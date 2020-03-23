EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  10049  58
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (105) карантин (745) маска (34) РНБО (709) Уколов (2) експорт (183) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. ДОКУМЕНТ

31 січня і 8 лютого секретар РНБО Олексій Данілов попереджав і просив прем'єра Олексія Гончарука негайно заборонити експорт масок, рукавичок і засобів захисту. Уряд листи проігнорував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише Ярослав Антоняк, коментуючи ситуацію з українським масками, проданими за кордон в час вірусної пандемії, і "безглуздими поясненнями" чиновників.

"У в ситуації, коли на ім’я прем’єр-міністра України ще 31 січня 2020 року, а потім 3 лютого, було скеровано листи з Ради національної безпеки і оборони України щодо обмеження експорту засобів індивідуального захисту, говорити про "законність" експорту масок 2 і 6 березня, є або ознакою обману, або ознакою тупості", - пише він.

Читайте також: Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії. ДОКУМЕНТ

"Ті, хто усвідомлюють як працює державна машина, розуміють, що копія листа з РНБО вже 1 лютого 2020 року була і в державних митній, фіскальній та прикордонній службах, і в МВС, і в СБУ. І за наявності такого листа (навіть за відсутності якихось додаткових роз’яснювальних документів від Кабміну), ніхто просто так би не оформив експорт зазначеної продукції. А розпочате оформлення було б зупинено до отримання подальших роз’яснень та керівних вказівок. Отже, при оформленні експорту засобів індивідуального захисту мали місце або серйозне фінансове зацікавлення митної та контролюючих і наглядових служб, або вказівка з верхівки владної вертикалі, або і те, і інше", - припускає Антоняк.

"Прикро, що в цій ситуації належним чином не спрацювало і 4 управління ГУ БКОЗ СБУ, яке відповідає за боротьбу з корупцією на митниці. Адже одного дзвінка начальника цього управління Андрія Мединського до керівника Нової митниці Максима Нефьодова вистачило б для того, щоб зупинити дії, які становлять загрозу для національної безпеки. Адже саме в інтересах національної безпеки з’явилося попередження РНБО про необхідність зупинення експорту засобів індивідуального захисту.

В той самий час українська спецслужба під керівництвом друга Володимира Зеленського Івана Баканова розпочала безкомпромісну боротьбу з коронавірусом. Однак не шляхом запобігання вивезення за межі України засобів захисту від цього вірусу, а, УВАГА‼, розміщенням публікацій в соцмережах щодо необхідності утримання громадянами України від проведення та участі в масових заходах (особливо тих, що під Офісом Президента України)", - написав Антоняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті правоохоронці запобігли спробі вивезення 80 тисяч медичних масок за межі України, - Нацполіція

Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 01
Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 02
Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 03
Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 04
Зазначимо, в розпорядженні Обозревателя також є і другий лист від 8 лютого.

Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок 05

Також читайте: Відео з українськими респіраторами в Іспанії - архівне, - глава Митної служби Нефьодов

Нагадаємо, що уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок і інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183493
 
 
 Топ коментарі
 
А вот это зеленые - залет. При чем конкретный. Отсутствие реагирования на письменную информацию упреждающего характера от СНБО. Тут если грамотно подойти к делу - я бы уже 4 статьи УКУ подвесил.
 показати весь коментар
 
Зараз усе звалять на "дурака-Гончарука" - "Ослобородько " заявить, що це не його компетенція...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну так кого пиз......и? Щось не ясно? Піаніста чи самокатчика розшукати Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 5090
 показати весь коментар
 
 
піаніст, ніби, голова рнбо....так що після літака в ірані, і тут данілов відбілив його...
тільки по білих клавішах члєніком постуківал
 показати весь коментар
 
Шарикових і притому молодих, які і гавкати не вміють
 показати весь коментар
 
 
Конечно проигнорировало ведь они на этом заработали
 показати весь коментар
 
 
вони зробили нас разом,а чому гончарук ще відпочиває на свободі.
 показати весь коментар
 
 
Зараз усе звалять на "дурака-Гончарука" - "Ослобородько " заявить, що це не його компетенція...
 показати весь коментар
 
 
Ну да... Ящерица избавилась от хвоста т.к. подлый хвост вёл неправильную политику. И так ещё 4 раза... Секретарь СНБО еще в конце января просил премьера запретить экспорт масок, правительство проигнорировало, - Уколов - Цензор.НЕТ 7801
 показати весь коментар
 
 
Самокатчик виявився дебілом. Проте постає питання який дебіл рекомендував дебіла? Хто в курсі? Ану зейоббіки підкажіть?
 показати весь коментар
 
 
Як там великий бізнес дав добро на допомогу країні, пан резидент.
 показати весь коментар
 
 
продовжує барижити великий бізнес,і це вже до всіх гілок влади.
 показати весь коментар
 
 
Ми звикли жити "заднім розумом", тобто аналізувати вже те що є, тому що нас не вчили думати на 2 кроки вперед
 показати весь коментар
 
 
"2 Кроки" може означати як 2 доби, так і 2 тижні, 2 місяця, 2 квартали. Тобто не жорстко 2 роки.
 показати весь коментар
 
Не втягуйте "НАС" у загальну масу... МИ не живемо "заднім розумом", бо ще рік тому пророчили, що буде саме це "лайно"... Нас не слухали, і саме за це обзивали "порохоботами" і погрожували "пересадить" та "перевішать"... Тепер "саджателі" і "вішателі" "сідають" самі - "на сраку"... І "вішаються".... Бо вийшло саме так, як ми говорили...
Є анекдот (хоч і виглядіть він тут буде, як з серії "чорного гумору) : "Спить п"яний трьоголовий Змій Горинич. Перед ним стоїть недопита пляшка горілки. Прокидається одна голова. Намацала пляшку, дожлуктила і знову заснула... Через деякий час поднімаються сусідні голови. Одна другій каже:
- От, ****!!! Як горілку пить - так "в одну харю"... А як ригать - так разом!...".
 показати весь коментар
 
 
Я вхожу у 25%, або у 8% наступних. Але всеодно наголошую, що навіть при найгірших ситуаціях треба не втрачати голову
 показати весь коментар
 
 
А звідки видно, що я "втратив голову"? Я просто проаналізував ситуацію... (У "Іліаді" Гомера є такий персонаж - Касандра. Це дочка троянського царя, яка була жрицею в храмі і вирізнялася даром передбачення... Боги були незадоволені її пророцтвами і зробили так, що її пророцтвам ніхто не вірив, хоча вона пророчила правильно, а люди лише сміялися з її слів... Перше пророцтво стосувалося крадіжки її братом, Парісом, Єлени... Вона напророчила, що це приведе до біди для Трої... Так і вийшло... І ми так само "пророчили"... А "бидло" сміялося... Тепер вся Україна в "лайні"... Скоро, деякі "засміються на кутні...". ("Сміяться на кутні..." - український ідіоматичний вислів, що означає "сміяться після смерті"... Тільки при "посмішці черепа" видно кутні зуби...).
 показати весь коментар
 
 
При отсутствии масок люди могут вспомнить о балаклавах.
 показати весь коментар
 
 
А вот это зеленые - залет. При чем конкретный. Отсутствие реагирования на письменную информацию упреждающего характера от СНБО. Тут если грамотно подойти к делу - я бы уже 4 статьи УКУ подвесил.
 показати весь коментар
 
 
Без обид, но пока ты повесил только коммент на цензоре.
А вообще чует мое сердце, что таких бумаженций будет появляться великое множество. Мол смотрите "я предупреждал, а преступное правительство, (полиция, СБУ, квартал 95) проигнорировали мои предупреждения и вообще я в душе всегда был за петраалексеевича".
 показати весь коментар
 
 
Немножко пояню понятие письменного информирования. В основном применялось в ВКР СБУ. Письменная информация командованию включала в себя перечень недостатков по тем или иным вопросам БГ, возможные последствия и предложения (рекомендации) по их устранению со ссылками на действующие приказы МО, ГШ, указания ШТ и ЗАС.
Первично - это прикрытие своей задницы опером (на случай ЧП). Вторично при невозможности устранения выявленных проблем своими силами, командир части готовил "вонючку" в вышестоящий штаб со ссылкой на информацию ВКР (что частенько давало толк, выделялись силы и средства). При игноре - у командира была прокладка в виде доклада вышестоящему командованию, как минимум.
 показати весь коментар
 
 
Не зря самокатчик укатил закордон. Всех собак теперь вешать будут на него. А вот те и тот, кто его назначили, как бы и ни при чем...
 показати весь коментар
 
 
данилов а это говорит об авторитете рнбо и твоем личном. ничего твой орган не решает и сделать не может! а надувать щеки у нас каждый индивидум способен.... зельцы на тебя шахтер йух ложили большрй и толстый! тебя данилов кстати украинцы тоже просили сивуху уволить и что ты это сделал? нет? а почему? ну вот тогда сиди и сопи в две дыры никчема. блин попристраивались на хорошие бабки дебилы.....
 показати весь коментар
 
 
При Зєлєнскому,секретар РНБО-посада номінальна,десь на півголови вище за Сівоху.
Пройшли часи Турчинова...
 показати весь коментар
 
 
это когда Сивоха стоит или сидит обосцанный ?
 показати весь коментар
 
нарид должен осознать, что его спасать никто даже не собирался, поэтому каждый должен включить мозг и думать, как выжить.
 показати весь коментар
 
 
Благодаря возможности ввести карантин и чрезвычайное положение, шмаркля и авакян воплотят все мечты наших олигархов в жизнь. Продажа земли и за копейки и навечно с братским москальским народом. Навечно не получится, но это поколение олигархов и коррупционеров будет жить под крылом Московии.
 показати весь коментар
 
 
Тема педалюється журналістами ще з 11.03.20 ... І тут пан Уколов прокинувся...
Краще б написав, що зроблено (і ним особисто), щоб з'ясувати ХТО і ЧОМУ не вжив заходів та яке покарання понесе винна особа.
А так, це ще одиа гучна заява "у калюжу" з метою хайпу.
 показати весь коментар
 
 
Данилова, як єдину більш- менш порядну людину - скоро звільнять і поставлять Сивуху, і цей обісцяний продюсьор спродусує нам ще більше трешу.
 показати весь коментар
 
 
Сивохо чем чаще уςςыκαετςя тем быстрее делает карьеру.
 показати весь коментар
 
деньги деньги дребеденьги позабыв покой и сон Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 149
Секретар РНБО ще в кінці січня просив прем'єра заборонити експорт масок, уряд проігнорував, - Уколов - Цензор.НЕТ 915
 показати весь коментар
 
 
тоже самое подтвердил дубинский. на комитете подписали запрет и он остался лежать на месте. это реальный заговор. зеленский или в теме или его как обычно держат за лоха
 показати весь коментар
 
 
Так там не только про запрет экспорта речь идет, но и про отмену возвращения людей из Китая в Украину.... А **** зеленая со своей труппой все сделали наоборот: маски попродавали и 100 тысяч носителей завезли в страну.
 показати весь коментар
 
 
Просто Игорь Валерьичу дефолт очень нужен.
 показати весь коментар
 
 
Гончарука під суд! Зебіла у відставку та під суд!
 показати весь коментар
 
 
Ну как же одной ξοποй на 2 базара. Личные интересы всегда оказываются ближе, даже премьерам. Сейчас премьер ещё хуже чем был.
 показати весь коментар
 
 








КривийРігOFFICIAL

@krivorozhanin__


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР История с продажей масок за кордон уже по всем иностранным каналам. Слышь, Президент! Ты - звезда!
 показати весь коментар
 
 
Секретар просив про обмеження, а не про заборону.
Это разные вещи, если секретарь сейчас пытается оправдаться.
Кабмин может тупо сказать: мы и ограничили, а уж как "ограничили" вопрос другой.
 показати весь коментар
 
короче, янелох и его шобла, готовьтесь топтать зону))))) такой тупой мразоты у руля еще не было))))
 показати весь коментар
 
Дуже і дуже прикро, що молоде покоління, яке залишилось вУкраїні і не виїхало, виявилось не спроможне ні керувати країною, ні вести чесний бізнес,а тільки вміє брехати піаритись і проводити пусті балаканини. А іще не вміє слухати .грамотних, мудрих людей,які чесно працювали колись на державу. Більше того,вони навішали на те старше покоління ,що вони совкі. то зараз більше "совків" серед молоді, які виросли в суспільстві яким є головне гроші, попить, посміяться і "какая разніца".
 показати весь коментар
 
Главный орган власти, отвечающий за безопасность государства не может принимать решения?
Может только пилить бюджет?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору