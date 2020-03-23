EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  3336  24
Все про:МВФ (699) НБУ (649) Яценюк (2276)

 НБУ має бути готовий до жорстких обмежень на валютному ринку і надання кредитної підтримки банкам, - Яценюк

Уже зараз Національний банк має доручити комерційним банкам разом з їхніми клієнтами провести реструктуризацію кредитів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр Арсеній Яценюк.

"Національний банк повинен бути готовий до введення дуже жорстких обмежень, щоб не допустити валютних спекуляцій. Таке враження, що керівники Національного банку живуть десь на іншій планеті. Кажуть: "У нас все добре, у нас все чудово", - сказав він.

За словами Яценюка, в Україні дійсно є $25 млрд золотовалютних резервів, але водночас $80 млрд боргів.

Крім того, НБУ повинен бути готовий уже надавати кредитну підтримку банкам.

"Малий, середній і великий бізнес взяли кредити. Їх не буде чим віддавати. Тому уже зараз Національний банк повинен доручити комерційним банкам разом з їхніми клієнтами провести реструктуризацію кредитів, зменшити процентну ставку, відтермінувати ці виплати, і надати ліквідність для комерційних банків для того, щоби банківська система не рухнула", - пояснив Яценюк.

Він зазначив, що НБУ вистачає $25 млрд, щоб втримати валютну стабільність. Але треба не допустити валютних спекуляцій. Нацбанк повинен діяти жорстко і професійно.

Також читайте: Треба зупинити поширення не лише медичної пандемії, а й політичної, соціальної та економічної, - Яценюк

Яценюк також наголосив на необхідності створити стабілізаційний фонд, з якого спрямовувати видатки на медицину й соціальне забезпечення, поліцію та інфраструктуру.

Він наголосив на необхідності збільшити дефіцит державного бюджету. Він нагадав, що йому на посту прем’єр-міністра в часи кризи вдалося зменшити борги на $7 млрд: "Зараз їм (владі. – Ред.) це не вдасться".

За словами Яценюка, зараз "найкращий час для того, щоби уряд вже почав переговори по реструктуризації зовнішніх і внутрішніх боргів".

"Суперзавданням" він назвав збільшити обсяг програми з Міжнародним валютним фондом з $5,5 хоча б до $10 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183491
 
 
 Топ коментарі
 
Сеня як геморой - то вилізе, то сховається )))
 показати весь коментар
 
Сеня, уймись. Иди стену достраиаай
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Что то с подачи заокенских хозяев и его партнёра Аметова сильно много ворюги Кулявлоба становится. Это же токсичное чучело и все всё помнят.
 показати весь коментар
 
 
Ти шо, Кулявлоб тепер папутчік Питраліксєіча. І всі хто його ругають - агентикримля. У лубого пороховатного спитай, вони тобі все об'яснять.
 показати весь коментар
 
 
это тот кто вытащил Украину из самого большого кризиса за ее историю в 2014 году
 показати весь коментар
 
 

то что фамилия на Я не всегда "спаситель"........ не надо Яресько путать с ентим олигархососунчиком которий и полетел с кресла потому что не мог определится кому сосать первому бене ахмету или пинчуку, я уже про другого его дружка-спасителя помолчу они на пару всех спасать начали
 показати весь коментар
 
 
прежде чем нести чушь, я порекомендовал бы сначала посмотреть официальные цифры минфина по ВВП и ЗВР за тот период...., да и за 2020 не мешало бы, для наглядности.....
а то, что любой патриот Украины обязан быть дискредитирован, так это в учебнике ФСБ для 1-го класса написано......
 показати весь коментар
 
яценюк - патриот израиля и США где он(когда нас не "спасает" на какой то жирной должности) и его семейка живет сам себя дискредитировал он не раз и его дичь про украинский газ типа которого валом и он мега дешовий + его ********* система субсидий показали кто оно есть - прокладка для олигархов.... А вот благодаря Яресько Украина и вистояла ибо все хотелки яценюка и его дружков ахметова бени фирташа пинчука она вибрасивала в мусор.
Я уже молчу про вопли волонтеров которие в 2014 году не раз криком кричали что сей тип мерзкий лапки свои даже туда всунуть питался
 показати весь коментар
 
Это тот, кто переложил выплату долгов в период нахождения у власти на 2020-2021 годы. То есть на самый кризис.
 показати весь коментар
 
 
Да помню я как ты в 2004-м (тогда работал в штабе Януковича) насрал на ГК и разрешил банкам грабить клиентов: не выполнять пункт договора о возможности досрочного снятия депозита. Я из-за тебя тогда деньги потерял. Вечная те благодарность, гений хвинансовый!
 показати весь коментар
 
 
нет - я заядлый порохобот. люблю издеваться над зябликами. но это не значит, что я буду врать. факт имел место быть.
 показати весь коментар
 
Сеня як геморой - то вилізе, то сховається )))
 показати весь коментар
 
 
У Сени лучше получалось про газ собственной добычи давать советы космического масштаба.
 показати весь коментар
 
 
ага, банки - найвразливіша частина суспільства. Це тобі не діти-інваліди, одинокі матері, багатодітні сім'ї, інваліди та пенсіонери
 показати весь коментар
 
 
Сеня молодец! Говорит очевидное! Кто же больше всего нуждается в стране? Конечно банки и работники там! Денег им на шару (рефинансирование называется) и всяческих благ!
 показати весь коментар
 
 
все правильно дать рефинанс и они ЗВР за две недели на Кипр виведут как беня друг и учитель яценюка в 2014 году делал, а люди они так он же иудей для него люди в израиле а тут гои.... Оно вчера с портниковим умняк гнало что надо решительно поддержать ахметова и пинчука - тоже не украинци......
 показати весь коментар
 
 
та хоть бы убрали ограничения на беспроцентный срок по кредитным картам.
как гасить - хз.
 показати весь коментар
 
нахер банкам. людям хоть по 1000 дайте. на їду лікарства
 показати весь коментар
 
А навіщо. Хай російські дочки банків скуповують валоюту, і переправляють в московію. Бо в "братанів" туговато. Нафта впала і прижала дерев*яний.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору