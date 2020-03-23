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 Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики

У Великій Британії, США, Франції та Північній Італії зафіксовано раптове зростання випадків втрати нюху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це йдеться в заяві Британської асоціації оториноларингології.

Цей симптом може проявлятися за відсутності інших ознак захворювання, тобто такі пацієнти можуть бути прихованими носіями COVID-19, зазначають медики.

За даними організації, є переконливі докази, що цей симптом з'являвся у коронавірусних пацієнтів у Південній Кореї, Китаї та Італії.

У Великій Британії, США, Франції та Північній Італії зафіксовано раптове зростання випадків аносмії, йдеться в спільній заяві професора Клер Гопкінс з Британської спілки ринології та професора Нірмала Кумара з асоціації оториноларингології

"Ці пацієнти можуть бути одними з раніше невідомих прихованих носіїв, які сприяли швидкому поширенню COVID-19, - йдеться в заяві. - На жаль, симптоми цих пацієнтів не відповідають нинішнім критеріям для здачі аналізів або самоізоляції".

Лікарі рекомендують враховувати цей симптом як один з інструментів для виявлення коронавірусних пацієнтів, які не страждають на високу температуру або сухий кашель.

"Існує ймовірність, що якщо будь-якого дорослого з аносмією, але без інших симптомів, попросять самоізолюватися на сім днів ..., ми могли б зменшити кількість безсимптомних хворих, які продовжують діяти як переносники, не усвідомлюючи необхідності самоізоляції", - заявили в ENT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санітарний огляд, швидкий тест і 14 днів самоізоляції: МОЗ ухвалило постанову про правила для прибулих з-за кордону

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183505
 
 
 Топ коментарі
 
Наши чиновники давно нюх потеряли
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Чтоб востановить обоняние - снимите респиратор Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 3641
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нюхаю можжевеловое масло с Украины, в надежде не подцепить вирус.
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профилактическое лечение самовнушением... Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики - Цензор.НЕТ 7665
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Ну, почему же.
У них потеря нюха избирательная.
Например, деньги из запоребрика им не пахнут.
Теперь будем знать - это от коронавируса, а не продажность правящего класса Украины.
Слуги Народа - они больные, а не предатели, и их нужно лечить, а не судить за предательство страны.
В ВСУ лекари хорошие.
Ржавый гвоздь в башки Слуг Народа (а именно такое "лекарство" им пропишет ВСУ после убийства Антоненко и Кузьменко) "коронавирус" излечивает кардинально, навсегда.
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Изоляция уже не поможет! Когда в теле развивается гангрена, помогает только отсечение. зеленский и ко- это та же гангрена. главное не дать им покинуть страну и не допустить главной ошибки 2014 года.
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Спасиб*, а то я уже подумал что это от паники, теперь спокоен - это просто британские ученые за четверть года выяснили что если у вас недомогание - значит вы недомогаете Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 9788
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Обоняние, это мозг, там на нем больше нейронов сидит, чем на зрении, слухе, осязании и вкусе вместе взятых.
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а може стати і наслідком чхання у громадському транспорті, але потім лікар ніс вправить і усе буде Ок
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Чтоб востановить обоняние - снимите респиратор Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 3641
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Вот это да... В пятницу протирал хлоркой пол - и удивлялся - почему не воняет?... Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 7135
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Но, с другой стороны, вчера жена жарила деруны - такой запах шёл!... Внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса, - британские медики - Цензор.НЕТ 721
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Ну якщо їх просять самоізолюватись, то це легка форма.
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А также это симптом отравления кобальтом. Или сбоев работы нервной системы незадолго до смерти.
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Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. (с)
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Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики - Цензор.НЕТ 1194 Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики - Цензор.НЕТ 1194 Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики - Цензор.НЕТ 3519 Типун тебе на язык! Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики - Цензор.НЕТ 1194

КузьмичUA

Вот это да... В пятницу протирал хлоркой пол - и удивлялся - почему не воняет?...
23.03.2020 10:15
Антип61

А также это симптом отравления кобальтом. Или сбоев работы нервной системы незадолго до смерти.
23.03.2020 10:20
23.03.2020 10:25
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понюхал яблоко - ничем не пахнет... из чево их делают, как хранят...? ХЗ.
понюхал пиво - пахнет пивом!

понял, шо как минимум с двумя вещами все зашибись: с обонянием и пивом.
с остальным - так себе... Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики - Цензор.НЕТ 9483
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Это постбрекзитская вонь леваков и ремейнеров всё обонание забивает. Раптова втрата нюху може бути симптомом коронавірусу, - британські медики - Цензор.НЕТ 8797
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Запах водки еще чувствую. Значит у меня все в порядке.
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та ладно, пля, у меня такая хйуня была ещё в 2011 , когда я первый раз поймал грипп , пля, курю сигарету , а ничего не чувствую, оффигел , но потом через неделю всё восстановилось... коронавирус, не ?
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Самое время бросить курить это когда болеешь гриппом! Тогда сильно тошнит, и ни какого кайфа! Так что это проверенно!
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чего людей пугать - здоровые люди переносят эту хрень как банальное ОРЗ, проблемы возникают только у хронически больных, стариков, и у тех, у кого на момент болезни уже и так был ослаблен иммунитет - ну там отопления нет, или просто получаешь среднюю украинскую пенсию...вот у них эта дрянь дополнительно запускает режим эдакого обострения ВИЧа, который сам по себе тоже не опасен, пока ты молод и здоров...вобщем, если вы не наркоман и моложе 60-ти, вам бояться нечего...все будет хорошо...
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Все віроно. Дану рекомендацію слід врахоувавати. Пропоную нашим медикамставити людям дане запитання при огляді.
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По поводу обоняния - вопрос спорный: всё зависит от того, кто напе рдел.
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