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 Суспільство, Здоров'я
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 На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 5 випадків
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний)
Львівська область -2 випадки
Тернопільська область - 1 випадок
Черкаська область - 1 випадок
м. Київ - 29 випадків

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОККО профінансує ще 20 000 перевезень лікарів під час карантину через сервіс Uber. Послуга доступна в 7 містах, - МОЗ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183510
 
 
 Топ коментарі
 
Вам напомнить, что барановирус 73%,привел клоунов к власти в виде монобольшинства?
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Подписан закон "Сдай носителя - 10% вирусов твои"
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В подарочной упаковке, специально для соседей.
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Ось і маєш. Не було тестів - не було і проблем.
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Вы тоже заметили как украинская "оппозиция" в лице ПЕСа набрала воды в рот и поголовно молчит по поводу возможных дальнейших шагов по борьбе с эпидемией, зато с радостью критикует уже принятые решения?
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сходи подивись на закуплену допомогу від Порошенка та ЄС.

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Молодец кот! Долго не стал размышлять. К сожалению, мышление людей отстаёт.
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Хворієш? ПЕСи запропонували свої сили для боротьби з епідемією, але ваше зелене лайно каже що саме справиться. Порятунком зебілів буде займатися сам верховний главклоун - тому не хвилюйтесь, ваше життя в надійних рпуках. На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6560
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Вам напомнить, что барановирус 73%,привел клоунов к власти в виде монобольшинства?
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Вы тоже заметили как украинская "оппозиция" в лице ПЕСа набрала воды в рот и ремонтирует аппараты ИВЛ?
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Целых 2 аппарата, ну ничего себе. И обязательно про это надо говорить по всем подконтрольным каналам несколько дней подряд (ни разу не пиар).
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Это 2 первых из 10 профинансированных. И это пока ваш Радуцкий 950 тонн масок вывозил с опупительным наваром.
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А які рішення прийняті? пустити всіх хворих без карантину і купити запонки по 100 000 грн?
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Продержится. Всем здоровья! Слава Украине.
P. S. Потом попробуйте продержаться вы, Зелёное говно, "подготовившее" страну к эпидемии, продавшее все маски, костюмы и пр. и купившее Мерсы. Здесь напишу "Смерть ворогам!"
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Поздравляю ЗЕпида...ы,вы всех сделали.
Началось.
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Все эти меры: комендантский час, ограничение передвижения, ввод войск никак не связаны с карантином-готовиться что-то более масштабное возможно в один момент вся Европа(в том числе и мы) проснёмся под оккупацией России в худшем случае а в лучшем инопланетян
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65 эвакуированных из Нью-Йорка в Израиль членов секты Хабад все больны коронавирусом. Возможно короновирус Природа и запустила, что бы истребить эту заразу Хабад, которые контролируют Россию и сейчас Украину.
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вот почему многие власти боятся вируса больше чем обычные люди
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а на туберкулез сколько заразилось?
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Тесты подъехали, в том числе, "неправильные", которые кстати как видно намного лучше чем их отсутствие.
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если взять из цензора усреднённую динамику с 14 марта, то при сохранении того же колличества тестов в день, сегодня к вечеру 22.00 должно быть не меньше 91 чела подтверждённых. если меньше или больше - не трудно понять причины отклонения от этого усреднённого значения. по логике, - должно быть больше этого минимума.
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С прибытием каждого самолета с эвакуированными "отдышающими" число зараженных будет резко расти. Интересно, если бы в мире была чума, а в Украине ее не было, то наши властные дебилы начали бы ее также завозить к нам, "эвакуируя" из зараженных зон загулявших соотечественников?
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За тест надо платить. На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7411 Если надо , то эта статистика не о чем На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8642
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Список областей, где проводят хоть какие то тесты. В остальных регионах короновируса нет.
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У нас растет быстрее чем где бы то ни было
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Что растет быстрее? Раздуваемая властями паника?
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все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо))))
у нас нет тестов для диагностики, просто обычный грипп)))))
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неужели в МОЗ еще не читали эту статью?

Новый клинический анализ проведенный докторами в Франции показывает,
что комбинация ****************** (Гидроксихлорохин) и Azithromycin (Азитромицин)
лечит 100% от coronavirus пациентов в течение 6 дней обработки https://techstartups.com/2020/03/18/breaking-controlled-clinical-study-conducted-doctors-%e2%80%8bin-france-shows-******************-cures-100-coronavirus-patients-within-6-days-treatment-covidtrial-io/
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