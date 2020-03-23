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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (705) карантин (745) лікарі (315) COVID-19 (1624) Ємець Ілля (14) коронавірус (370)

 "Під час епідемії людина, як на війні": Ємець пропонує ввести погодинну оплату праці лікарів

Глава МОЗ Ілля Ємець хоче ввести погодинну оплату для лікарів, зокрема реаніматологів, на період епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "112 Україна".

"Я в понеділок виношу на уряд не ту мізерну оплату... Я б під час епідемій зробив це погодинно (оплату праці. - Ред.). Тому потрібно зрозуміти, що під час епідемії людина, як на війні. Я думаю, цю постанову в уряді підтримають", - сказав Ємець.

Як приклад він навів роботу реаніматологів у центрі дитячої кардіології, де реаніматологи отримують погодинну оплату, але не можуть працювати більш ніж 12 годин поспіль.

"Якщо ми ухвалимо постанову і вона має вийти в середу, про погодинну зараз оплату, то це буде не просто стимул, а порятунок для тих людей, які попри небезпеку працюють і будуть", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зможемо локалізувати коронавірус, то вже у травні садитимемо картоплю, - Ємець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183495
 
   
 Топ коментарі
 
Посекундную?
Как Киевстар, тариф "Лечу Коронавирус Безмаски и средств защиты", посекундная тарификация????
Не?
Как же вы не понимаете, что мертвым деньги не нужны???
--
Уроды, начните делом заниматься, а не бабло делить!
Где маски, средсва защиты, медикаменты, которые рекомендовали Китайцы?
Где дезинфекция улиц, как в Китае?
Где новые переоборудованные больницы???? "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей - Цензор.НЕТ 8251
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"Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей

А на войне почасовая? "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей - Цензор.НЕТ 8567
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Почасовую оплату всем давно нужно вводить,как в нормальных странах. А у насОКЛАД! Работай,не работай,пишут 8 часов,потому что ОКЛАД
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Я на тебе, как на войне.
А на войне, как на тебе.
Но я устал, окончен бой.
Беру портвейн, иду домой.
Окончен бой, зачах огонь.
И не осталось ничего
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Все верно. В Италии 20% медработников инфицированы коронавирусом. А у них еще семьи, родители.
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Посекундную?
Как Киевстар, тариф "Лечу Коронавирус Безмаски и средств защиты", посекундная тарификация????
Не?
Как же вы не понимаете, что мертвым деньги не нужны???
--
Уроды, начните делом заниматься, а не бабло делить!
Где маски, средсва защиты, медикаменты, которые рекомендовали Китайцы?
Где дезинфекция улиц, как в Китае?
Где новые переоборудованные больницы???? "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей - Цензор.НЕТ 8251
 показати весь коментар
 
 
"Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей

А на войне почасовая? "Во время эпидемии человек, как на войне": Емец предлагает ввести почасовую оплату труда врачей - Цензор.НЕТ 8567
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Пропоную завжди платити лікарям нормально, а не тільки під час "війни".
Для цього є усі можливості, просто приберіть із цієї сфери державу.
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Ну все правильно,а то ж на заграницу лечиться не поедут как то надо думать чтобы за вами смотрели.
А на заводах и фабриках олигархах трудодни и карточки на еду. А на полях панщина и оброк. А кто не согласен стигать плетью.
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почасовую оплату труда врачей...

Врачам? Согласен. Но только врачам, а не этим бестолковым людишкам в белых хлатах, которые только притворяются врачами и кроме как вытягивать деньги из пациентов ничего не могут. И таких минимум 80%. Им хоть посекундно плати, но если оно чмо, то чмо и останется.
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Хоч якийсь плюс в тому коронавірусі. Може ця ситуація хоч якось приверне увагу до забезпечення відділень інтенсивної терапії та оплати праці медперсоналу у них.
Робота в реанімації,це найстресовіша і най небезпечніша серед усіх медичних напрямків.
Ризики зашкалюють,тривалість життя найнижча,а оплачується на рівні двірника.
В штатах ,до прикладу,анестезіолог одна з найоплачуваніших професій,на рівні сенаторів.
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Почасовую оплату всем давно нужно вводить,как в нормальных странах. А у насОКЛАД! Работай,не работай,пишут 8 часов,потому что ОКЛАД
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А остальные что, не люди? Почасовая оплата в нормальных странах, а у нас подёнщина как при царе.
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Господин Емец, вы наверное не в курсе что в Украине ужо как 19 лет эпидемия - каждый божий день население сокращается на 740 человек и до почасовой оплаты этой тотальной войны никому нет дела и не будет, в том числе и вам, дешёвому пиарщику, как только закончится эпидемия дай Бог, СРОЧНО ВВОДИТЕ ПОЧАСОВУЮ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ПРИЁМ, МАТЬ ВАШУ, МЫ ВЫМИРАЕМ!!!
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так он хочет врачам три копейки платить в
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Уровень умственого развития нашего почасовая положена только во время форс мажора.
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есть кзот, смысл убивать оставшихся врачей ?
пусть дома сидят по скайпу лечат, как емец
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чувачки на поршах вспомнили о Врачах
лучше врачам перейти работать дистанционно
100500%
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может обворовавшие Украинцев врачей в Польше наймут, высокими зарплатами переманят ?
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