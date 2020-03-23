 Греція ввела комендантську годину через зростання зараження коронавірусом

Греція вводить комендантську годину після різкого зростання захворюваності коронавірусом. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

З ранку понеділка, 23 березня, рух в країні буде обмежено, за рідкісними винятками. На вулиці допускатимуться тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.

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Починаючи з понеділка 23 березня люди, які вийдуть на вулицю, щоб піти на роботу або повернутися з роботи, повинні будуть мати при собі заповнену форму документа з докладним описом свого місця проживання і роботи, а також робочого графіка.

Всі інші допустимі причини бути на вулиці - відвідувати аптеку, лікаря, банк, продуктовий магазин або супермаркет, вигулювати вихованця і займатися фізичними вправами також зобов'язують греків носити подібний документ, або письмово повідомити міністерство цивільного захисту про причини свого виходу з дому.

Громадяни, які не виконують цих вимог, ризикують бути оштрафованим на 150 євро. Поліція може зупинити будь-кого, щоб з'ясувати причину появи на вулиці.

"Можливо, це останній крок, який повинен бути зроблений швидко... Ми не повинні доходити до того моменту, коли нам доведеться вибирати, хто живе, а хто вмирає", - заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

У неділю, 22 березня, Греція підтвердила 94 нові випадки захворювання. Це був найбільший стрибок протягом одного дня, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання збільшилася до 624.

Посилаючись на Італію, яка в суботу повідомила про майже 800 нових смертельних випадків, Міцотакіс сказав, що його "обов'язок - не допустити, щоб така трагедія обрушилася на Грецію".