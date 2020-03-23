 Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори

Про це в ефірі телеканалу NEWSONE заявив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

"З січня місяця. Через 10 днів у нас вже квітень. І ось тільки сьогодні влада звернула увагу на те, що відбувається. Виникає питання, якщо з листопада в усьому світі така хвиля, пов'язана з пандемією, то чому українська влада до квітня місяця навіть не поворухнулася. Те, що ліквідували санітарну службу - це злочин, чому нікого не садять до в'язниці за це. Подивіться, що відбувається? Представник влади нам розповідає, що Супрун погано працювала, Супрун розвалила, Супрун зробила щось не так. А президент Зеленський виступаючи каже, що Супрун хороший міністр і її реформи він, президент Зеленський, буде продовжувати далі. Це означає тільки одне, друзі мої, ця влада не здатна управляти державою. Вони нам не вороги. Президент Зеленський нам не ворог. Вони просто не розуміють, куди вони потрапили. вони не вміють, не знають. Як тільки ця істерія, безумство з коронавірусом закінчиться, вся ця команда, вся ця монобільшість, "слуги народу", президент Зеленський, Кабмін, всі повинні зібратися, вибачитися перед українським народом і піти у відставку. Повинна бути влада повністю перезавантажена. Інші компетентні особи повинні прийти до влади і навести в країні порядок", - заявив Кузьмін.

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Нагадаємо, зовсім недавно делегація фракції ОПЗЖ відвідувала Росію, де провела низку зустрічей з керівництвом РФ.