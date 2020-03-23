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 У Львівській області 94 підозри на коронавірус, 61 особу госпіталізовано, - ОДА,

Загалом в області за весь час з підозрою на COVID-19 до медиків звернулися 104 людини.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, повідомляє на Facebook Львівська облдержадміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У 94 осіб у Львівській області - підозра на коронавірус. В одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна людина перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - повідомила Тімко. Пізніше вона підтвердила виявлення другого випадку коронавірусу у Львівській області.

Загалом в області за весь час з підозрою на COVID-19 до медиків звернулися 104 людини, до того ж семеро з них - у період із 16:30 до 21:30 22 березня. Це жителі Львова та Самбірського, Стрийського, Сколівського районів.

"У період з 21:30 22 березня до 8:00 23 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію за ніч ніхто не звертався", - розповіла Тімко.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 61 особа, на самоізоляції - 32. Одужали 11 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З учорашнього вечора на Львівщині госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на коронавірус

Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. В однієї пацієнтки - наближений до важкого.

У Львівській області 94 підозри на коронавірус, 61 особу госпіталізовано, - ОДА, 01
У Львівській області 94 підозри на коронавірус, 61 особу госпіталізовано, - ОДА, 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183479
 
 
 Топ коментарі
 
Почалося, шкода що уроди при владі не мають ні плану дій, ні коштів для боротьби з цим, хоча - какая разница.
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це тільки розкачка, навіть не квіточки. он навіть німецькі статисти вруть на половину занижуючі поповнення за день і сумарно по областям.
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Выздоровело 11 Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, - Цензор.НЕТ 9791 Какие же дебилы -- заболели без тестов выздоровели без тестов совок совком Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, - Цензор.НЕТ 6259
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Выздоровело 11 Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, - Цензор.НЕТ 9791 Какие же дебилы -- заболели без тестов выздоровели без тестов совок совком
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значить організм виявився сильнішим. Це називається ПРИРОДНИЙ ВІДБІР. Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА, - Цензор.НЕТ 6759
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це тільки розкачка, навіть не квіточки. он навіть німецькі статисти вруть на половину занижуючі поповнення за день і сумарно по областям.
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В Італії включають в статистику тільки померлих по лікарнях, тих що померли вдома не враховують, з лікарями завал...
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Почалося, шкода що уроди при владі не мають ні плану дій, ні коштів для боротьби з цим, хоча - какая разница.
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А нам залишається, скориставшись порадою англійських вчених, регулярно протирати ласти, щоб не склеїлись, самогонкою.
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Интересно... наличие гриппа исключает наличие коронавируса?
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Кацахола знайдіть десь на гілках, він лікар.
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Дякую, буде цікаво ще запитати, чи існують тести на власне грип.
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скоріш за все ставили діагноз по симптоматиці.
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Лікар мав би зараз не на гілках тролити.... Не знаходиш?
Лікар він...
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у нриппа и вируса одинаковое начало, конец только другой.
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Ні не виключають, просто шансів вижити при двох інфекціях майже не буде. особливо якщо спочатку організм ослабить грипп а потім додасться коронавірус..
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Oni drug drugu nemesajet У Львівській області 94 підозри на коронавірус, 61 особу госпіталізовано, - ОДА, - Цензор.НЕТ 8687Poxozyje u nix priznaki.Razlycije sto korone nesvojstveno kogda bezit iz nosa i gorlo.
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Olga A 6130c05e

По відгукам лікарів-вірусологів (США, Бритнія, Австралія) поки не має точних даних про взаємне виключення грипу і короновірусу. По Італіїї та Іспанії, де вимирають будинки престарілх, вважають цю ситуацію, як накладення корони і грипу, що й привело до такого результату.
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Больше поездов с туристами от ЗЕнеадеквата
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"Одужали 11 пацієнтів." - це щонайменше 20 днів як вони були інфіковані!

Скільки людей були в контакті з ними, скільки ВЖЕ перенесли легку чи безсимптомну форму цієї хвороби?


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