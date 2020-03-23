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 Суспільство, Здоров'я
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 Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні (невідкладні) випадки.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я. Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19.

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"Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183486
 
   
 Топ коментарі
 
тогда почему на депутата использовали 3 теста, только при подозрении?
или у нас же несколько сортов людей?
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Кто-то еще не понял, что весь этот бред из МОЗ- для того чтобы оправдать закупку за валюту никому не нужных экспрес-тестов, которые в реальности совершенно не экспресс, а показывают болезнь только на 5-6 день ???
Почему за госденьги закупается фуфло вместо тестов на ПЦР???
Зачем покупать за народные деньги все что угодно, кроме того что реально нужно для преодоления пандемии??
Как можно быть такими уродами МОЗу во время пандемии?
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У семейного будут люди ослабленные другими видами орви, которые тоже тестируются; люди которым нужна помощь в другом случае...

Всё ли семейные имеют маски респираторы, они будут переносчиками и мы лишимся врачей так.

Вся эта идея с семейными - чушь. Эта эпидемия показывает наглядно и во всем мире.
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тогда почему на депутата использовали 3 теста, только при подозрении?
или у нас же несколько сортов людей?
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У семейного будут люди ослабленные другими видами орви, которые тоже тестируются; люди которым нужна помощь в другом случае...

Всё ли семейные имеют маски респираторы, они будут переносчиками и мы лишимся врачей так.

Вся эта идея с семейными - чушь. Эта эпидемия показывает наглядно и во всем мире.
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Не помешало бы на время теста у "подозревваемого" его изолировать.
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Що ж матимемо кращу картинку по статисикі заражених коронавірусом, легше для слабонервних. Менше паніки.
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Идите сами в больницу, если заболели - по пути не забудьте заразить встречных
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Кто-то еще не понял, что весь этот бред из МОЗ- для того чтобы оправдать закупку за валюту никому не нужных экспрес-тестов, которые в реальности совершенно не экспресс, а показывают болезнь только на 5-6 день ???
Почему за госденьги закупается фуфло вместо тестов на ПЦР???
Зачем покупать за народные деньги все что угодно, кроме того что реально нужно для преодоления пандемии??
Как можно быть такими уродами МОЗу во время пандемии?
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Они купили/добыли и тех и тех тестов. Ты новости читаешь вообще?
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все херня, и эти тесты тоже, а если тест ложноположительный? для постановки диагноза единоразовое использование теста непродуктивно, положительный тест лишь повод к более детальному обследованию что в нынешних реалиях невозможно, сколько вы собираетесь держать карантин? три недели? бред, пока ноль заболевших не будет выявленно в течении двух недель? бред, точно с голодухи передохнем, пока ваш карантин пройдет у вас от других болячек передохнет больше чем от короновируса
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И вам ,руководство МОЗ,придется в ближайшем будущем за все это отвечать,БОГ не фраер..
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А если 90 летней бабушке "не повезло" и у нее пневмония не от "элитного" коронавируса а от простого гриппа, то что, как и раньше, в морг?
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а что делать тому у кого нет декларации с семейным врачем ?
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Смерть Еріки
За що Він Еріку убив?
Як вбив? В тумані скрито.
Зізнався сам, що согрішив
І громадянку вбито.
Ввігнав у спину їй кинжал
Чи в Еріки темниця
Життя забрала ... Даму жаль,
А втім - яка різниця!
Не скоро правда доповзе
До вух ( сховали вміло ),
Відомо лиш: безгрішний ЗЕ
Вбив Еріку за діло.
Страшна була її вина:
В час вірусу неласки
Не владні друзі ЗЕ - вона
Медичні вкрала маски!
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а на плюсах рассказывают вызывайте неотложку при 38 и тяжелом дыхании....
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