько лжи вокруг него создано, что лжецы сами запутались. Ждём развязки этой афёры.
 показати весь коментар
 
 
Одного не пойму: кто покроет миллиардные убытки авиакомпаниям?
То, что Китай потихоньку, под вирус, накануне "эпидемии" и во время ее скупил активы европейский компаний на миллиарды (!) долларов, уже не секрет. Игра на понижение и восточная хитрость, ничего нового. Но вот как дурачье из западных дерьмократий поддалось на эту удочку?
Как только Китай начал транслировать в эфир ход быстровозводимых больниц, уже тогда подумалось: с чего бы это Китай, где строго дозированная информация и табу на большинство тем, вдруг стал "открытым обществом"? Теперь понятно: подготовка к наступлению, пока все внимание к Китаю, активы сменили владельцев. Сегодня сотни (может и тысячи) компаний в Италии уже принадлежат китайцам.
 показати весь коментар
 
 
Именно так. Китайцам надо отдать должное: они мыслят в категориях столетий, если не тысячелетий. У нас они скупили чуть ли не половину стратегических объектов инфраструктуры, включая порт Дарвин.
 показати весь коментар
 
 
Вот он, реальный результат двухнедельной паники у нас в Австралии: "Worst since 1932': Two million Aussies face jobless queue"

Экономика разгромлена вдребадан.
 показати весь коментар
 
 
Доигрались?
"Более двух миллионов австралийцев могут остаться без работы, при этом ожидается рост безработицы, поскольку предприятия начинают закрывать свои двери и увольняться или увольнять работников из-за пандемии коронавируса.
Очередь уволенных сотрудников в понедельник окружала кварталы в Мельбурне и Сиднее в сценах, напоминающих о Великой депрессии. Под беспрецедентным внезапным спросом веб-сайт Centrelink вышел из строя и телефонные линии оказались заблокированными. Те, кто стоят в очереди, теперь ждут месячное ожидание, чтобы получить 1100 долларов в две недели пособия по безработице."
 показати весь коментар
 
 
Именно так. Это вообще рекорд: вполне успешная экономика, впервые за много десятилетий давшая бюджету доход выше расхода, разгромлена паникой о вирусе, от которого погибли 5 (пять) глубоких стариков.
Надо признать: Моррисон держит удар чётко. Не даёт начаться ни бунтам, ни гиперинфляции.
Честно: ИМХО, это широкомасштабная диверсия против государства. Паническая реакция властей на уровне штатов ни в какой мере не соответствует опасности ситуации.
 показати весь коментар
 
 
***север Италии почти что погиб

5 тысяч смертей - почти что погиб? Только в Милане 1.5 миллиона жителей. Альцгеймер - тяжелая вещь, сочувствую тебе, братан. Ты главное не нервничай так.
 показати весь коментар
 
 
"Почти погиб" - это словесная реакция на душераздирающие картины из переполненных моргов.
Вопрос: почему ничего подобного не наблюдается на юге Италии - остаётся открытым.
 показати весь коментар
 
 
Дочь моих знакомых учится в Милане, живет в Бергамо. Чуть не сошла с ума от постоянно прокручиваемых "сцен с гробами", 24-часовой истерике по ТВ и радио, очередей в супермаркетах и пустых прилавках и многостраничных некрологах. Пока мать, рассудительный человек, запретила ей смотреть этот кошмар и больше гулять на воздухе, лучше все же одной, и "делать уроки".
Кому-то очень нужна эта паника и общемировая истерия.
 показати весь коментар
 
 
По-моему, это схема ограбления без нарушения уголовного кодекса.
Исходные данные: мировая банковская мафия поиздержалась, но, под её контролем находится могущественное оружие: СМИ.
1) Создаётся дикая мировая паника.
2) Биржи падают.
3) Те кто всё это спланировал, играют на шортах.
4) Правительства вынуждены раздавать деньги чтобы предотвратить массовое недовольство (грамотные люди знают: "riots are three meals away")
5) Итог: группа пацанов, подготовившая этот путч, играла на понижение и получила десятки лярдов $
6) Итог: успешные экономики разорены и брошены в депрессию.
Попробуйте из супермаркета утащить Сникерс - и будет уголовное дело. А тут - целые государства ограблены, миллионы людей выброшены на улицу. Виновники же - вообще находятся за пределами Австралии, и потому привлечь их к ответственности невозможно.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, на Моррисона уже начались наезды: обвиняют в "диктаторстве". Он действительно держит удар чётко. Видимо, он что-то знал заранее, и его команда была готова к отражению удара.
 показати весь коментар
 
 
Так GHS Index вчера ставил Германию шибко позади за "хорошо" подготовленными к борьбе с вирусом США, Великобританией и даже Францией...... Массовое тестирование и большое количество ИВЛ, - эксперты объяснили "аномально" низкую смертность от коронавируса в Германии - Цензор.НЕТ 5666
 показати весь коментар
 
Вирус против немецкого орднунга. Будем посмотреть.
 показати весь коментар
 
 
немецкий язык грубоват,но очень выразительный. Массовое тестирование и большое количество ИВЛ, - эксперты объяснили "аномально" низкую смертность от коронавируса в Германии - Цензор.НЕТ 5838
 показати весь коментар
 
 
А де наша Моніка? Щось не чути... невже у ванні з антисептиків сидить?
 показати весь коментар
 
 
Да грохнули его, скорее всего. Двойника на скору руку в Москве лепят. Там целая фабрика.
 показати весь коментар
 
 
Ушло в глухую самоизоляцию. Мы реально тянем время: это чмо неспособно, не может исполнять свои обязанности. Это видно просто невооруженным взглядом, или всем дуба нужно дать и стране накрыться медным тазом?
 показати весь коментар
 
 
Нуда. А у нас вместо тестов и ИВЛ будет ЧП. И вместо зарплат, и вместо всего остального тоже...
 показати весь коментар
 
 
От і я на стороні тих хто за тестування. Замість 1000 грн. Протягом 2 тижнів карантину відновлюйте роботу підприємств через дозвіл пройти тестування працівників. Тих хто у зоні ризику на додатковий карантин, інші працюють на економіку і свій добробут, маски і санобробка обов'язкові. Так ми "не викинем" гроші і заробимо щось у вигляді податків
 показати весь коментар
 
 
Експрес-тест реагує на антитіла, тобто коли людина певний час вже хворіла і заражала оточуючих, а лабораторні тести, які виявляють власне сам коронавірус - це довго і дорого. І взагалі, перевірити 37(?) мільйонів українців кілька разів, навіть експрес-тестами, нереально.
 показати весь коментар
 
на самом деле смертность примерно одинаковая....просто неучтенные заболевшие.
и те 5% требующие ивл на статистику сильно не влияют,даже если помогли остаться в живых половине тяжелых больных
 показати весь коментар
 
 
В разных странах просто разная система учета. Если человек от осложнений этого вируса в виде сердечных заболеваний то пишут на сердечные. А в Италии пишут все на коронавирус.
 показати весь коментар
 
 
А в Україні,офіційно,повідомили про відмову від масового тестування! Які потрібно докази того що ми маємо владу "усвідомленого нищення "!
 показати весь коментар
 
 
Ніхто в світі не проводить поголовне тестування, тільки хворого і оточуючих. Навіть в Штатах, це не раціонально!
 показати весь коментар
 
думаю, нельзя упускать тот факт, что, испанцы, итальянцы, китайцы, дохлые по своей природе. там во все времена они помирали пачками от обыкновенной простуды и прочих "детских" болезней, на которые у нас даже не обращали внимания.
 показати весь коментар
 
Ну.да. потому у них и такой высокий жизненный потолок!!!! И средняя продолжительность жизни!!
 показати весь коментар
 
И только украинцы и русские имеют афигенный иммунитет! Откуда вы такой бред берете????
 показати весь коментар
 
Так невжеш не можна було вмираючих громадян Італії, яким не вистачило апаратів для вентиляції легень котрі заразилися на короновірус, відправити в Німеччину, і так їх врятувати??? Все таки кордони в середині ЄС між двома країнами відкриті. Уряду Італії, це на замітку!
 показати весь коментар
 
Это она везде аномально высокая. А в германии она по итогу окажется еще в 10 раз меньше, когда всех протестируют и умножат на коэффициент.
 показати весь коментар
 
Почему немецкое правительство заказывает дополнительно 10 тыс. аппаратов для вентиляции легких к уже имиющимся 25 тыс. А наше правительство зная что на всю страну таких аппаратов меньше 1 тыс. планирует объявить тендер на закупку авто для мусоров на 278 млн.? Это диверсия внутри страны и геноцид!
 показати весь коментар
 
У нас теж буде аномально низьке число померлих від ускладнень на легені, викликаних коронавірусом. Справа в тому, що у нас системи охорони здоров'я ніколи не було - завжди всі лікувалися самі, за винятком хірургічних втручань і лікування переломів та вивихів. Наш народ мав майже повний доступ до аптек, тому має необхідні засоби під рукою. Якщо хоча б трошки є голова на плечах, то найкраще лікуватися вдома - тут і нагляд оперативний, і ізоляція відносно добра.

Так що все у нас буде добре. Тільки економіка зупиниться.
 показати весь коментар
 
Маєте рацію, попасти в лікарню великий ризик для життя.
 показати весь коментар
 
Ага, и интенсивную терапию будут вам дома делать и откачивать жидкость из легких тоже в домашних условиях. ну-ну. Забыл, еще можно лечиться листом подорожника. Извиняюсь за сарказм, но не стоит вам писать бред.
 показати весь коментар
 
Меркель заразилдась, скорей всего.Но немецкие микробиологи -цвет мировой микробиологии.Не зря Трамп хотел их перекупить.Нью Йорк превратился в Ломбардию.Не ватает для врачей масок,костюмов,антисептикоов лекарств.Большинство штатов США вступили в нездоровую конкуренцию по перетягиванию медицинских средств на себя.Тотальный дефицит.Весь мир оказался не готов. Даже Сингапур и Гонконг стонут.Больницы Японии стали очагами распространения Короновируса врачами и персоналом.У Украины вообще нет ресурсов и он начинает жить в долг в условиях непомерных трат.Всем надо ужаться ,чтобы выжить.Возможно ,перейти на превентивное голодание.Больных анорексией у нас нет.Тут не до жиру,быть бы живу!
 показати весь коментар
 
где больше всего есть тестов, там больше всего случаев,
думай те
 показати весь коментар
 
 
То-то и странно, что имея лишь 94 умерших и только 23 критических до сих пор, Германия, имея 25000 вентиляций в госпиталях заказывают дополнительно 10000.

Вывод они готовятся к серьезному КРИЗИСУ !
Внизу модель показывает, что Германия по темпам заражения копирует Италию с отставанием на 2 недели.

Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині - Цензор.НЕТ 2699
 показати весь коментар
 
Але курва в масках ніхто не ходить ! Вчора навіть Мутті показали по ТВ в супермаркеті - те ж без маскі!(
 показати весь коментар
 
Чё шумим? Умный человек сказал - пока 70% населения не переболеет и не приобретёт иммунитет - пандемия будет расти. Вирус нельзя уничтожить карантином, он уже попал в природу и будет там вечно.
 показати весь коментар
 
Немцы всегда отличались практичностью и педантичностью, они умеют считать /не только деньги/ и строить реальные планы (от газовых камер в Освенциме, перврго комьютера 1941 и языкапограммирования высокого уровня 1945, реактивных и дизильных двигателей до элементарных частиц в ядерной физике)!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору