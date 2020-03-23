EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  2199  34
Матеріали за темою:
Все про:карантин (745) медицина (913) Мінздоров'я (1305) лікарі (315) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 ОККО профінансує ще 20 000 перевезень лікарів під час карантину через сервіс Uber. Послуга доступна в 7 містах, - МОЗ. СПИСОК

В рамках ініціативи МОЗ України та Uber компанія OKKO профінансує додаткові 20000 перевезень лікарів під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Компанія ОККО підтримала ініціативу МОЗ та профінансує ще 20 тисяч перевезень через сервіс Uber до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Послуга буде доступною у семи містах присутності Uber в Україні: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці ", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Під час епідемії людина, як на війні": Ємець пропонує ввести погодинну оплату праці лікарів

Раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber домовилися про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медичних працівників до робочих місць під час карантину. Домовленість передбачала здійснення 10000 перевезень.

"Міністерство охорони здоров'я вдячне за цю своєчасну і необхідну допомогу та закликає інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи", - повідомили у відомстві.

ОККО профінансує ще 20 000 перевезень лікарів під час карантину через сервіс Uber. Послуга доступна в 7 містах, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183503
 
   
 Топ коментарі
 
В принципі про такі речі, які робить бізнес і недержавні організаці' потрібно писати. Про медперсонал потрібно писати. Це підтримує одних, мобілізує інших і служить достойним прикладом норми поведінки людей у цей час на противагу дій влалних інститутів, які мало того, що безнадійно запізнилися зі стартом боротьби з пандемією, мало того, що чинять одну помилку за іншою, мало того, що на тлі пандемії продовжують піаритись, так ще використовууть пандемію для димової завістюи, яка покликана прикрити інші злочинні дії по здачі українських інтересів кремлю.
 показати весь коментар
 
Создание трудностей и их героическое преодоление это не ноу хау зелени, Павка Корчагин та же хрень, умудриться заморозить Киев смогли только большевики.
 показати весь коментар
 
сам финт не нов. но исполнение настолько грязно и рассчитано на такой высокий уровень зебилизации... что в целом пакет может претендовать на уникальность. по крайней мере на локальную.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коронавирус,самоизоляция,убер в легковых автомобилях возит медработников контактирующих с больными..Так карантин есть,или он по категориям?
 показати весь коментар
 
Ваши предложения, как врачам добираться до работы? Каждому по персональному авто срочно купить?
 показати весь коментар
 
А чего вы у меня это спрашиваете,я за это не отвечаю.Если надо то купите,не обязательно новые.Выделете отдельные автобусы,обезопасьте водителя.Я только за.Зачем подвергать риску заражения тысячи водителей?У нас карантин,в Киеве чс -выполняйте пожалуйста требования.Или это выборочно?Неграм одно,белым другое?Тогда отмените ограничения для всех,если не в состоянии выполнить.И на будущее -задавайте свои вопросы президенту,министрам и пр.Вы их выбирали а не меня.
 показати весь коментар
 
 
"Зачем подвергать риску заражения тысячи водителей?"

А зачем подвергать риску заражения тысячи медиков? У каждого своя работа.
 показати весь коментар
 
Ну,а как же тогда карантин?Зачем он тогда вообще с таким подходом?Вы же сами заметили что медики по своим обязанностям рискуют больше всех.
 показати весь коментар
 
В смысле как же карантин? Дезинфекцию должны делать салонов авто, и пассажир, и водитель должны быть в масках.
 показати весь коментар
 
Не говорите глупости.Пару дней назад в Италии было поражено вирусом 20% медперсонала,процент прочих 60000000/30000 считайте сами.Власть во время карантина обязана обеспечить безопасное передвижение медработников с выполнением всех санитарных норм.А не бизнес,пусть даже в порыве благородства,подвергать безосновательно у риску заражения тысячи своих сотрудников.
 показати весь коментар
 
Конечно, власть должна, но когда еще власть разродится сделать то, что должна? А медикам нужно ехать на работу каждый день.
В инфекционных больницах сейчас готовят для медиков палаты, в которых медработники будут жить - рано или поздно им придется переехать жить на работу.
 показати весь коментар
 
Та понятно,что им тяжелее всех,и пострадают они серьезно.Я же писал это не в упрек медикам..
Ведь это же и не затратно и не сложно выделить на каждую больницу необходимый транспорт,это просто надо побеспокоиться и сделать.
 показати весь коментар
 
А можна глибше і ширше? Я наприклад вважаю, що це ніяким чином не шкодить карантину, бо возити таксисты повинні лише медиків і працівників структур, які забезпечують функціонування життєво важливих сфер життєдіяльності, і не повинні возити звичайних громадян. Тому і ризик передачі вірусу від медиків зведеться до нуля. Якщо правда, забезпечити водіїв системами захисту і проводити дезинінецію у належних об'ємах. Ви погано уявляєте ситуацію. Вам здається, що неорганізовані медиків цілий робочий день роз'їжджають по місту на таксі, підбираючи по дорозі громадян, які по пішають у магазини. На жаль, медиків мало і працюють вони по 8-26 годин і це ще розпал епідемії немає і медики ще всі здорові. Що буде, коли це все почнеться і набере загрозливих масштабів, наскільки вистачить тих самих медиків, одному Богу відомо. А загрозою розповсюдження епідемії є борти і спецпотяги, які десятками тисяч звозчть українців з країн, де вже бушує пандемія у бідну, не підготовлену країну з убитою медициною. Особливо, якщо взяти до уваги те, що ті, які приїхали в більшості не займаються самоізоляцвєю і не дотримується вимог карантину. Так у моєму місті людина, яка приїхала з відпочинку в одній з країн, де пандемія набрала розмпюазу, одразу ж пішла торгувати у власному магазині.
 показати весь коментар
 
 
Можна.Зараз основною категорією поширювачів захворювання будуть медики,поліцейські,таможня ,продавці,аптекари,все критичне забезпечення.Тому що вони згідно своїх обов'язків першими контактують з хворими і рухаються.Навіщо вам щоб до них добавились тисячі водіїв уберу та їхні домашні.Виділіть окремі автобуси,забезпечте захистом водіїв,і це будуть лише десятки осіб.
 показати весь коментар
 
Питання дискусійне. Я не пропоную вирішення. Все можна подумати, але транспортом медики повинні бути забезпечені, оскільки саме вони зараз є нашою обороною, нашим захистом від смертельної небезпеки.
 показати весь коментар
 
В Киеве остановили транспорт: ультраправые проверяют документы, возникли очереди. Фото и видео https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-ostanovili-transport-ultrapravyie-proveryayut-dokumentyi-voznikli-ocheredi-foto-i-video.htm
 показати весь коментар
 
А в кацапів все, що не міліція, то ультраправі і хфашисти.
 показати весь коментар
 
не я це придумав це скопійовано так проукраїнський "обозреватель" приподносить
 показати весь коментар
 
А ви подивіться саме на те, що написано у посиланні - текст вони виправили, а от посилання залишили v-kieve-ostanovili-transport-ultrapravyie-proveryayut-dokumentyi-voznikli-ocheredi-foto-i-video.htm
 показати весь коментар
 
вже виправили вони треба було заксрініти ось так зараз виправили "В Киеве остановили транспорт: "Муниципальная стража" проверяет документы, возникли очереди. Фото и видео"
 показати весь коментар
 
 
Не все вони виправили - у гіперпосиланні залишились "ultrapravyie"
 показати весь коментар
 
От кацапи довбануті. Ідіоте, муніципальна варта це офіційна структура місцевої влади з чітко визначеними правами і обов`язками.
 показати весь коментар
 
В принципі про такі речі, які робить бізнес і недержавні організаці' потрібно писати. Про медперсонал потрібно писати. Це підтримує одних, мобілізує інших і служить достойним прикладом норми поведінки людей у цей час на противагу дій влалних інститутів, які мало того, що безнадійно запізнилися зі стартом боротьби з пандемією, мало того, що чинять одну помилку за іншою, мало того, що на тлі пандемії продовжують піаритись, так ще використовууть пандемію для димової завістюи, яка покликана прикрити інші злочинні дії по здачі українських інтересів кремлю.
 показати весь коментар
 
 
Чисто зелёный идиотизм: Вначале выводим из строя транспортную систему, потом пиаримся на преодолении собственного же идиотизма!
 показати весь коментар
 
 
Создание трудностей и их героическое преодоление это не ноу хау зелени, Павка Корчагин та же хрень, умудриться заморозить Киев смогли только большевики.
 показати весь коментар
 
 
сам финт не нов. но исполнение настолько грязно и рассчитано на такой высокий уровень зебилизации... что в целом пакет может претендовать на уникальность. по крайней мере на локальную.
 показати весь коментар
 
 
Мені здається що все гірше, вони реально придурки з кварталу.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, кто и с кем договаривался но под предлогом отсутствия машин мою жену, медика, Uber отказался довезти на работу в Харькове.....
 показати весь коментар
 
Ну має бути якась група в мережі, де все це пояснюють.
 показати весь коментар
 
это сейчас они фыркают, а когда поймают заразу машину в падарок предлагать будут... на коленях...
 показати весь коментар
 
Захмарні ціни монополіста на паливо дозволяють подати дрібнички жебракам
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору