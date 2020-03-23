 У Львівській області 94 підозри на коронавірус, 61 особу госпіталізовано, - ОДА,

Про це розповіла лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, повідомляє на Facebook Львівська облдержадміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У 94 осіб у Львівській області - підозра на коронавірус. В одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна людина перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - повідомила Тімко. Пізніше вона підтвердила виявлення другого випадку коронавірусу у Львівській області.

Загалом в області за весь час з підозрою на COVID-19 до медиків звернулися 104 людини, до того ж семеро з них - у період із 16:30 до 21:30 22 березня. Це жителі Львова та Самбірського, Стрийського, Сколівського районів.

"У період з 21:30 22 березня до 8:00 23 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію за ніч ніхто не звертався", - розповіла Тімко.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 61 особа, на самоізоляції - 32. Одужали 11 пацієнтів.

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Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. В однієї пацієнтки - наближений до важкого.



