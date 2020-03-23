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 Політика України, Економіка
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 Масова зупинка підприємств державою - самогубство економіки, - Милованов

Швидкість відновлення економіки буде нашим головним викликом після кризи.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Під час кризи економіка має працювати. Так, певні підприємства мають бути і вже зупинені для карантину і непоширення вірусу. Але масова зупинка підприємств державою - це самогубство для економіки. На підприємствах працюють люди, вони отримують зарплати, за які вони живуть. Підприємства платять податки і наповнюють бюджет, з яких платять пенсії і зарплати бюджетникам", - розповів він.

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"Існує багато варіантів, як працювати під час кризи. Дистанційна робота - це один. Але якщо повний перехід на дистанційну роботу неможливий, не потрібно закривати підприємство (як порадив Прем`єр-міністр). Можна перевести підприємства та організації на меншу потужність, щоб працювало значно менше робітників і були знижені ризики розповсюдження вірусу. Тоді підприємства не будуть повністю зупинятись, працівники будуть отримувати частину зарплати, будуть платитись певні податки. І найголовніше - таким підприємствам буде значно легше відновити роботу в повному обсязі після кризи, ніж тим які будуть повністю зупинені. А швидкість відновлення економіки буде нашим головним викликом після кризи", - резюмував Милованов.

Масова зупинка підприємств державою - самогубство економіки, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183506
 
   
 Топ коментарі
 
Милованов, це і твоя особиста заслуга, що Україна зайшла в пандемію з від"ємним ростом економіки. Шути горохові.
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Надіюсь тепер ти зрозумієш як було весело уряду Порошенко.
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Тимоха умный, Тимоха соскочил, Тимоха, вдмо, что-то знал, как и некоторые письписьмены, которые в январе-феврале планомерно банкротнули свои фирмы и вывели бакинские себе на карман.
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Власть оденьте всех в маски и пускай едут работать в транспорте с открытым на микропроветривание окнами, чем без масок разносят заразу искусственно концентрируясь, благодаря безмозглому правлению. Транспорт должен быть наполнен согласно техническим данным, а не десять человек на троллейбус гармошку.
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Реально закрытие предприятий это перебор. Политическое и экономическое самоубийство. У меня фитнес-клуб, не знаю как быть и чем кормить семью теперь.
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Коммунистический вирус "До основания всё разрушим ..." - жив?
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Якщо навіть Милованой це розуміє, то це вже нижче плвінтуса. Але кермо тимчасово взяв Рюкзаков. Він вам покаже, як потрібно "заганяти всіх під плінтус".
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