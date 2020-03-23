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 Канада й Австралія відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус

Через пандемію коронавірусу у світі збірні Канади й Австралії знялися з літньої Олімпіади-2020 у Токіо.

Заяви опублікували пресслужби НОК двох країн, передає Цензор.НЕТ.

Національний олімпійський комітет Канади зазначив, що це рішення підтримали комісія спортсменів, федерації, а також уряд.

Крім того, НОК закликав Міжнародний олімпійський комітет і Всесвітню організацію охорони здоров'я перенести Ігри-2020 на наступний рік.

"Ми говоримо не тільки про здоров'я спортсменів, але і про все суспільство. Через коронавірус атлети не встигнуть підготуватися до Олімпіади. Їхні тренування взагалі будуть суперечити вказівкам уряду в межах боротьби з пандемією коронавірусу", - зазначив канадський НОК.

У НОК Австралії також зауважили, що їхня збірна не може бути зібрана через обставини з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування або перенесення Олімпіади-2020 не розглядається, - міністерка Олімпійських ігор Хасімото

Олімпіада в Токіо має відбутися з 24 липня по 9 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183509
 
 
 Топ коментарі
 
Никакой Олимпиады не будет.
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но им там втирают , что это НОВЫЙ ШАНС для их экономики ...- но "верующих" становится меньше Канада й Австралія відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус - Цензор.НЕТ 1525
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но им там втирают , что это НОВЫЙ ШАНС для их экономики ...- но "верующих" становится меньше Канада й Австралія відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус - Цензор.НЕТ 1525
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Таки да, іпошкам зайві проблеми не потрібні.
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я бы вообще эти олимпиады отменил. они уже давно превратились в соревнование "у кого допинг лучше" с геополитическим подтекстом, и никак не демонстрируют силу духа, тела и прочих положительных моментов для которых и были придуманы. кроме того, на них уходит куча бабла, которое можно было бы использовать более полезно.
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А я б взагалі відмінив всякі допінг проби.... Хай всі вживають що хочуть, і тоді побачимо гарні результати... Хіба в древній Греції всі спортсмени по харчування були в рівних умовах? Хтось їв маслини і горіхи+ мясо... А хтось лише каші, бо на мясо грошей не було...
Просто багато чинуш з допінг контор рибних місць позбавляться...
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Дело в том, что без допинга уже не добиться мировых рекордов во многих видах спорта. Есть естественный предел человеческих возможностей, и он уже давно достигнут. Если вы видите новый мировой рекорд, знайте, он достигнут только благодаря приёму современных допингов.
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А это уже соревнования фарм индустрий, коррупционных чиновников, политиков и прочей лабуды. Называть это олимпиадой, лично у меня, язык не проворачивается.
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Мені здається що це давно вже бородьба фарм-індустрій... Тому кінечний споглядач-вболівальник буде бачити лише шоу... Всім відомо як китайці і совети ще з кінця 60-років ставлять до олімпіад... Я за відміну всяких допінгів, а також тих видів спорту які потребують думки арбітра (Художня гімнастика, фігурне катання і т. д.)
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