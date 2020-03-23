 На ранок 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки COVID-19, за добу надійшло 114 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 5 випадків
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний)
Львівська область -2 випадки
Тернопільська область - 1 випадок
Черкаська область - 1 випадок
м. Київ - 29 випадків
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.
P. S. Потом попробуйте продержаться вы, Зелёное говно, "подготовившее" страну к эпидемии, продавшее все маски, костюмы и пр. и купившее Мерсы. Здесь напишу "Смерть ворогам!"
Началось.
у нас нет тестов для диагностики, просто обычный грипп)))))
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