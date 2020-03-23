EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  3404  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (745) Черкащина (319) Боднар Роман (2) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Коронавірус на Черкащині: стан першого зараженого задовільний, сім'я пацієнта під наглядом медиків

Перший заражений корона вірусом у Черкаській області в задовільному стані, він під постійним наглядом лікарів.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо перший лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-2019 і на Черкащині. Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням. Сім'я пацієнта також під наглядом медиків", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

Також Боднар зазначив, що в області діє оперативний штаб. Всі профільні служби працюють в режимі 24/7.

" Вкотре наголошуємо, дотримуйтесь карантину, простих правил гігієни та зберігайте спокій! На цю хвилину маємо цифру 1, як вона змінюватиметься - залежить від вас та вашої самодисципліни!", - додав глава ОДА.

Крім того він нагадав і про інформаційну гігієну, стежте за офіційним сайтом МОЗ:https://moz.gov.ua, або ж для зручності в офіційних Телеграм каналах: https://t.me/RomanBodnar і https://t.me/COVID19_Ukraine

Коронавірус на Черкащині: стан першого зараженого задовільний, сімя пацієнта під наглядом медиків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183488
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А вот так, слабО?

\\\\\\\Папа закликає усі християнські Церкви світу разом молитися за припинення пандемії\\\\\\\\\\

Чотаржу... это пример как обосраться и сделать вид что сел рясой прямо вна "Нутэллу"....
Шикарно, я считаю. Я бы так не смог.
 показати весь коментар
 
дебил а ты что сделал что бы как минимум прекратить распространение истерики ?
ПАПА делает что может , ты то что от себя сделал кроме срача на других ?????????????
 показати весь коментар
 

я и возразить не смогу - все и так видно то))
ты хотя бы в курсе что декларируют попы и что щас высрали?
ну ладно, бывает. уже 1900 лет одно и то же) мне это нравится.
 показати весь коментар
 
А не пробовали больного натереть чесноком и обернуть салом ?
Ну должны же быть лекарства от этой заразы !!!
 показати весь коментар
 
Село Дзензелівка Маньківського району Черкаської області
 показати весь коментар
 
Приїхав із Шпанії, ні мусарня ні лікарня, ні самий почесний громадянин, ні інші членозаді інваліди з району і за кілометр не підійшли і не попередили пацана. Поки жопа не прийшла.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору