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Все про:ВР (7305) Зеленський (4889) Кабмін (3963) Кузьмін (59) дострокові вибори (53) Опозиційна платформа - За життя (53)

 Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори

"Опозиційна платформа - за життя" заявила про необхідність повного перезавантаження влади в Україні.

Про це в ефірі телеканалу NEWSONE заявив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

"З січня місяця. Через 10 днів у нас вже квітень. І ось тільки сьогодні влада звернула увагу на те, що відбувається. Виникає питання, якщо з листопада в усьому світі така хвиля, пов'язана з пандемією, то чому українська влада до квітня місяця навіть не поворухнулася. Те, що ліквідували санітарну службу - це злочин, чому нікого не садять до в'язниці за це. Подивіться, що відбувається? Представник влади нам розповідає, що Супрун погано працювала, Супрун розвалила, Супрун зробила щось не так. А президент Зеленський виступаючи каже, що Супрун хороший міністр і її реформи він, президент Зеленський, буде продовжувати далі. Це означає тільки одне, друзі мої, ця влада не здатна управляти державою. Вони нам не вороги. Президент Зеленський нам не ворог. Вони просто не розуміють, куди вони потрапили. вони не вміють, не знають. Як тільки ця істерія, безумство з коронавірусом закінчиться, вся ця команда, вся ця монобільшість, "слуги народу", президент Зеленський, Кабмін, всі повинні зібратися, вибачитися перед українським народом і піти у відставку. Повинна бути влада повністю перезавантажена. Інші компетентні особи повинні прийти до влади і навести в країні порядок", - заявив Кузьмін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хтось, можливо, помре. Список зрушиться, хтось прийде новий", - "слуга народу" Потураєв про загрозу інфікування нардепів коронавірусом

Нагадаємо, зовсім недавно делегація фракції ОПЗЖ відвідувала Росію, де провела низку зустрічей з керівництвом РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183490
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил просто благодаря тому что вы обсирали Порошенко жопоблок сейчас на первом месте!
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Оно так, да только не вы, кремлёвские консервы...
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Митенька а что ты тут вату лайкаешь?! А то ты на словах бандеровец по делам ватник гнойный!
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Опзж и порошенко мечтают об одном и том же - завалить государство Украина. Смотрите , петяверниси, до чего вы докатились- кузьмин уже ваш единомышленник
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порошенко тут при чем... вот опзж да мечтают... такую ересь может нести только поклонники писюнькового пианиста
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У вас прям таки гегелевская диалектика- единство и борьба противоположностей. В одном и том же посте взаимоисключающие посылы. Вы едины с опзж в желании свержения власти, но в то же время свои стремления вы перекладываете на сторонников Зе, что вообще тут не пляшет. Вы понимаете, что у вас нет логики?
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Это вы про "сдали Крым" и "развязали войну на Донбассе" в одном посте у ваших единомышленников?))) Это вы в одной компашке с украиноненавистниками.... Они ненавидят Пороха за то что он ОТСТОЯЛ и ЗАЩИТИЛ Украину, вы за то что он ничего не сделал для этого... Но ненависть у вас ОБЩАЯ к нему) Вы привели к власти тех кто ВАЛИТ Украину как государство, но обвиняете в этих НАМЕРЕНИЯХ Порошенко))) Рыги мечтают, ваши это делают, но виноват в этом Порох))) Как то так...
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Ось від чарівної бабусі .тобі,-маленька жопка:
Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 6467
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Зебіли, не слід нічого доводити. Те,що ви тупі дегенерати, ми вже давно зрозуміли.
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Указівки кремля потрібно відпрацьовувати.
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Пропонувати дострокові вибори під час епидемії?
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Ну да, оголосити тільки про вибори,а до того момента пік епідемії мине, і от політики тут же почнуть роздавати на всіх перехрестях перчаточки, захисні маски, 70% спирт,
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Ну,да! А чё? Вон наши умники,провели же выборы в Хынчештах,-быстренько,пока все сидели дома,соССиалисты вышли несколько тысяч человек и выбрали кандидата-соССиалиста! Правда после этого в маленьком городке Хынчешты есть на сегодня 16 зараженных коронавирусом.
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ну если уже ОПЗЖ ( За жопу ) недовольна бубочкой то таки в стране точно жопа ! Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 5435
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Ну таки да! ОПЗЖ ж в нас найвірніший індикатор. От раніше їм все подобалось - треба повернути, як раніше було!
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Чем недовольна, позвольте поинтересоваться?
Тем, что Зеленский не сдал Украину России?
Это плохо?
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и шоб Мертвечук стал премьером?-Зеленский может уйти в отставку, а премьером стать Медведчук - Портников https://www.obozrevatel.com/politics/medvedchuk-mozhet-stat-novyim-premerom-ukrainyi-portnikov.htm
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Я не здивуюсь, якщо про це вже домовлено (у Омані)
Але Медведчук прем'єр, це реальна громадянська війна і розпад України.
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на це і розраховано з одної сторони якщо прийде до влади Мертвечук і народ проглотить і буде мовчати він 100% зробить Україну малоросіей а якщо буде спротив почнеться щось страшне Мертвечук попросить пуйла на тлі майдану вести війска отпадуть ще південь України на фоні кризи вірусу коли европі і сша не до України із за пандемії єкономіка в упадку почнеться затримки зп пенсії
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Це один з тих, хто їздить в Москву і домовляєтся з кремлівськими, про те, щоб Україна домовлялась з ОРДЛОвськими.
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Ахаха жопоблок тоже должен быть на свалке.
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До того,что до Пэди про медведчука никто и не слышал.Твоя Пэдя его реанимировала
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Ти тупий дебіл?
Цю суку, у нас на Закарпатті із його СДПУ знали ще 20 років назад, коли Пеця був ніким!
При Кучмі воно було сірим кардиналом, при Янику, воно із ****** на кримській дачі вино пило, а президент України 3 години чекав...
І останнє питання, чому Зеленський не посадив його?
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эта ж гнида Кузьмин вместе с Мертвечуком недавно в рашку ездил. И порошенковский ресурс постит этого предателя. Цензор вымарались в отходах жизнедеятельности
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Свято наближається... скоро вас Зебілив почнуть пускати у розхід!
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SergTranscarpathian Та не друже, выбери себе киевский каштан покрасивее...
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Довкола тебе рюськие березки,намазанные снизу гнилой соей
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Береза доволі поширене дерево у горах, але я живу у місті. Тут березу рідко де побачиш.
А що тебе так дивує, що вас, Зелених пітарасів ненавидять патріоти України? Соя і рюськіє? А чому не вазелин. Ти або сліпий, або тупий.
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Зебил, о сценарии при котором зетвари сливают власть мертвечуку и зажопу порохоботы вас скотовыродков тупорогих предупреждали еще с того года. Теперь не скули пожалуйста, спасибо.
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Yman Yman алйо, как там Британии ? Бот под проксей. Чего прячешься ? Петрусь из за жадности профукал последние выборы. Пора ему начинать как Мертвечук и рыжий картежник Ахметов закупать аппараты искусственного дыхания. А то на одном патрийотизьме ботов на карманном сайте все равно о нем забудут. Пусть хоть масок из марли перес1чним вручит в больничке в эфире своих телеканалов Прямий и Пятый.
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Твоего Пэдю тоже предупреждали не воровать и не брехать.Не послушался,был с позором погнан
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ОПЗЖопцям давно було пора починати агітаційну передвиборчу кампанію. Людям би хоть безкоштовних масок роздали, та під двері продуктові набори старичкам рознесли, щоб ті сиділи вдома і не підчепляли коронавірус. Ну, а вибори, були б чи ні, то таке.
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Мертвечук уже начал - завез на Западную Украину маски, аппараты искуственного дыхания, еще там по мелочи.
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Borislav Bereza
3 хв ·

Я уже видел пакет антикризисных мер, которые в рамках противодействия эпидемии COVID-19 предлагает Аваков. А где подобные предложения от Зеленского? От Шмыгаля? От Разумкова? От Арахамии? Или от почетного брауни из "Слуги народа" лучше не ждать, ведь все равно соврет? Где предложения от насильника Иванисова и Лизоньки Богуцкой с ее "коронабесием? Где план от Радуцкого? Или все это слишком сложно для этой молодой команды? Ребятки, не видосики, а конкретные предложения будут???
У меня опять ощущение, что в их детском саду Аваков за воспитателя. Но COVID-19 не будет ждать пока детки повзрослеют. Где план действий и пакет предложений? В Украине есть власть или лишь название?
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Ага. Але чому ви дивуєтесь? Назвіть мені, будь ласка, хоч одне українське прізвище в тусовці очільників України. Їм ця країна - це філія ПаРаші, іншого їхній мозок не сприймає. Вони бкдкть дбати про Україну????? Це просто смішно. Гнати цю всю сволоту з України, судити і саджати.
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интересно, но, думаю найдется тут немерянно патриотов, поддерживающих такую идею Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 8838
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давайте ***** еще выборы в эпидемию проводить потому что мертвечук и петрушка хотят до власти дорваться!
кстати, ольгинцы и порхоботы работают в этом направлении синхронно
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Я порхохобот но я против этой инициативы путинских холуёв.
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так, бо одні бачать у цьому можливість дірватися до влади, а інші врятувати країну. І тільки Зебіли бажають, щоби Україну знищив їх кумир.
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зєлю геть це навіть не обговорюється а заразом і жопзж з медведчуком . всю совкову сволоту сраним віником гнати з країни
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Партнеры,чего ж им не работать.Они уже давно сотрудничают,еще с 2014.До Пэди про медведчука никто и не слышал
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Ренат Кузьмин -одиозная фегура в банде донецкого Хряка.
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Це жжжж неспроста, сьогодні старенька почала Бойко розхвалювати, як ефективного менеджера. Причому вона нічого про нього не знає окрім картинки з телевізору. Якось так
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Бойка большой хозяйственник развалил большой химический завод и сам город в Северодонецке.
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Потрібно вийти 21 квітня, якраз на роковини піаніста, на суботник і вимести всю зешваль з влади Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 1211
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семантика слова "порохобот" начала обозначать не преданность отдельной личности, а рядовое наличие мозгов.
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Ну у жопоблока сейчас окно возможностей - зеленые обосрались по уши, а тонны говна, которые они вылили на предыдущую власть, еще не смылось. И куда в такой ситуации побегут желудки на ножках?
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Всех,всех в отставку,незамедлительно выбрать цезарем Пшонку,вице-цезарем Кузьмина,картина маслом.
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Панове, хто нагадає мені, чи є хоч одна справа, за яку взялася Моніка Оманська-Янелох зі своєю ********, і не обісралась?

чмо Зе-шмаркля повинно насамперед вибачитися перед народом та піти у відставку зі всією зебільною шоблою,
вже всім зрозуміло, що квартальне малороське лайно не здатне керувати країною в таких складних умовах.
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А есть что то,за что брался Мародер со своим стадом и не обосрался?
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Ні, оманський мародер Янелох, воно ж Моніка Зеленська, обісралося у всьому.)
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Конечно должны. Это толпа дилетантов. Но подонок кузьмин зря рассчитывает занять их место вместе со своими ватными подельниками. Их место на нарах. А еще лучше у стенки.
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Зомби с высохшим лицом и застывшим взглядом
С опытом заплечных дел,дома долго не сидел
И в кацапии ОНО стал держать совет с Х...ло
Как ему со всей ватагой,завладеть верховным стадом
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это ***** п***** кто бы мычала Почему он до сих пор не сидит основной вопрос
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Зелёные советские передадут мирно власть кремлёвским пастухам(ОПЗЖ),которые стадо баранов погонят в прежнее московское стойло Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 6539
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Кто этот Кузьмин? этот тот генпрокурор коротый продавал уголовные дела в 14-16 годах??? Наворовал милллионы!! Отсиделся в швейцарии!! А теперь хочет вернутся опять к лакомой кормушке???
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Да, в два тура. В первом туре идут только 73% имбицилы, чтоб от короновируса на кладбище отправить. А вот второй тур после эпидемии адекваты будут.
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Порохоскот объединился с Зажопами в одно целое,и дуют в одну кожаную флейту-что не удивляет.
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Глисти: Організм повинен піти у відставку!!!! Керувати будемо ми!!! Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори - Цензор.НЕТ 2183
Між іншим,питання до пальмомаслових:Чому ренатка не сидить???????
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По вреду стране,с жопоблоком сравнялись все. - Всех в канаву. Сверху хлоркой.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Хватит импичментов. Даешь виселицу вместо импичмента.
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дуже похоже на сценарій кремля: Зедебіл передасть Булаву медведчукам та іншим ригіАналам,
а само піде "сматрєть в ґлаза" путіним...
не пройшло і 10-ти років....і Злодії знову "развілі как катят" Ураїну....одного "чесного" ригіАнала пам`ятаю: льотчика-чечетова...о..якби його Подвиг повторили медведчуки, ківалови, партнови, шуфричі, худобкіни, бойки та інші ригі.......
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Уж точняк, что "крепкие хозяйственники" будут изовсех сил "мочить" власть, чтобы самим её захватить и просить по примеру Асада у Путина ввести войска. И нет уверенности, что 73% этому не поспособствуют.
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ОПЗЖ старається показати, що вони не причетні до краху економіки України. Але всі ж бачать, ОПЗЖ і "слуги" Зеленського завжди голосують в унісон на всіх засіданнях Верховної Ради. ОПЗЖ і Зеленський це люди які працюють на російських окупантів!
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