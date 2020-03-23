 Монобільшість, Зеленський і уряд мають піти у відставку, - нардеп від ОПЗЖ Кузьмін вимагає провести дострокові вибори

Про це в ефірі телеканалу NEWSONE заявив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.
"З січня місяця. Через 10 днів у нас вже квітень. І ось тільки сьогодні влада звернула увагу на те, що відбувається. Виникає питання, якщо з листопада в усьому світі така хвиля, пов'язана з пандемією, то чому українська влада до квітня місяця навіть не поворухнулася. Те, що ліквідували санітарну службу - це злочин, чому нікого не садять до в'язниці за це. Подивіться, що відбувається? Представник влади нам розповідає, що Супрун погано працювала, Супрун розвалила, Супрун зробила щось не так. А президент Зеленський виступаючи каже, що Супрун хороший міністр і її реформи він, президент Зеленський, буде продовжувати далі. Це означає тільки одне, друзі мої, ця влада не здатна управляти державою. Вони нам не вороги. Президент Зеленський нам не ворог. Вони просто не розуміють, куди вони потрапили. вони не вміють, не знають. Як тільки ця істерія, безумство з коронавірусом закінчиться, вся ця команда, вся ця монобільшість, "слуги народу", президент Зеленський, Кабмін, всі повинні зібратися, вибачитися перед українським народом і піти у відставку. Повинна бути влада повністю перезавантажена. Інші компетентні особи повинні прийти до влади і навести в країні порядок", - заявив Кузьмін.
Нагадаємо, зовсім недавно делегація фракції ОПЗЖ відвідувала Росію, де провела низку зустрічей з керівництвом РФ.
Тем, что Зеленский не сдал Украину России?
Это плохо?
Але Медведчук прем'єр, це реальна громадянська війна і розпад України.
Цю суку, у нас на Закарпатті із його СДПУ знали ще 20 років назад, коли Пеця був ніким!
При Кучмі воно було сірим кардиналом, при Янику, воно із ****** на кримській дачі вино пило, а президент України 3 години чекав...
І останнє питання, чому Зеленський не посадив його?
А що тебе так дивує, що вас, Зелених пітарасів ненавидять патріоти України? Соя і рюськіє? А чому не вазелин. Ти або сліпий, або тупий.
3 хв ·
Я уже видел пакет антикризисных мер, которые в рамках противодействия эпидемии COVID-19 предлагает Аваков. А где подобные предложения от Зеленского? От Шмыгаля? От Разумкова? От Арахамии? Или от почетного брауни из "Слуги народа" лучше не ждать, ведь все равно соврет? Где предложения от насильника Иванисова и Лизоньки Богуцкой с ее "коронабесием? Где план от Радуцкого? Или все это слишком сложно для этой молодой команды? Ребятки, не видосики, а конкретные предложения будут???
У меня опять ощущение, что в их детском саду Аваков за воспитателя. Но COVID-19 не будет ждать пока детки повзрослеют. Где план действий и пакет предложений? В Украине есть власть или лишь название?
кстати, ольгинцы и порхоботы работают в этом направлении синхронно
большой хозяйственникразвалил большой химический завод и сам город в Северодонецке.
чмо Зе-шмаркля повинно насамперед вибачитися перед народом та піти у відставку зі всією зебільною шоблою,
вже всім зрозуміло, що квартальне малороське лайно не здатне керувати країною в таких складних умовах.
С опытом заплечных дел,дома долго не сидел
И в кацапии ОНО стал держать совет с Х...ло
Как ему со всей ватагой,завладеть верховным стадом
Між іншим,питання до пальмомаслових:Чому ренатка не сидить???????
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а само піде "сматрєть в ґлаза" путіним...
не пройшло і 10-ти років....і Злодії знову "развілі как катят" Ураїну....одного "чесного" ригіАнала пам`ятаю: льотчика-чечетова...о..якби його Подвиг повторили медведчуки, ківалови, партнови, шуфричі, худобкіни, бойки та інші ригі.......