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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Нідерланди (536) суд (6013)

 У Нідерландах сьогодні продовжаться слухання у справі МН17

У Нідерландах через спалах коронавірусу не переноситимуть судове засідання у справі МН17, призначене на 23 березня. Засідання відбудеться без присутності громадськості та преси.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію", - поінформували у суді.

Через ситуацію з коронавірусом на суді буде присутнім лише один нідерландський прокурор замість трьох.

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Чи буде присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, невідомо. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183492
 
   
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Сидит Пуйло с опавшей нефтью,
на саудитов зло глядит,
очко играет, ведь он знает -
с Гааги тоже прилетит.
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При цене на нефть в 10 $ средним классом в России будет считаться человек в обуви... ©
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Если будет доказанно,что Бук с Российской стороны, то надо добиться признания России стороной конфликта и на этом основании отменить или изменить Минские соглашения
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