 Греція ввела комендантську годину через зростання зараження коронавірусом

Греція вводить комендантську годину після різкого зростання захворюваності коронавірусом. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
З ранку понеділка, 23 березня, рух в країні буде обмежено, за рідкісними винятками. На вулиці допускатимуться тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.
Починаючи з понеділка 23 березня люди, які вийдуть на вулицю, щоб піти на роботу або повернутися з роботи, повинні будуть мати при собі заповнену форму документа з докладним описом свого місця проживання і роботи, а також робочого графіка.
Всі інші допустимі причини бути на вулиці - відвідувати аптеку, лікаря, банк, продуктовий магазин або супермаркет, вигулювати вихованця і займатися фізичними вправами також зобов'язують греків носити подібний документ, або письмово повідомити міністерство цивільного захисту про причини свого виходу з дому.
Громадяни, які не виконують цих вимог, ризикують бути оштрафованим на 150 євро. Поліція може зупинити будь-кого, щоб з'ясувати причину появи на вулиці.
"Можливо, це останній крок, який повинен бути зроблений швидко... Ми не повинні доходити до того моменту, коли нам доведеться вибирати, хто живе, а хто вмирає", - заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.
У неділю, 22 березня, Греція підтвердила 94 нові випадки захворювання. Це був найбільший стрибок протягом одного дня, в результаті чого загальна кількість випадків захворювання збільшилася до 624.
Посилаючись на Італію, яка в суботу повідомила про майже 800 нових смертельних випадків, Міцотакіс сказав, що його "обов'язок - не допустити, щоб така трагедія обрушилася на Грецію".
Граждане, не выполняющие этих требований, рискуют быть оштрафованными на 150 евро. Полиция может остановить любого, чтобы выяснить причину появления на улице.
"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Источник: https://censor.net.ua/n3183496
беспредел, все на майдан