 До кінця дня тести на коронавірус будуть у всіх областях України, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.
"Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків почне доставку тест-систем на коронавірус, які надійшли, в області (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни", - написав він.
Як повідомлялося раніше, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) розробив тест-систему для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.
Неудачно напудрило носик...говно Криворожское
Почитай про диабет и алкоголь!)))
С таким ИНТЕЛЕХТАМ не удивительно что ты голосовал за ЗЕньку)))
Это те шо дают результат 50 на 50?))))
Вы дебилы ЗЕленые...
Ця пандемія скосила 73% населення лишивши людей здорового глузду
Людей в инфекционкх море, а вот тестов нет, поэтому нет короновируса.
пиночетсобрал на стадионе ,
аваков решил с нищих украинцев штрафов в пользу тех,
кого пиночет собирал, содрать
хрбіса "рюкзачний недоміністр" дає цю інформацію?..
ещё в прошлом году он зеленского посадил на цепь , как собаку
и заставил прокурором работать в деле шеремета,
аваков решил рассказать сказочки лохам,
а на самом деле пробивает, как отнесутся лохи
к ликвидации зеленского
его надо срочно отправлять в отставку
вместе с зеленским, который у него на поводке,
с какого хера мвд занято тестами ?
разве нет проблем с кадрами ?
разве милиционеры не продолжают нападать на граждан ?
Аваков хитрый , верить ему нельзя
Зеленський десь прикований до батареї, чи взагалі прибрали?
значит народ был прав в Санжировке.
не вешайте лапшу на уши
Аваков узурпирует власть
Зеленский марионетка
готовую расстреливать безоружных граждан из пулемётов
это хитрый и опасный противник ,
да, он поддерживает, в данный момент, зеленского,
на коротком поводке, любое движение и зеленский полный ноль
Дебилам типа : "этот вирус проблема пожилых", или "накуй маску" или "хочу погулять" смотреть обязательно.
Будете смотреть, представьте, что возле ваших мамы, папы, бабушки и т.д. живут такие же дегенераты.
Кстати, везде говорят про проблему смертности: типа выжил не выжил. Никто не говорит о приобретённом хроническом бронхите, хронической астме и т.д.
Ждем прирост заболевших в разы!
1. Налог на проживание не будет взиматься до ноября.
2. Мы выделяем дополнительно 2 миллиарда лир на денежную помощь нуждающимся семьям в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством по делам семьи, труда и социальной политики. То есть, каждая малоимущая семья получит все нужные продовольствии на месяцы от государство бесплатно, а так же их арендная оплата жилья будет от государство.
3. Откладывается удержание НДС и ежемесячных налогов апреля, мая и июня на 6 месяцев для розничной торговли, торговых центров, металлургической отрасли, автомобилестроения, логистики, транспорта, кинотеатров, гостиниц, производства продуктов питания, текстиля, одежды и организации мероприятий.
4. Мы увеличиваем минимальную пенсию до 1500 лир(250 долларов) эту минимальную пенсию в Турции получают те которые фактически не давали пользу Турции(не работав).
5. На указанные три месяца будет снижена ставка НДС в сфере внутренних авиаперевозок с 18 процентов до 1 процента.
6. Поскольку из-за мер, принятых в связи со вспышкой COVİD-19, у многих компаний ухудшился оборот средств, мы позволим задержать выплату основного долга и процентных платежей банкам как минимум на 3 месяца и предоставим дополнительную финансовую поддержку в случае необходимости.
7. Мы предоставим экспортерам финансовую поддержку в хранении произведенного товара, чтобы поддерживать темпы использования производственных мощностей во время временного замедления экспорта.
8. В этот период мы предоставим предпринимателям (по их заявке) трехмесячную отсрочку выплаты основного долга и процентов по кредитным долгам Halkbank на апрель, май и июнь без наложения штрафных санкций.
9. Мы увеличим лимит фонда кредитных гарантий с 25 млрд. лир до 50 млрд лир и предоставим средства МСП, нуждающимся в ликвидности и имеющие дефицит залогового обеспечения.
10. Мы будем поощрять внедрение кредитных пакетов для социальных целей на выгодных для наших граждан условиях.
11. Мы увеличим сумму кредитования для жилья стоимостью до 500 тысяч лир с 80 до 90 процентов и снизим минимальный первоначальный взнос до 10 процентов.
12. Мы обеспечим, чтобы фирмы, потерпевшие убытки в апреле, мае и июне, имели пометку «форс-мажор» в своем кредитном реестре.
13. Мы откладываем на три месяца выплату подоходного налогов.
14. Мы продолжим поддержку минимальной заработной платы.
15. Мы внесем поправки в законы, касающиеся удаленной работы и работы по гибкому графику.
16. Мы внедрим разрешения на кратковременную работу; процессы, необходимые для его получения, будут упрощены и ускорены. Таким образом, мы предоставляем временную поддержку работникам, которые прерывают свою основную деятельность, а также снижаем расходы работодателей.
17. Мы выплатим праздничный бонус пенсионерам в начале апреля.
18. Выплата прав на сервитут и доли дохода от аренды отелей за май, июнь и июль отложена на 6 месяцев.
19. Чтобы обеспечить непрерывность занятости, мы увеличиваем период компенсации с 2 до 4 месяцев.
20. В случае нарушения работы глобальных цепочек поставок, мы будем развивать альтернативные каналы в соответствии с приоритетами, которые мы определили как в производстве, так и в розничной торговле.
21. Для одиноких пожилых людей старше 80 лет мы запускаем периодическую программу наблюдения, состоящую из социальных и медицинских услуг на дому.
Так же Эрдоган заявил, что мы вместе выстоим этот трудный период времени и защитим наш народ иншаАллаh
для этого он развернул компанию запугивания
и обмана граждан
боксе, иногда что дадут тысячу гривен, иногда что оштрафуют,
люди не получили чётких инструкций, зеленский в оманской прострации,
все деньги в панамах и не факт , что не сгорят под
шумок форс мажора, увы, наше государство существует только для обдирания граждан и организации хранения ободранных денег в офшорах
А Я то думаю,почему у нас ЗЕминистры и премьер неболеют вирусом,а президент так вобще непробивной.
Пида...ы.
получающих жирные зарплаты и пенсии
как высокккккккккккоранговые управленцы
что то не видно результатов от слова вообще,
один Аваков развлекается будоража лохов новыми штрафами