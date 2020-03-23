 У Чехії та Чорногорії зафіксували перші смерті від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє Інститут громадського здоров'я Чорногорії.

"У лабораторіях Інституту громадського здоров'я підтверджений Covid-19 у пацієнта З. П., 1955 року народження, який протягом дня був госпіталізований і, на жаль, помер в Клінічному центрі Чорногорії. Померлий мав хронічну хворобу легенів", - йдеться в повідомленні.

На цей час в Чорногорії зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом.

Чорногорія стала останньою країною Європи, де виявили коронавірус.

Читайте також: Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап - смертність, - Ємець

Як передає Radio Praha в Чехії 22 березня медики також офіційно підтвердили першу смерть пацієнта, зараженого коронавірусом Covid-19.

"Першою жертвою став 95-річний чоловік, який мав також інші серйозні проблеми зі здоров'ям", - йдеться в повідомленні.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чехії в неділю досягла 1120 - тільки за суботу було зафіксовано 158 нових випадків зараження. А рекорд в цій країні був побитий у четвер - 205 випадків інфікування.

На цей час в Чехії госпіталізовані 74 людини, з них семеро перебувають у критичному стані. Поправилися на цей момент шість осіб.

Також читайте: Греція ввела комендантську годину через зростання зараження коронавірусом