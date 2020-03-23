 Санітарний огляд, швидкий тест і 14 днів самоізоляції: МОЗ ухвалило постанову про правила для прибулих з-за кордону

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, всі громадяни України, які прибули з-за кордону, мають ознайомитися з інформаційною угодою і суворо дотримуватися її умов, передає Цензор.НЕТ.
"Встановити, що інформаційна згода підписується у двох примірниках особами, які перетинають державний кордон України та щодо яких є підстави вважати, що вони були в контакті з особою, у якої встановлено діагноз (або підозра) коронавірусної хвороби COVID-19", - зазначено в постанові №2, підписаній заступником міністра охорони здоров'я, головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.
У документі зазначається, що в кожного громадянина, який прибув з-за кордону на територію України, буде братися така інформаційна згода і вручатиметься пам'ятка про самоізоляцію та інформаційні матеріали про індивідуальні засоби профілактики.
Документом пропонується організувати санітарний огляд громадянина, який прибув з-за кордону, і за необхідності провести швидкий тест на наявність коронавірусної інфекції.
Головним санітарним лікарем пропонується встановити санітарно-епідеміологічний контроль і проконтролювати медико-санітарний нагляд для осіб, які протягом 14 днів перебувають у самоізоляції.
межи людьми
мов мишенята..
неразглашениисамоизоляции . так понимаю опытные продюссеры находящиеся у власти не знают шо делать и за шо хвататься
Все, что квакову чс ввести??
в мутной и инфицированной водичке...можно такого наловить !!!
две недели стаскивают со всего мира...а теперь только "постановление"...оперативненько!
кто будет это контролировать??? и еще смешнее вопрос - кто будет за поро*б отвечать????
А никого там - все уже тут!
Якби ще посилання на норму закону навели, бо я такого не знаю. А от норму Конституції про неможливість обмеження прав і свобод громадянина окрім випадків, передбачених законом, вам будь який адвокат з цівільного права наведе.
А тепер питання - чим відрізняється примусове утримання (ув'язнення) громадянина без засобів існування та задоволення життєвих потреб від викрадення та катування або умисного доведення до самогубства???
Гениально! А ничего, что эти люди будут несколько дней добираться до места жительства и самоизоляции? Пока домой доберутся заразят сотни... Или они телепортируются мгновенно из Польши в Полтаву?
Нельзя было отследить ЦЕПОЧКУ Производитель-Оптовик...-аптека. КТО из них решил "заработать" 2000%? В Китае ДАВНО бы это сделали. "Умных" расстреляли бы. Никого не смущает что в связи с космической ценой сотни, а может тысячи просто умрут. Еще и в Испанию "вывезли". Нет слов - одни маты.
Ладно вывезли. Так какого хрена не запустите производство масок на базе швейных цехов? В 3 смены. ЧТО мешает? Неужели нельзя найти 1000-5000 фур которые будут поставлять сырье и отвозить готовую продукцию? С ФИКСИРОВАНОЙ ценой. И запретить продажу масок кроме аптек. Барыг садить на 5-10 лет без отмазок "анажимать, одиночка, денег нет, херектеристк с работы, порук и прочей ерунды".
Интернет мониторить на наличие "продаванов" и прочих скотов которые пытаются навариться на чужом горе. И принимать, принимать выродков.
В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, - Ємець
Потім медицина, реформували, реформували, переформовували. Десь скорочували, десь набавляли і отримали - баба біля розбитого корита.
лочин - заробляти на крові, продаючи свої серіали в рашці.
Злочин - вбивати наших солдат і лелеяти сєпарів.
Злочин - бути наркоманом на держ посаді.
Хоч дані людей, що приїхали за два місяці, зібрані у мінздраві???
Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, которые остались за границей.
Зеленский по всему миру собирает больных и везёт их в Украину, чтобы тут как можно больше заболели и за счёт убывших, на 3 грн. поднимет пенсии выжившим пенсионерам. После на 1 + 1 будут рассказывать о том какой Зеленский хороший и как он забоится об украинцах. На подводной лодке если в каком-то отсеке пожар, то задраивают переборки, чтобы пожар не распространился в соседние отсеки, а этот разносит огонёк вируса по всей стране.