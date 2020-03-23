 У Нідерландах сьогодні продовжаться слухання у справі МН17

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію", - поінформували у суді.

Через ситуацію з коронавірусом на суді буде присутнім лише один нідерландський прокурор замість трьох.

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Чи буде присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, невідомо. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною.