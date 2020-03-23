 Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.
"Будьмо чесними - більшість людей в Україні живуть, не маючи суттєвих фінансових накопичень - багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати. А в нас коронавірус і карантин. Багато підприємств зупиняються, карантинні заходи змушують закриватися примусово багато маленьких компаній і бізнесів.
Мине місяць і в людей може банально не вистачати коштів, щоб утримувати себе, сім'ю - купити їжу і ліки. Для багатьох це проблема і страх №1 зараз. Це - на жаль факт, який не можна не враховувати", - написав він.
За словами Авакова, в уряді, разом з Прем'єром і Президентом, активно обговорюється ця проблема: "Переконаний, буде швидке рішення".
"Ні, не так, як за комунізму - кожному за потребами.., ми, на жаль, занадто бідні як країна для цього, але без засобів для існування не має залишитися в цей кризовий час жодна людина!" - написав він.
Аваков нагадав про президентську пропозицію доплати 1000 грн пенсіонерам та повідомив, що також розробляються й інші заходи.
Глава МВС назвав свої пропозиції:
Захід №1. Мають бути введені спеціальні виплати з державного бюджету - як кризове забезпечення з вимушеного безробіття. Для тих, хто в період карантину залишився без засобів до існування, має бути розроблений механізм доступної, простої допомоги - без черг у соцзабезах і бюрократії.
"Скільки? Не знаю, не впевнений - потрібно прорахувати з можливостей бюджету і продумати весь ланцюжок наслідків. Але, беручи до уваги пільги на комуналку під час карантину та інші заходи, про які скажу далі, - вважаю, що державна допомога на продукти і ліки - як допомога з вимушеного безробіття, на час карантину, має становити близько 2500-3000 грн на місяць", - зазначив він.
Захід №2. На час карантину передбачити пільги щодо низки комунальних платежів до 50-75%.
Захід № 3. На державному рівні на час карантину зупинити нарахування процентних ставок за категоріями кредитів для приватних осіб - домовившись з банками-кредиторами в межах механізму можливого компенсаторного регулювання фіскального навантаження. Зупинити виконавчі провадження щодо вилучення боргів і майна у приватних осіб на час дії карантину.
Захід №4. На державних підприємствах і держслужбі, підприємствах бюджетного фінансування заборонити звільнення працівників або відправляти їх у неоплачувані відпустки. Компенсації втрат і витрат на цих підприємствах відрегулювати в міжбюджетних та господарських відносинах - не перекладаючи це на людей. Звернутися до підприємств інших форм власності - за можливості (зрозуміло, що маленькі не зможуть) - дотримуватися подібних дій.
власник 24 квартир вимагає... від інших
Александр Дубинский
16 ч. ·
В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
Но большая часть умных людей прекрасно понимают что это "палка о двух концах":
ПЛЮС = Власть силовиков позволит сохранить целостность страны от безумия Слуг народа;
МИНУС = Власть Авакова (МВД) приведет к блокированию свобод граждан.
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Аваков сильно рискует перехватывая власть и зажимая свободы.
Но видимо он решил сделать ставку не на патриотическую часть народа (АТО-шники, волонтеры, общественные деятели и пр.), а на тот самый электорат ЗЕ (70%).
Эти "ватники" разочарованы в ЗЕ, напуганы и растеряны и готовы идти за любым Лидером который пообещает им Порядок и Заботу ("лишь бы не было войны").
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Что может пойти НЕ так?
1) запад может не подержать Авакова (МВФ не дат денег!!)
2) олигархи могут скинуть Авакова
3) Если Аваков допустит жестокое насилие над народом или не справится с полным экономическим развалом - будет Майдан(бунт!!)
Авакову плевать на Антоненко и Кузменко. Он хочет иметь компромат на руководство СБУ потому что эта силовая структура может быть его конкурентом в борьбе за власть.
приват государственный банк, что мешает пока отменить % по кредитным картам и продлить льготный период до конца карантина?
ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙
@DNikitich
Пора новый сериал запускать. Арсен Голобородько. Чтоб адаптировать 73% биомассы к новому царю.
1. Увеличить выплаты из бюджета
2. Сократить поступления в бюджет.
Осталось ещё вернуть Бене Приват послать МВФ - и можно заворачиваться в белую простыню!
- По-моему, да..
- Вы это хорошо помните?
- Да, по-моему
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