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 Київські новини
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 Військовослужбовці в Києві забезпечені перепустками на транспорт, - Міноборони

Карантин, включно з обмеженнями для громадян на проїзд у міському пасажирському транспорті Києва, не вплине на стабільне функціонування Міноборони і Генштабу Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Під час карантину буде забезпечена безперебійна життєдіяльність військових частин, установ і військових навчальних закладів, дислокованих у столичному гарнізоні.

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"Визначену кількість спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті вже отримано для військовослужбовців та цивільного персоналу Міноборони і Генштабу", - зазначили в пресслужбі.

Військові частини, установи та військові навчальні заклади гарнізону міста Києва отримуватимуть зазначені перепустки за заявками командирів і начальників на визначений для виконання завдань особовий склад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183480
 
 
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Пацаков в автобус не пущать! Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9254 Пусть на метле летають! (приказ Ампиратора Сабакова)
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Яка щедрість!!! Дозволять воякам добиратися до місця служби.
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Просто собирают новости все подряд, т.к. нечего рассказывать о выполнении презедентом своих обязанностей по Конституции...
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аккуратно так надели на голову супер-тоталитарную систему, о какой ни Сталин, ни Гитлер и мечтать не могли...
Немного осталось до Северной Кореи дотянуть...
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Всі ці "критичні життєзабезпечення" бюджетники,які витрачають кошти зароблені іншими...Навіть цікаво що буде дальше.
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А зачем на шару катать военнослужащих в Киеве? какие важные задачи они здесь выполняют? кроме того, что отлынивают от службы на передке?
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