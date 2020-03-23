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 Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина

В уряді, разом із Прем'єром і Президентом, активно обговорюється проблема погіршення економічного стану людей через карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.

"Будьмо чесними - більшість людей в Україні живуть, не маючи суттєвих фінансових накопичень - багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати. А в нас коронавірус і карантин. Багато підприємств зупиняються, карантинні заходи змушують закриватися примусово багато маленьких компаній і бізнесів.

Мине місяць і в людей може банально не вистачати коштів, щоб утримувати себе, сім'ю - купити їжу і ліки. Для багатьох це проблема і страх №1 зараз. Це - на жаль факт, який не можна не враховувати", - написав він.

За словами Авакова, в уряді, разом з Прем'єром і Президентом, активно обговорюється ця проблема: "Переконаний, буде швидке рішення".

"Ні, не так, як за комунізму - кожному за потребами.., ми, на жаль, занадто бідні як країна для цього, але без засобів для існування не має залишитися в цей кризовий час жодна людина!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд

Аваков нагадав про президентську пропозицію доплати 1000 грн пенсіонерам та повідомив, що також розробляються й інші заходи.

Глава МВС назвав свої пропозиції:

Захід №1. Мають бути введені спеціальні виплати з державного бюджету - як кризове забезпечення з вимушеного безробіття. Для тих, хто в період карантину залишився без засобів до існування, має бути розроблений механізм доступної, простої допомоги - без черг у соцзабезах і бюрократії.

"Скільки? Не знаю, не впевнений - потрібно прорахувати з можливостей бюджету і продумати весь ланцюжок наслідків. Але, беручи до уваги пільги на комуналку під час карантину та інші заходи, про які скажу далі, - вважаю, що державна допомога на продукти і ліки - як допомога з вимушеного безробіття, на час карантину, має становити близько 2500-3000 грн на місяць", - зазначив він.

Захід №2. На час карантину передбачити пільги щодо низки комунальних платежів до 50-75%.

Захід № 3. На державному рівні на час карантину зупинити нарахування процентних ставок за категоріями кредитів для приватних осіб - домовившись з банками-кредиторами в межах механізму можливого компенсаторного регулювання фіскального навантаження. Зупинити виконавчі провадження щодо вилучення боргів і майна у приватних осіб на час дії карантину.

Захід №4. На державних підприємствах і держслужбі, підприємствах бюджетного фінансування заборонити звільнення працівників або відправляти їх у неоплачувані відпустки. Компенсації втрат і витрат на цих підприємствах відрегулювати в міжбюджетних та господарських відносинах - не перекладаючи це на людей. Звернутися до підприємств інших форм власності - за можливості (зрозуміло, що маленькі не зможуть) - дотримуватися подібних дій.

Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина 01
Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183482
 
 
 Топ коментарі
 
Куди скомороха сховав, Арсен?
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что-то сабаков разошелся не на шутку. мусорской переворот?
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шо-шо? капшо!
власник 24 квартир вимагає... від інших

Александр Дубинский
16 ч. ·

В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
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Аваков явно принял курс на постепенное отстранение ЗЕ и ВР от управления страной.
Но большая часть умных людей прекрасно понимают что это "палка о двух концах":
ПЛЮС = Власть силовиков позволит сохранить целостность страны от безумия Слуг народа;
МИНУС = Власть Авакова (МВД) приведет к блокированию свобод граждан.
***
Аваков сильно рискует перехватывая власть и зажимая свободы.
Но видимо он решил сделать ставку не на патриотическую часть народа (АТО-шники, волонтеры, общественные деятели и пр.), а на тот самый электорат ЗЕ (70%).
Эти "ватники" разочарованы в ЗЕ, напуганы и растеряны и готовы идти за любым Лидером который пообещает им Порядок и Заботу ("лишь бы не было войны").
***
Что может пойти НЕ так?
1) запад может не подержать Авакова (МВФ не дат денег!!)
2) олигархи могут скинуть Авакова
3) Если Аваков допустит жестокое насилие над народом или не справится с полным экономическим развалом - будет Майдан(бунт!!)
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олигархи на коротком поводке у Трампа, по сути
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Сабакіна давно потрібно було прибрати Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 4317
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майдана не будет, будет бунт- разграбление магазинов , багатеев
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АВАКОВ НЕ ЖЕЛАЕТ ПОВЕДАТЬ, ЗА ЧТО ОН ПОСАДИЛ В ТЮРЬМУ АНТОНЕНКО И КУЗЬМЕНКО ?
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Аваков их посадил потому что знает что они были агенты СБУ.
Авакову плевать на Антоненко и Кузменко. Он хочет иметь компромат на руководство СБУ потому что эта силовая структура может быть его конкурентом в борьбе за власть.
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обсуждаем, разрабатываем, бла-бла-бла.
приват государственный банк, что мешает пока отменить % по кредитным картам и продлить льготный период до конца карантина?
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙

@DNikitich

Пора новый сериал запускать. Арсен Голобородько. Чтоб адаптировать 73% биомассы к новому царю.
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пшл нх!!! Влада активео поставила людей на грань біологічного знищення!!! Клопотун,ти наш,кримінальний Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 1942 Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 8591
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Сабакіна давно потрібно було прибрати Влада активно обговорює проблему погіршення економічного стану людей через карантин. Без засобів не має залишитися жодна людина, - Аваков - Цензор.НЕТ 6496
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прочитала " буду честим"......далі можна не читати
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А сколько денег своруют под шумок думаю два три годовых бюджета
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Я это уже слышал в 14 году.... "без средств к существованию не должен остаться ни один человек!" В 20 году нас только пытались посчитать, но забыли....
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Аваков предложил пакет антикризисных мер: Это практически переворот. С молчаливого согласия перевёрнутых.... Что говорит о едином для всех командном пункте , с которого всеми вертят.
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гы!!красава!!Аваков предложил пакет антикризисных мер: Без средств не должен остаться ни один человек,вот завернул!!так завернул!!никак какие рюкзаки ещё завалялись??и решил на благотворительность отдать??(при провальном бюджете,и огромной дырой(в нём же) только так можно спасти ситуацию) Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 1811 Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 1439
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Пане Рюкзаков! Не чіпай економіку. Ти вже накерувався в поліції, що вона стала навіть гіршою, чим до війни. Риба гниє з голови. Всі колегіі в областях проходять на російській мові. Виключно всі поліцейські, які є держслужбовцями, спілкуються, як їх шеф, на російській мові. Ви хочере філіал московії тут зробити?
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Меры по Авакову:
1. Увеличить выплаты из бюджета
2. Сократить поступления в бюджет.
Осталось ещё вернуть Бене Приват послать МВФ - и можно заворачиваться в белую простыню!
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насмілюсь нагадати -- у однотуроваї сої теж було неслабо 56% і аваков незмінний міністр мвс у порохнявих.
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- Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?
- По-моему, да..
- Вы это хорошо помните?
- Да, по-моему
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Звучит конечно хорошо, но где взять деньги ? В бюджете лишних денег нет, значит либо МВФ, либо печатный станок включат.
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Пардон, а Аваков у нас кто Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 2433 Украинцы теперь вами будет управлять Аваков Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 2433 Реально я не понимаю шо это за мазохизм граничащий с маразмом , кто угодно управляет Украиной только не Украинцы , и я не националист , это просто прагматизм .Я уже писал , представьте примьер в Израиле или Германии Украинец , ну из тех шо на заработки поехали ,а че
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Аваков должен был уйти, еще после Княжечей . Ну как честный офицер написать рапорт на отставку Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина - Цензор.НЕТ 3887
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Задовбав вже цими постами для москалів. Де вони діли президента?
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