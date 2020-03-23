 Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це йдеться в заяві Британської асоціації оториноларингології.
Цей симптом може проявлятися за відсутності інших ознак захворювання, тобто такі пацієнти можуть бути прихованими носіями COVID-19, зазначають медики.
За даними організації, є переконливі докази, що цей симптом з'являвся у коронавірусних пацієнтів у Південній Кореї, Китаї та Італії.
У Великій Британії, США, Франції та Північній Італії зафіксовано раптове зростання випадків аносмії, йдеться в спільній заяві професора Клер Гопкінс з Британської спілки ринології та професора Нірмала Кумара з асоціації оториноларингології
"Ці пацієнти можуть бути одними з раніше невідомих прихованих носіїв, які сприяли швидкому поширенню COVID-19, - йдеться в заяві. - На жаль, симптоми цих пацієнтів не відповідають нинішнім критеріям для здачі аналізів або самоізоляції".
Лікарі рекомендують враховувати цей симптом як один з інструментів для виявлення коронавірусних пацієнтів, які не страждають на високу температуру або сухий кашель.
"Існує ймовірність, що якщо будь-якого дорослого з аносмією, але без інших симптомів, попросять самоізолюватися на сім днів ..., ми могли б зменшити кількість безсимптомних хворих, які продовжують діяти як переносники, не усвідомлюючи необхідності самоізоляції", - заявили в ENT.
У них потеря нюха избирательная.
Например, деньги из запоребрика им не пахнут.
Теперь будем знать - это от коронавируса, а не продажность правящего класса Украины.
Слуги Народа - они больные, а не предатели, и их нужно лечить, а не судить за предательство страны.
В ВСУ лекари хорошие.
Ржавый гвоздь в башки Слуг Народа (а именно такое "лекарство" им пропишет ВСУ после убийства Антоненко и Кузьменко) "коронавирус" излечивает кардинально, навсегда.
КузьмичUA
Вот это да... В пятницу протирал хлоркой пол - и удивлялся - почему не воняет?...
23.03.2020 10:15
Антип61
А также это симптом отравления кобальтом. Или сбоев работы нервной системы незадолго до смерти.
23.03.2020 10:20
23.03.2020 10:25
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понюхал пиво - пахнет пивом!
понял, шо как минимум с двумя вещами все зашибись: с обонянием и пивом.
с остальным - так себе...