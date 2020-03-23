 Ємець розповів про розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу: "За аналогією з Італією"

Про це в ефірі "112 Україна" заявив глава МОЗ Ілля Ємець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з огляду на лікарський досвід, завжди треба враховувати можливість розвитку подій у найгіршій ситуації.

"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому в головного санлікаря, мого заступника, є розрахунки найгіршого сценарію", - сказав Ємець.

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В Італії від коронавірусу померли понад 5,4 тисячі осіб.