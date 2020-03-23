 Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я. Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19.

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"Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.