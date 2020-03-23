 Ємець розповів про розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу: "За аналогією з Італією"

Про це в ефірі "112 Україна" заявив глава МОЗ Ілля Ємець, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з огляду на лікарський досвід, завжди треба враховувати можливість розвитку подій у найгіршій ситуації.
"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому в головного санлікаря, мого заступника, є розрахунки найгіршого сценарію", - сказав Ємець.
В Італії від коронавірусу померли понад 5,4 тисячі осіб.
20 февраля - 3
27 февраля - 655
5 марта - 3858
12 марта - 12462
22 марта - 59138
Украина готовится к "худшему сценарию развития событий"
Откуда вы знаете что эти люди умерли именно от коронавируса ?
Почему ничего подобного не наблюдается на юге Италии ?
Почему вы думаете что пресса и правительство Италии не могут просто безбожно врать ?
Это в чистом виде кампания запугивания населения полностью обанкротившимся режимом.
А Я то думаю,почему у нас ЗЕминистры и премьер неболнют вирусом,а президент так вобще непробивной.
Пида...ы.
Давай троль , вали в лаптестан
Если твой режим её убил, мёртвые будут плакать, наблюдая за вашим наказанием. Традиция сварить гетмана в медном чане никуда не делась. Народ помнит технологию.
А рассчитать лучший и его реализовать - Слабо?
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звиздеть и охкать - оставьте форумчанам - а вам пахать и убеждать, рассказывать и помогать - масками (ой...продали) тест-системами (ой..не того калибру) ИВЛ (ой...завод стоит, купили 10 - (на семью преЗЕдента - (да пусть не болеет! но ведь может же!!!??) и то не хватит), медикам - добраться и выжить (костюмы, маски, дезинфекция, лекарства и питание...да-да...они тоже хотят есть)...а старики? их же только аферисты проведуют, чтоб украсть последнее "на смерть" запасенное (за эту неделю не один десяток таких "звоночков")...
не надо ванговать!!! надо информировать! орать!!!!
итальянский медик, пережившая сама эту х*етень - при первых признаках закрылась дома (5 дней температура сбивала парацетамолом и насильно впихивала в себя бульон - чтоб не терять аппетит - а значит бороться, и пила воду-чаи-ситро (самоделку) в огромных количествах! и она не допустила у себя пневмонии, а значит забитых бронхов и воспаления легких с задышкой и отказом организма жить из-за нехватки органам кислорода...
а они зраде не могут запретить х.ню во время чумы принимать!!! оно того видать стоит???
пардон! много буков - весь на нервах!!! фуууух...спокойно!!!! пришла весна - сажать надо!!!)))
включил соображалку и проанализировал - парацетамол жаропонижающее и противовоспалительное, бульон - сам по себе кладезь - и жидкий и горячий и питательный (с больными почками только противопоказан), обильное питье - что тут не так? даже при легкой простуде рекомендуют пить много (не алкоголя естественно), что самоизолировалась? тоже молодец... может потому что начала активно себя сама спасать и выжила???
оказывается медицинская помощь. Есть летальные случаи… Для Украины
грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп
циркулирует и в этом эпидсезоне в нас уже умерли 43 человека от гриппа.