 Коронавірус на Черкащині: стан першого зараженого задовільний, сім'я пацієнта під наглядом медиків

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Маємо перший лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-2019 і на Черкащині. Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням. Сім'я пацієнта також під наглядом медиків", - написав він.
Також Боднар зазначив, що в області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.
" Вкотре наголошуємо, дотримуйтесь карантину, простих правил гігієни та зберігайте спокій! На цю хвилину маємо цифру 1, як вона змінюватиметься - залежить від вас та вашої самодисципліни!", - додав глава ОДА.
Крім того він нагадав і про інформаційну гігієну, стежте за офіційним сайтом МОЗ:https://moz.gov.ua, або ж для зручності в офіційних Телеграм каналах: https://t.me/RomanBodnar і https://t.me/COVID19_Ukraine
\\\\\\\Папа закликає усі християнські Церкви світу разом молитися за припинення пандемії\\\\\\\\\\
Чотаржу... это пример как обосраться и сделать вид что сел рясой прямо вна "Нутэллу"....
Шикарно, я считаю. Я бы так не смог.
ПАПА делает что может , ты то что от себя сделал кроме срача на других ?????????????
я и возразить не смогу - все и так видно то))
ты хотя бы в курсе что декларируют попы и что щас высрали?
ну ладно, бывает. уже 1900 лет одно и то же) мне это нравится.
Ну должны же быть лекарства от этой заразы !!!