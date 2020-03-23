 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині

Радіо Свобода пише про чинники, які могли сприяти такій ситуації, передає Цензор.НЕТ.
Для порівняння, в Італії на 41 035 заражених припадає 3405 смертей, це 8,29% летальності, в Іспанії - 833 смертей на 18 077 заражених (приблизно 4,6%). При цьому порівняно із сусідніми Італією, Францією, Іспанією та Австрією Німеччина не вживала занадто жорстких заходів, таких як закриття кордонів від початку поширення вірусу.
Оглядачі намагаються пояснити ситуацію в Німеччині такими чинниками.
- Тести на коронавірус.
"У нас є просте повідомлення для всіх країн: тестуйте, тестуйте, і ще раз тестуйте. Тестируйте кожен підозрілий випадок", – наголосили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) 16 березня.
Це саме те, що робить Німеччина. "Ми можемо проводити понад 160 000 тестів на тиждень, і ця кількість може бути збільшена", – сказав професор Інституту імені Роберта Коха Ротар Вілер.
Мережа німецьких лабораторій дозволяє виявляти людей, які поширюють коронавірус, при цьому не маючи жодних симптомів.
В Україні вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я протестувала близько 600 зразків на COVID-19 від початку року.
- Вік інфікованих.
Більшість інфікованих у Німеччині - це відносно молоді люди. Понад 80% всіх інфікованих молодші за 60 років. Зокрема, на початку спалаху в Німеччині спостерігали багато випадків, пов'язаних з поверненням людей з гірськолижних поїздок.
Водночас така ситуація легко може змінитися з продовженням поширення інфекції, і, нарешті, призвести до більшої кількості інфікованих і загиблих.
Натомість Італія посідає друге місце за кількістю старшого населення на планеті. 23% італійців старші за 65 років.
- Готовність до епідемії.
Важливу роль, на думку оглядачів, зіграло й те, що Німеччина має достатні ресурси і була вже готова до спалаху.
Минулого тижня федеральний уряд замовив додаткові 10 000 рятувальних вентиляторів для легень від німецького виробника. І це на додаток до вже наявних 25 000, які вже є в лікарнях по всій країні.
Німеччина має можливості для розміщення великої кількості людей в лікарнях з необхідним обладнанням, і заявила, що вдвічі збільшить кількість ліжок інтенсивної терапії до приблизно 56 000.
Для порівняння, в Італії апаратів штучної вентиляції легень - близько 5000.
Директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що в медзакладах Києва підготовлено 324 апарати штучної вентиляції легень.
це не рудою торгувати...
А в Германии, оказыватся, достаточно было просто "готовности".
Может, хватит врать ?
Да пожалуйста.
Поскольку в Австралии прогнозируется безработица в 15%, то в Украине закладывайтесь на 30%.
В этом есть позитив - квартирки подешевеют.
И нагетив - Вам они не достанутся, ни будет ни работы, ни денег.
А то.
Читать умеешь? Думать умеешь? Или по-твоему в Германии и в Иране или Украине будет одинаковая смертность? Мля, сколько ж тут дебилов на Цензоре сидит.
Пишу, так как вчера общался с другом (он военный,а оба родителя - медики)
Кто-то безбожно врёт. Очевидно, китайским и иранским данным верить нельзя - там правят тоталитарные режимы, от которых вы никогда не узнаете правды. А цифры из Италии - это полная жэсть: север Италии почти что погиб, а на юге заболевших почти нет.
То, что Китай потихоньку, под вирус, накануне "эпидемии" и во время ее скупил активы европейский компаний на миллиарды (!) долларов, уже не секрет. Игра на понижение и восточная хитрость, ничего нового. Но вот как дурачье из западных дерьмократий поддалось на эту удочку?
Как только Китай начал транслировать в эфир ход быстровозводимых больниц, уже тогда подумалось: с чего бы это Китай, где строго дозированная информация и табу на большинство тем, вдруг стал "открытым обществом"? Теперь понятно: подготовка к наступлению, пока все внимание к Китаю, активы сменили владельцев. Сегодня сотни (может и тысячи) компаний в Италии уже принадлежат китайцам.
Экономика разгромлена вдребадан.
"Более двух миллионов австралийцев могут остаться без работы, при этом ожидается рост безработицы, поскольку предприятия начинают закрывать свои двери и увольняться или увольнять работников из-за пандемии коронавируса.
Очередь уволенных сотрудников в понедельник окружала кварталы в Мельбурне и Сиднее в сценах, напоминающих о Великой депрессии. Под беспрецедентным внезапным спросом веб-сайт Centrelink вышел из строя и телефонные линии оказались заблокированными. Те, кто стоят в очереди, теперь ждут месячное ожидание, чтобы получить 1100 долларов в две недели пособия по безработице."
Надо признать: Моррисон держит удар чётко. Не даёт начаться ни бунтам, ни гиперинфляции.
Честно: ИМХО, это широкомасштабная диверсия против государства. Паническая реакция властей на уровне штатов ни в какой мере не соответствует опасности ситуации.
5 тысяч смертей - почти что погиб? Только в Милане 1.5 миллиона жителей. Альцгеймер - тяжелая вещь, сочувствую тебе, братан. Ты главное не нервничай так.
Вопрос: почему ничего подобного не наблюдается на юге Италии - остаётся открытым.
Кому-то очень нужна эта паника и общемировая истерия.
Исходные данные: мировая банковская мафия поиздержалась, но, под её контролем находится могущественное оружие: СМИ.
1) Создаётся дикая мировая паника.
2) Биржи падают.
3) Те кто всё это спланировал, играют на шортах.
4) Правительства вынуждены раздавать деньги чтобы предотвратить массовое недовольство (грамотные люди знают: "riots are three meals away")
5) Итог: группа пацанов, подготовившая этот путч, играла на понижение и получила десятки лярдов $
6) Итог: успешные экономики разорены и брошены в депрессию.
Попробуйте из супермаркета утащить Сникерс - и будет уголовное дело. А тут - целые государства ограблены, миллионы людей выброшены на улицу. Виновники же - вообще находятся за пределами Австралии, и потому привлечь их к ответственности невозможно.
и те 5% требующие ивл на статистику сильно не влияют,даже если помогли остаться в живых половине тяжелых больных
Так що все у нас буде добре. Тільки економіка зупиниться.
думай те
Вывод они готовятся к серьезному КРИЗИСУ !
Внизу модель показывает, что Германия по темпам заражения копирует Италию с отставанием на 2 недели.