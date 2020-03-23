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Все про:Аваков (1519) карантин (745) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков

В уряді, разом із Прем'єром і Президентом, активно обговорюється проблема погіршення економічного стану людей через карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.

"Будьмо чесними - більшість людей в Україні живуть, не маючи суттєвих фінансових накопичень - багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати. А в нас коронавірус і карантин. Багато підприємств зупиняються, карантинні заходи змушують закриватися примусово багато маленьких компаній і бізнесів.

Мине місяць і в людей може банально не вистачати коштів, щоб утримувати себе, сім'ю - купити їжу і ліки. Для багатьох це проблема і страх №1 зараз. Це - на жаль факт, який не можна не враховувати", - написав він.

За словами Авакова, в уряді, разом з Прем'єром і Президентом, активно обговорюється ця проблема: "Переконаний, буде швидке рішення".

"Ні, не так, як за комунізму - кожному за потребами.., ми, на жаль, занадто бідні як країна для цього, але без засобів для існування не має залишитися в цей кризовий час жодна людина!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд

Аваков нагадав про президентську пропозицію доплати 1000 грн пенсіонерам та повідомив, що також розробляються й інші заходи.

Глава МВС назвав свої пропозиції:

Захід №1. Мають бути введені спеціальні виплати з державного бюджету - як кризове забезпечення з вимушеного безробіття. Для тих, хто в період карантину залишився без засобів до існування, має бути розроблений механізм доступної, простої допомоги - без черг у соцзабезах і бюрократії.

"Скільки? Не знаю, не впевнений - потрібно прорахувати з можливостей бюджету і продумати весь ланцюжок наслідків. Але, беручи до уваги пільги на комуналку під час карантину та інші заходи, про які скажу далі, - вважаю, що державна допомога на продукти і ліки - як допомога з вимушеного безробіття, на час карантину, має становити близько 2500-3000 грн на місяць", - зазначив він.

Захід №2. На час карантину передбачити пільги щодо низки комунальних платежів до 50-75%.

Захід № 3. На державному рівні на час карантину зупинити нарахування процентних ставок за категоріями кредитів для приватних осіб - домовившись з банками-кредиторами в межах механізму можливого компенсаторного регулювання фіскального навантаження. Зупинити виконавчі провадження щодо вилучення боргів і майна у приватних осіб на час дії карантину.

Захід №4. На державних підприємствах і держслужбі, підприємствах бюджетного фінансування заборонити звільнення працівників або відправляти їх у неоплачувані відпустки. Компенсації втрат і витрат на цих підприємствах відрегулювати в міжбюджетних та господарських відносинах - не перекладаючи це на людей. Звернутися до підприємств інших форм власності - за можливості (зрозуміло, що маленькі не зможуть) - дотримуватися подібних дій.

Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков 01
Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183482
 
 
 Топ коментарі
 
Куди скомороха сховав, Арсен?
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что-то сабаков разошелся не на шутку. мусорской переворот?
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Авакян мєнт, чи міністр соціальної політики? Пєрєвьортиш хрінів.
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он же- министр здравоохранения, странно, но аваков как бы главный во всем
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Гавкать стали все у зеленскаго...наверно ГКЧП будет..
или Чайковского услышим..
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Или:
"Я устал. Я ухожу. Наследником молодого ГБшника МВДшника назначаю."
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На больничном он. Крышка рояля случайно упала на гордость виртуоза. Не знал?
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что-то сабаков разошелся не на шутку. мусорской переворот?
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Возможно оно уже готовится стать новым презом
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з нього вийде тільки черговий і то штопаний... .
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ну если умудрились 73% выбрать клоуна то не удивлюсь что выберут и мента .
найдется не мало дебилов которые станут под знамена " Нам нужна сильная рука " !
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этот хряк что - в президенты метит, везде рыло свое всовывает
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Так він його постійно і скрізь всовує. Іноді, коли інтереси країни співпадають з його власними інтересами, з цього бувала користь і для країни.
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Кроме средств на существование люди должны иметь уверенность, что после карантина они не будут под игом паРаши хла и Украину не сдадут.
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...но вдруг у клоуна вырывает руль армянин с рюкзаком и своей нацженой...
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Нет, не так, как при коммунизме - каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны
А Мы?
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чё т я не пойму.. он уже президент? а где бубочка? где эти красивые ролики со стадиона?
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Что-то Аваков про коммунизм часто вспоминает. Плохая примета.
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твою мать, милиция будет кормить Украину ?
что за бред, Зеленский дегенерат ?
о
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а помнишь, Сеня, как год назад ты "барыгу" поносил... и обещал, что хуже не будет...
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да, конечно, помню
но не думаю, что респираторы не были бы проданы,
хотя конечно у Порошенко опыта управления ворами поболее
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так ты остаёшься при прежнем мнении или как?
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я против Порошенко, как лидера с 2005-го года
признаю, что он часть системы но при этом далеко
не главный её идеолог
я думаю, что поносить кого либо не лучшее занятие,
спасибо Зеленскому, он дал мне это понимание
к сожалению так,надо начинать с себя
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Дядя уже примерял на себя папаху премьера, президента, спикераВР и даже самую главную должность-министра МВД!
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Сегодня-завтра у министра МВД будут все вышеперечисленные полномочия, ведь Рада проголосует?
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правильно всех нужно держать на поводку
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Правильно, люди не должны оставаться без средств. Каждому надо продать по рюкзаку от сабакова и комплекту масок от радуцкого, и обязательно(!) дороже, чем в новусе. Тогда люди точно будут обеспечены. А что? Популистский бред от зелупы народец проглотил на ура, почему бы и Собакяну не податься в популисты? О людях он, тварь, заботится.Ну-ну.
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молодец. в часы испытания страны .не потек .не из шоколада арсен сделан
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Я конечно его не уважаю но тут он один хоть чтото нормальное излагает.гарант головк в песок спрятал
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Авакова необходимо отправить в отставку,
остальных тоже,
но похоже милицыя почувствовала силу,
но пока присматривается,
зеленский сидит на цепи в подвале у авакова ?
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Лучше если там сидел бы Ермак....медвейчук.....рабинович......
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Если ещё не грохнули. Скорее всего, ждут из Москвы двойника в контейнере. Там целая фабрика.
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Авак скоро вас будут мало мальски рвать на куски .голодний человек пойдет на все
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у него армия вооружённая за счёт помощи Канады доя ВСУ
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Нехай краще розкаже про навмисно провалену реформу поліції відповість за рюкзаки.
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Авакова в президенты! Свое Х"йло воспитаем, у Авакова все задатки мудака.
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Звиздобол он, малыми шагами отвоюем Донбасс и на тебе укакался ....вдруг воевать. даже запретил стрелять...
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Есть президент, есть премьер, есть профильные вице премьеры и министры, есть спикер парламента и его первые замы, есть руководство правящей партии, есть моно бильшисть парламента и главы профильных комитетов, есть глава нац. банка. А на все вопросы отвечает министр МВД.. Странно, если не сказать больше ( подозрительно) такое ощущение что нас готовят к смене власти Если не де юре, то де факто
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Так он уже фюрер. Все остальные - это декорации.
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А что-бы получить кредит от МВФ надо просто принять один закон! Что-бы собственики обанкротившихся банков не могли их вернут. Вот и ФСЁ
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Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

Зєля десь пропав. Відосіки записує вже зєЛєнка. Аваків такі публікації пише у ФБ та Тві, наче він вже лідер нації, а не міністр. Що відбувається?
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там кулеба бреше хоче лошадь херойскую хла пере брехать, министр смерть заливает брехню по полной.....
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Антоненко и Кузьменко где, пан фюрер ?
Показали бы их живыми и невредимыми. Если вы ещё, конечно, не успели их убить.
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«Буде важко, доведеться відмовитися від багато чого» - сказал премьер Шмыгаль .

Угу - ответил - глава прецедентского охвиса Ермак

Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 9605 . Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 8878 .
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ермак своей маме звонит узнать, может и она скорость любит.
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Если бы ввели жестокие меры самоизоляции ТОЛЬКО для группы риска (кому 60 и выше!), то не потребовалось бы устраивать всей стране и бизнесу Апокалипсис.
Ведь статистика и китая и италии и ЕС уже показала что в критические состояния попадают старики.
Зачем устраивать эту проблему стране? Тем более что уже понятно, - карантин придется продлевать на 3-4 мес.
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далеко не только старики, просто пережить пневмонию они не могут,
молодые получают поражение лёгких и становятся инвалидами
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необходимо было напялить на всех маски, оптимизировать перемещение
, работу транспорта, но у ребят в киеве есть феофания и бабло
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У этого режима нет вообще никого на своём месте.
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соцполитика, минздрав , судя по заявлениям
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В Америке выплачивают тысячу долларов каждому гражданину, и пять тысяч на семью!
Нам пообещали по тысяче гривасов и то после карантина, когда восстановится экономика!
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А когда она восстановиться? ВаЗелин и економика несовместимы.
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