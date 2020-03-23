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Все про:Греція (184) карантин (745) комендантська година (3) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Греція ввела комендантську годину через зростання зараження коронавірусом

Протягом неділі в Греції зареєстрували 94 нові випадки.

Греція вводить комендантську годину після різкого зростання захворюваності коронавірусом. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

З ранку понеділка, 23 березня, рух в країні буде обмежено, за рідкісними винятками. На вулиці допускатимуться тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.

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Починаючи з понеділка 23 березня люди, які вийдуть на вулицю, щоб піти на роботу або повернутися з роботи, повинні будуть мати при собі заповнену форму документа з докладним описом свого місця проживання і роботи, а також робочого графіка.

Всі інші допустимі причини бути на вулиці - відвідувати аптеку, лікаря, банк, продуктовий магазин або супермаркет, вигулювати вихованця і займатися фізичними вправами також зобов'язують греків носити подібний документ, або письмово повідомити міністерство цивільного захисту про причини свого виходу з дому.

Громадяни, які не виконують цих вимог, ризикують бути оштрафованим на 150 євро. Поліція може зупинити будь-кого, щоб з'ясувати причину появи на вулиці.

"Можливо, це останній крок, який повинен бути зроблений швидко... Ми не повинні доходити до того моменту, коли нам доведеться вибирати, хто живе, а хто вмирає", - заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

У неділю, 22 березня, Греція підтвердила 94 нові випадки захворювання. Це був найбільший стрибок протягом одного дня, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання збільшилася до 624.

Посилаючись на Італію, яка в суботу повідомила про майже 800 нових смертельних випадків, Міцотакіс сказав, що його "обов'язок - не допустити, щоб така трагедія обрушилася на Грецію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183496
 
 
 Топ коментарі
 
Это значить, подлый вирус по ночам шастаИть, да? А терь не сможить т.к. ему пропуска не дадутить? Да? Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 3047 Люди, ви подуріли! Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 9325
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ща порохоботы тебе расскажут, что в греции у власти сторонники зеленского Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 1951
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ща порохоботы тебе расскажут, что в греции у власти сторонники зеленского Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 1951
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Это значить, подлый вирус по ночам шастаИть, да? А терь не сможить т.к. ему пропуска не дадутить? Да? Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 3047 Люди, ви подуріли! Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 9325
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Все другие допустимые причины быть на улице - посещать аптеку, врача, банк, продуктовый магазин или супермаркет, выгуливать питомца и заниматься физическими упражнениями также обязывают греков носить подобный документ, либо письменно уведомить министерство гражданской защиты о причине своего выхода из дома.
Граждане, не выполняющие этих требований, рискуют быть оштрафованными на 150 евро. Полиция может остановить любого, чтобы выяснить причину появления на улице.
"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Источник: https://censor.net.ua/n3183496

беспредел, все на майдан Греция ввела комендантский час из-за роста заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 438
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может нет харизматического лидера, который поведет за собой массы?
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это почти одно и то же: при достаточном качестве населения лидеры находятся
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какой то лидер всегда находится, но вот такой, как я спрашивал не всегда
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я имел в виду именно харизматичного. откуда взялся феномен японского кино 60-х? от больших объёмов кинопроизводства и от достаточно высокого среднего уровня невыдающихся фильмов. чистый материализм и никакого мошенства.
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Розумні заходи, тільки походи за покупками я б розбив по районах і по часу, бо з тими папірцями треба купу людей, щоб їх оформляли.
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помню китайцы боролись со смогом. машины с четной последней цифрой могли ехать по четным дням. ну и наоборот. штраф составлял от 100 до 300 долл.
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ещё одна страна присоединилась к новому мировому порядку...
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ото нас інформаційно готують до поліцайських заходів. Беремо найгірше з усього світу - шо вигодно жандармам
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нєт, шоп шось добре людям перейняти, скажімо, по три тищі долярів кожній сім'ї
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