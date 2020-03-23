 Секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише Ярослав Антоняк, коментуючи ситуацію з українським масками, проданими за кордон в час вірусної пандемії, і "безглуздими поясненнями" чиновників.

"У в ситуації, коли на ім’я прем’єр-міністра України ще 31 січня 2020 року, а потім 3 лютого, було скеровано листи з Ради національної безпеки і оборони України щодо обмеження експорту засобів індивідуального захисту, говорити про "законність" експорту масок 2 і 6 березня, є або ознакою обману, або ознакою тупості", - пише він.

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"Ті, хто усвідомлюють як працює державна машина, розуміють, що копія листа з РНБО вже 1 лютого 2020 року була і в державних митній, фіскальній та прикордонній службах, і в МВС, і в СБУ. І за наявності такого листа (навіть за відсутності якихось додаткових роз’яснювальних документів від Кабміну), ніхто просто так би не оформив експорт зазначеної продукції. А розпочате оформлення було б зупинено до отримання подальших роз’яснень та керівних вказівок. Отже, при оформленні експорту засобів індивідуального захисту мали місце або серйозне фінансове зацікавлення митної та контролюючих і наглядових служб, або вказівка з верхівки владної вертикалі, або і те, і інше", - припускає Антоняк.

"Прикро, що в цій ситуації належним чином не спрацювало і 4 управління ГУ БКОЗ СБУ, яке відповідає за боротьбу з корупцією на митниці. Адже одного дзвінка начальника цього управління Андрія Мединського до керівника Нової митниці Максима Нефьодова вистачило б для того, щоб зупинити дії, які становлять загрозу для національної безпеки. Адже саме в інтересах національної безпеки з’явилося попередження РНБО про необхідність зупинення експорту засобів індивідуального захисту.

В той самий час українська спецслужба під керівництвом друга Володимира Зеленського Івана Баканова розпочала безкомпромісну боротьбу з коронавірусом. Однак не шляхом запобігання вивезення за межі України засобів захисту від цього вірусу, а, УВАГА‼, розміщенням публікацій в соцмережах щодо необхідності утримання громадянами України від проведення та участі в масових заходах (особливо тих, що під Офісом Президента України)", - написав Антоняк.

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Зазначимо, в розпорядженні Обозревателя також є і другий лист від 8 лютого.

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Нагадаємо, що уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок і інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня.