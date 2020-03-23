 ОККО профінансує ще 20 000 перевезень лікарів під час карантину через сервіс Uber. Послуга доступна в 7 містах, - МОЗ. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Компанія ОККО підтримала ініціативу МОЗ та профінансує ще 20 тисяч перевезень через сервіс Uber до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Послуга буде доступною у семи містах присутності Uber в Україні: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці ", - сказано в повідомленні.

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Раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber домовилися про безкоштовні транспортні послуги з перевезення медичних працівників до робочих місць під час карантину. Домовленість передбачала здійснення 10000 перевезень.

"Міністерство охорони здоров'я вдячне за цю своєчасну і необхідну допомогу та закликає інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи", - повідомили у відомстві.