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Все про:карантин (745) Чорногорія (84) Чехія (307) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 У Чехії та Чорногорії зафіксували перші смерті від коронавірусу

Чорногорія офіційно заявила про перший випадок смерті людини, інфікованої коронавірусом Covid-19. Всього в країні зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє Інститут громадського здоров'я Чорногорії.

"У лабораторіях Інституту громадського здоров'я підтверджений Covid-19 у пацієнта З. П., 1955 року народження, який протягом дня був госпіталізований і, на жаль, помер в Клінічному центрі Чорногорії. Померлий мав хронічну хворобу легенів", - йдеться в повідомленні.

На цей час в Чорногорії зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом.

Чорногорія стала останньою країною Європи, де виявили коронавірус.

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Як передає Radio Praha в Чехії 22 березня медики також офіційно підтвердили першу смерть пацієнта, зараженого коронавірусом Covid-19.

"Першою жертвою став 95-річний чоловік, який мав також інші серйозні проблеми зі здоров'ям", - йдеться в повідомленні.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чехії в неділю досягла 1120 - тільки за суботу було зафіксовано 158 нових випадків зараження. А рекорд в цій країні був побитий у четвер - 205 випадків інфікування.

На цей час в Чехії госпіталізовані 74 людини, з них семеро перебувають у критичному стані. Поправилися на цей момент шість осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183500
 
 
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Ну да, умер в 95 лет. А если бы не коронавирус, то вся жизнь впереди.
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еще позавчера черногория была единственной страной в европе без короновируса...и вот.
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Цензор, можна статистику у вигляді таблички розповсюдження короновірусу по всіх країнах світу.
Дякую
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