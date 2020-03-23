 Якщо зможемо локалізувати коронавірус, то вже у травні садитимемо картоплю, - Ємець

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефірі "112 Україна".

На його думку, такий результат можливий, якщо буде достатньо тест-систем.

"Наскільки я розумію в картоплі, то це буде в травні. І якщо буде локалізована ця інфекцію і якщо буде тестування людей, які не переносники, то ми будемо садити картоплю. Якщо жорсткими методами, які ми зараз можемо зробити і локалізувати це, не по всій країні, звичайно", - сказав Ємець.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я виступив за введення в Україні надзвичайного стану.

Зазначимо, що в цей час в Україні для недопущення поширення коронавірусу обмежено рух транспорту і закрито кордони.

Станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом.