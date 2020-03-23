 Канада й Австралія відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус

Заяви опублікували пресслужби НОК двох країн, передає Цензор.НЕТ.
Національний олімпійський комітет Канади зазначив, що це рішення підтримали комісія спортсменів, федерації, а також уряд.
Крім того, НОК закликав Міжнародний олімпійський комітет і Всесвітню організацію охорони здоров'я перенести Ігри-2020 на наступний рік.
"Ми говоримо не тільки про здоров'я спортсменів, але і про все суспільство. Через коронавірус атлети не встигнуть підготуватися до Олімпіади. Їхні тренування взагалі будуть суперечити вказівкам уряду в межах боротьби з пандемією коронавірусу", - зазначив канадський НОК.
У НОК Австралії також зауважили, що їхня збірна не може бути зібрана через обставини з коронавірусом.
Олімпіада в Токіо має відбутися з 24 липня по 9 серпня.
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