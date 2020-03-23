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 Політика України, Здоров'я
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 Санітарний огляд, швидкий тест і 14 днів самоізоляції: МОЗ ухвалило постанову про правила для прибулих з-за кордону

Міністерство охорони здоров'я України ухвалило постанову №2, що регулює правила перебування в Україні для громадян України, які прибули з-за кордону.

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, всі громадяни України, які прибули з-за кордону, мають ознайомитися з інформаційною угодою і суворо дотримуватися її умов, передає Цензор.НЕТ.

"Встановити, що інформаційна згода підписується у двох примірниках особами, які перетинають державний кордон України та щодо яких є підстави вважати, що вони були в контакті з особою, у якої встановлено діагноз (або підозра) коронавірусної хвороби COVID-19", - зазначено в постанові №2, підписаній заступником міністра охорони здоров'я, головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.

У документі зазначається, що в кожного громадянина, який прибув з-за кордону на територію України, буде братися така інформаційна згода і вручатиметься пам'ятка про самоізоляцію та інформаційні матеріали про індивідуальні засоби профілактики.

Також читайте: Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

Документом пропонується організувати санітарний огляд громадянина, який прибув з-за кордону, і за необхідності провести швидкий тест на наявність коронавірусної інфекції.

Головним санітарним лікарем пропонується встановити санітарно-епідеміологічний контроль і проконтролювати медико-санітарний нагляд для осіб, які протягом 14 днів перебувають у самоізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183501
 
 
 Топ коментарі
 
И, главное, как он вовремя это принял! (сарказм)
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Как раз вовремя... ой зебилы Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 3152
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Когда уже всех впустили. Сука, не власть, а конченое шапито во главе с Зеленским.
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И, главное, как он вовремя это принял! (сарказм)
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Чому як красти , то генії.? Ніяке Набу кінців знайти не може. А як працювати, то дебіли-зєбілами?
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Что будет с тем, кто не захочет врать и не подпишет? А, соплежуй?
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Натянут картонную коробку от холодильника с окошком для кормления.
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Ну значит уже всех завезли, теперь можно и постановления принимать...
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Когда уже всех впустили. ****, не власть, а конченое шапито во главе с Зеленским.
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во главе с клованом. А так - все правильно.
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Можете не "поспішати". Ви вже все зробили ... "Після закриття кордону до України повернулися 23 тисячі ( потенційно хворих) українців"
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і вони розбіглися
межи людьми
мов мишенята..
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... там еще дом отдыха МВД в Санжарах простаивает
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Больно вы меня утесняете этой смоизоляцией! А может я своего согласия на карантин не давал! Где же я буду харчеваться?
Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 4732
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А месяц назад, до того как начали завозить группы риска в страну, нельзя было это сделать??
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ээээ . прилетевших из Китая держали в строгом карантине . потом решили что у приехавших из Европы оно само рассосется . теперь спохватились и придумали подписку о неразглашении самоизоляции . так понимаю опытные продюссеры находящиеся у власти не знают шо делать и за шо хвататься Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 6113
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Не, просто прилетевших из Китая было 50 человек и протесты в 3 населенных пунктах против них, а вернувшихся из Европы и остального мира только за последние дни около 100 000. Сечешь разницу?
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не переживай . считать я умею . а так же и со зрением у меня все нормально . поэтому то что в Н.Санжарах была пиар-акция ( что бы показать какой ЗЕ заботливый чувак ) я увидел
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Такое впечатление, что в Украине специально создали ситуацию пандемии. Нагтали обстановку, завозили потенциально зараженных.
Все, что квакову чс ввести??
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и ЧС и дефолт и дерибан землицы и замириться с л/днр и забыть о Крыме и не допустить Майданов и главное...бесконтрольный грабеж бюджетов и гос и областных.. и еще чуточку помощь пенсионному фонду...(молчу про продуктовый, аптечный ажиотаж)
в мутной и инфицированной водичке...можно такого наловить !!!
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ахренеть как во время!!!
две недели стаскивают со всего мира...а теперь только "постановление"...оперативненько!
кто будет это контролировать??? и еще смешнее вопрос - кто будет за поро*б отвечать????
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Покарання за недотримання нема? Тоді можете підтертись.
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Граждане, не выполняющие этих требований, рискуют быть оштрафованными на 150 евро. Полиция может остановить любого, чтобы выяснить причину появления на улице. Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 450 Коронавирус в Греции: Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом (23.03.20 09:36) « Политика Украины | Цензор.НЕТ Санитарный осмотр, быстрый тест и 14 дней самоизоляции: Минздрав принял постановление о правилах для прибывших из-за рубежа - Цензор.НЕТ 450
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Непаганий намір, але...
Якби ще посилання на норму закону навели, бо я такого не знаю. А от норму Конституції про неможливість обмеження прав і свобод громадянина окрім випадків, передбачених законом, вам будь який адвокат з цівільного права наведе.
А тепер питання - чим відрізняється примусове утримання (ув'язнення) громадянина без засобів існування та задоволення життєвих потреб від викрадення та катування або умисного доведення до самогубства???
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Придурки й злочинці! Кому,нафіг тепер потрібні ваші дебільні шоу а-ля "95 квартал"?! Всі вже приїхали й розвезли заразу по всій Україні! Ви самі така ж "зараза"! Ви гірше "коронавірусу"! Ви ,на відміну від вірусу,свідомі вбивці!
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Раздуплился зеленый скот...после того как сотня тысяч народу расползлась по стране ...
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Повинен бути примусовий карантин для усіх вїзжаючих,а не експрес тест.
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ну правительство живет на другой планете, поэтому только дошло
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и 14 дней самоизоляции...

Гениально! А ничего, что эти люди будут несколько дней добираться до места жительства и самоизоляции? Пока домой доберутся заразят сотни... Или они телепортируются мгновенно из Польши в Полтаву?
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Сначала они (зелёная плесень) отменили ж.д. и автобусное сообщение (добраться домой внутри Украины - ваши проблемы) а потом стали завозить сограждан из Италии и Польши. То есть создавать даже не очаги болезни внутри страны, а разветвленную сеть передачи вируса. Ну, и зачем было нужно устраивать шоу в Н.Санжарах?
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Такое впечатление , что команда зедебилов настойчиво пытается уничтожить народ Украины . Для них это пир во время чумы ! Нажиться на масках , забрать деньги в областях , наворовать земли у народа и ещё успеть сдать территорию лугандонии ? Перед самым карантином вывезли с страны маски , завезли больных со всех стран , дурят народ что у нас есть всё неоходимое для лечения а народ лечится за свои же деньги ( Житомир ) а теперь ради смеха сказали что будут всех проверять ???
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Они реально дебилы! ЗЕбилы, кого вы бл*** выбрали!!!
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А шо спасітєль чілавєков завіз сюди хитрожопих з усього світу і розпустив по домам, то фігня.
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та придёт время их судить за это будут ....
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А нельзя было ТУПО принять ЗАКОН. Шляешся по улицам "туристо" с польши и т.д. - штраф в 500 000 грн? Ведь ПОКАЗЫВАЮТ как туристы с Польши гуляют по центру Львова !!! без масок и прочего.
Нельзя было отследить ЦЕПОЧКУ Производитель-Оптовик...-аптека. КТО из них решил "заработать" 2000%? В Китае ДАВНО бы это сделали. "Умных" расстреляли бы. Никого не смущает что в связи с космической ценой сотни, а может тысячи просто умрут. Еще и в Испанию "вывезли". Нет слов - одни маты.
Ладно вывезли. Так какого хрена не запустите производство масок на базе швейных цехов? В 3 смены. ЧТО мешает? Неужели нельзя найти 1000-5000 фур которые будут поставлять сырье и отвозить готовую продукцию? С ФИКСИРОВАНОЙ ценой. И запретить продажу масок кроме аптек. Барыг садить на 5-10 лет без отмазок "анажимать, одиночка, денег нет, херектеристк с работы, порук и прочей ерунды".
Интернет мониторить на наличие "продаванов" и прочих скотов которые пытаются навариться на чужом горе. И принимать, принимать выродков.
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Для производства масок фильтротроткани нет в Украине , она вся импортная, будем думать что решается вопрос. Марля, даже в 10 слоев- до вагіни дверці
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Долбоящерам зелёным в голову даже не может прийти поселить на 14 дней людей можно в школах, институтах по месту жительства, под охрану ментов. Зачем им ехать домой родных заражать. Лучше бы отсиделись, а семья жратву бы приносила. Так всем спокойней было бы.
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Вы потом школу не отмоете. Для карантина используют полевые госпитали. Должны, во всяком случае... И никакие отговорки всерьез принимать нельзя, т.к. существует ( должен существовать) госрезерв - палатки, "химзащита", продовольствие и проч. На это истрачены огромные средства... Вероятно, давно разворовали...
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Как раз "отмыть" школы это не самая большая проблема...
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Перший ніхто не помітив!:
В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, - Ємець
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Це нагадує мені десь так роко 12-13ті. Коли з капапнею дехто в десна, мовляв - мишебратья. Армія в розвалі, а нах вона потрібна? І отримали по самі гланди.
Потім медицина, реформували, реформували, переформовували. Десь скорочували, десь набавляли і отримали - баба біля розбитого корита.
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Обмежити експорт засобів індивідуального захисту, зокрема МАСОК... Лист датований 31 січня 2020 р.Санітарний огляд, швидкий тест і 14 днів самоізоляції: МОЗ ухвалило постанову про правила для прибулих з-за кордону - Цензор.НЕТ 9538
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Злочин - віддати державні установи на дерибан одній бородатій бабці.
лочин - заробляти на крові, продаючи свої серіали в рашці.
Злочин - вбивати наших солдат і лелеяти сєпарів.
Злочин - бути наркоманом на держ посаді.
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Це тре було робити ще два місяці тому...
Хоч дані людей, що приїхали за два місяці, зібрані у мінздраві???
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Кандидат медицинских наук, врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что с точки зрения эпидемиологии, сознательное перемещение тысяч людей в разгар пандемии из одной страны в другую - это абсолютно неверно.
Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, которые остались за границей.
Зеленский по всему миру собирает больных и везёт их в Украину, чтобы тут как можно больше заболели и за счёт убывших, на 3 грн. поднимет пенсии выжившим пенсионерам. После на 1 + 1 будут рассказывать о том какой Зеленский хороший и как он забоится об украинцах. На подводной лодке если в каком-то отсеке пожар, то задраивают переборки, чтобы пожар не распространился в соседние отсеки, а этот разносит огонёк вируса по всей стране.
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після того як привезли розпустили просто так по домах 60 тисяч? реально зе-де-біли
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Хм.... довольно своевременно! Что б, паскуда, которая во время пандемии решила эвакуировать украинцев из-за рубежа без ограничительных мер, подохла самой мучительной смертью со всем своим маланским семейством! Украинцы, дружно помолимся за это!
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