 Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це йдеться в заяві Британської асоціації оториноларингології.

Цей симптом може проявлятися за відсутності інших ознак захворювання, тобто такі пацієнти можуть бути прихованими носіями COVID-19, зазначають медики.

За даними організації, є переконливі докази, що цей симптом з'являвся у коронавірусних пацієнтів у Південній Кореї, Китаї та Італії.

У Великій Британії, США, Франції та Північній Італії зафіксовано раптове зростання випадків аносмії, йдеться в спільній заяві професора Клер Гопкінс з Британської спілки ринології та професора Нірмала Кумара з асоціації оториноларингології

"Ці пацієнти можуть бути одними з раніше невідомих прихованих носіїв, які сприяли швидкому поширенню COVID-19, - йдеться в заяві. - На жаль, симптоми цих пацієнтів не відповідають нинішнім критеріям для здачі аналізів або самоізоляції".

Лікарі рекомендують враховувати цей симптом як один з інструментів для виявлення коронавірусних пацієнтів, які не страждають на високу температуру або сухий кашель.

"Існує ймовірність, що якщо будь-якого дорослого з аносмією, але без інших симптомів, попросять самоізолюватися на сім днів ..., ми могли б зменшити кількість безсимптомних хворих, які продовжують діяти як переносники, не усвідомлюючи необхідності самоізоляції", - заявили в ENT.

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