 "Під час епідемії людина, як на війні": Ємець пропонує ввести погодинну оплату праці лікарів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "112 Україна".
"Я в понеділок виношу на уряд не ту мізерну оплату... Я б під час епідемій зробив це погодинно (оплату праці. - Ред.). Тому потрібно зрозуміти, що під час епідемії людина, як на війні. Я думаю, цю постанову в уряді підтримають", - сказав Ємець.
Як приклад він навів роботу реаніматологів у центрі дитячої кардіології, де реаніматологи отримують погодинну оплату, але не можуть працювати більш ніж 12 годин поспіль.
"Якщо ми ухвалимо постанову і вона має вийти в середу, про погодинну зараз оплату, то це буде не просто стимул, а порятунок для тих людей, які попри небезпеку працюють і будуть", - сказав міністр.
А на войне, как на тебе.
Но я устал, окончен бой.
Беру портвейн, иду домой.
Окончен бой, зачах огонь.
И не осталось ничего
Как Киевстар, тариф "Лечу Коронавирус Безмаски и средств защиты", посекундная тарификация????
Не?
Как же вы не понимаете, что мертвым деньги не нужны???
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Уроды, начните делом заниматься, а не бабло делить!
Где маски, средсва защиты, медикаменты, которые рекомендовали Китайцы?
Где дезинфекция улиц, как в Китае?
Где новые переоборудованные больницы????
А на войне почасовая?
Для цього є усі можливості, просто приберіть із цієї сфери державу.
А на заводах и фабриках олигархах трудодни и карточки на еду. А на полях панщина и оброк. А кто не согласен стигать плетью.
Врачам? Согласен. Но только врачам, а не этим бестолковым людишкам в белых хлатах, которые только притворяются врачами и кроме как вытягивать деньги из пациентов ничего не могут. И таких минимум 80%. Им хоть посекундно плати, но если оно чмо, то чмо и останется.
Робота в реанімації,це найстресовіша і най небезпечніша серед усіх медичних напрямків.
Ризики зашкалюють,тривалість життя найнижча,а оплачується на рівні двірника.
В штатах ,до прикладу,анестезіолог одна з найоплачуваніших професій,на рівні сенаторів.
пусть дома сидят по скайпу лечат, как емец
лучше врачам перейти работать дистанционно
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