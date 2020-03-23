 Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я. Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19.
"Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.
или у нас же несколько сортов людей?
Всё ли семейные имеют маски респираторы, они будут переносчиками и мы лишимся врачей так.
Вся эта идея с семейными - чушь. Эта эпидемия показывает наглядно и во всем мире.
Почему за госденьги закупается фуфло вместо тестов на ПЦР???
Зачем покупать за народные деньги все что угодно, кроме того что реально нужно для преодоления пандемии??
Как можно быть такими уродами МОЗу во время пандемии?
За що Він Еріку убив?
Як вбив? В тумані скрито.
Зізнався сам, що согрішив
І громадянку вбито.
Ввігнав у спину їй кинжал
Чи в Еріки темниця
Життя забрала ... Даму жаль,
А втім - яка різниця!
Не скоро правда доповзе
До вух ( сховали вміло ),
Відомо лиш: безгрішний ЗЕ
Вбив Еріку за діло.
Страшна була її вина:
В час вірусу неласки
Не владні друзі ЗЕ - вона
Медичні вкрала маски!