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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (745) Мінздоров'я (1290) COVID-19 (1624) Ємець Ілля (14) коронавірус (288)

 Ємець розповів про розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу: "За аналогією з Італією"

В Україні існує розрахований найгірший сценарій розвитку подій у зв'язку з поширенням коронавірусу, його можна порівняти із ситуацією в Італії.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив глава МОЗ Ілля Ємець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з огляду на лікарський досвід, завжди треба враховувати можливість розвитку подій у найгіршій ситуації.

"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому в головного санлікаря, мого заступника, є розрахунки найгіршого сценарію", - сказав Ємець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з коронавірусом необхідно запровадити надзвичайний стан в Україні, - Ємець

В Італії від коронавірусу померли понад 5,4 тисячі осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183475
 
 
 Топ коментарі
 
Буде гірше. Набагато гірше.

І не треба винуватити медиків- частина з нас уже три місяці без зарплатні і попереджена- після епідемії 70% з нас скоротять.
Тобто, за дякую ризикуй життям, працюй, знаючи що тебе звільнять?
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Капець, у нас міністр чи гробовщик?
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Унылое гавно Емец ! Ты должен пахать 24 часа в сутки что бы не допустить ситуации как в Италии , а не рисовать циферки, сколько теоретически умрёт украинцев ! (
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Оптиміст.Як в Італії-не буде.В Італії є медицина.
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Медицина есть в Южной Корее, а в Италии есть остатки медицины и любовь к популистам- политикам, за что они. Ейчас и рассплачиваются своими жизнями и своих родственников. Но то что у нас еще хуже, то это чистая правда ( правда у нас народ поживучее и не в такой эйфории)
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Поговаривают, что у неё в трудовой книжке записан 15-летний стаж кандидата в президенты и благодарности за смещение Ющенко и Порошенко, как все её результаты. Может врут?
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А ще Вона, вдало розводить в Україні особливу ручну породу козлів, в той час як її благовірний гонить в Чехії пиво "Козел"...
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нах, такого министра, вместо того , шоб рассказать как собираются выкарабкиваться из этой ситуации, он объявляет шо "всё пропало"...
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Нормальна стратегія вибудовується з прогнозу на найгірший варіант розвитку ситуації - це одне. А друге: наші владні "менеджери" будуть на усю користуватись ситуацією, щоб прийняти усі "непопулярні" закони, прибрати опонентів (чи то політичних, чи то бізнесових) і, звичайно, набити кишені - це ж нелюди і їм насрати на усіх.
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Треба негайно позвозити ще пару тисяч з вогнищ.
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хуже чем в Италии не будет, бо в наш страна стильки как там не живут...все буде хорошо...
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А взагалі тре подякувати Ємцю, шо пробовтавст. Кіношніки срані.
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Дибильные журналисты задают дибильные вопросы такому же отвечающему, в таком случае....говорю так, - потому что наихудший сценарий може любой человек себе представить... А от министра хочется слышать что-то конструктивное .
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Италия:
20 февраля - 3
27 февраля - 655
5 марта - 3858
12 марта - 12462
22 марта - 59138

Украина готовится к "худшему сценарию развития событий"
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Откуда вы знаете что эти цифры правдивы ?
Откуда вы знаете что эти люди умерли именно от коронавируса ?
Почему ничего подобного не наблюдается на юге Италии ?
Почему вы думаете что пресса и правительство Италии не могут просто безбожно врать ?
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59138 случаев!? В Италии в 2009 г от H1N1 было 1 миллион 238 тысяч случаев заболеваний с несколькими десятками тысяч умерших. Сравни. И как-то пережили. А в Украине на сегодняшний день 63 случая. Это же абсолютный ноль. И кто нечестный и преступный панику нагнетает, экономику Украины убивает?
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Хозяева режима Бубочки и его выплятков. На "вирус" они хотят списать неминуемый дефолт.
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Ничего не будет.
Это в чистом виде кампания запугивания населения полностью обанкротившимся режимом.
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Ученые доказали,что гомосексуальные связи недают распространяться вирусу,жопа берет весь удар на себя,распухает розочкой и выделяет антитела.
А Я то думаю,почему у нас ЗЕминистры и премьер неболнют вирусом,а президент так вобще непробивной.
Пида...ы.
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Вы правильно подписались. Вы уже начали воплощать свой план по нераспространению кронавируса в жизнь, похоже, раз вас там несколько?
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Ничего нового. Все про вас было уже описано Фрейдом - сплошные жопы в комментариях и однополый мужской секс.
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У Раді вже є кілька інфікованих. Якщо цими днями Раду не охопить епідемія, то цей вірус пусті балачки та залякування населення.
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Интересно, много ли времени потребуется населению чтобы осознать это ?
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А може, якщо бити по дзвону фуєм "кампазітора", то вилікуються всі зейоббіки Ємець розповів про розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу: "За аналогією з Італією" - Цензор.НЕТ 9731 НЄ?
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Да. И масками хто торговал? по безвизу. Барыга.
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Не. мы хотели в Мордор. болота рассиси ваять статуи петухов из гамна.
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Да в Лаптестане сейчас эпидемия аж горит . Так шо нечего здесь умничать
Давай троль , вали в лаптестан
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А самим что им делать в таком случае ? Повеситься ?
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Якби не Петін безвіз, хворих було б набагато менше.
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Слышь, ты, ублюдок, где твоя коллега - Кузьменко, врач-кардиолог ?
Если твой режим её убил, мёртвые будут плакать, наблюдая за вашим наказанием. Традиция сварить гетмана в медном чане никуда не делась. Народ помнит технологию.
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Их лечить надо, коллективно, галоперидолом. Полное поражение в избирательных правах до конца жизни.
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....перевел стрелки на санитарного и зама. видно тот еще пройдоха)..говори-я-! отвечу пипетка....начни еще про макроэкономику)
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Средний возраст умерших от короновируса в Италии 80 лет, т е всех умерших своей смертью подгоняют по короновирус. Кстати почти все из этих 60 тысяч случае на Севере Италии и очень мало на Юге. Ясно что политики Италии ничем не лучше украинских. Так что люди не верьте этим жуликам от политики и будьте бдительны!
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На юге Италии правит мафия. Потому там нет никакого вируса.
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В Украине существует рассчитанный худший сценарий
Ємець розповів про розрахунки найгіршого сценарію щодо коронавірусу: "За аналогією з Італією" - Цензор.НЕТ 2543
А рассчитать лучший и его реализовать - Слабо?
.
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что государство и бизнес должны в условиях эпидемии коронавируса тратить средства на поддержание людей младше 65 лет, а не трупов. Страна.ua
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и? и что будет предпринимать власть? чем помогут простым украинцам пережить чумку???
звиздеть и охкать - оставьте форумчанам - а вам пахать и убеждать, рассказывать и помогать - масками (ой...продали) тест-системами (ой..не того калибру) ИВЛ (ой...завод стоит, купили 10 - (на семью преЗЕдента - (да пусть не болеет! но ведь может же!!!??) и то не хватит), медикам - добраться и выжить (костюмы, маски, дезинфекция, лекарства и питание...да-да...они тоже хотят есть)...а старики? их же только аферисты проведуют, чтоб украсть последнее "на смерть" запасенное (за эту неделю не один десяток таких "звоночков")...
не надо ванговать!!! надо информировать! орать!!!!
итальянский медик, пережившая сама эту х*етень - при первых признаках закрылась дома (5 дней температура сбивала парацетамолом и насильно впихивала в себя бульон - чтоб не терять аппетит - а значит бороться, и пила воду-чаи-ситро (самоделку) в огромных количествах! и она не допустила у себя пневмонии, а значит забитых бронхов и воспаления легких с задышкой и отказом организма жить из-за нехватки органам кислорода...
а они зраде не могут запретить х.ню во время чумы принимать!!! оно того видать стоит???
пардон! много буков - весь на нервах!!! фуууух...спокойно!!!! пришла весна - сажать надо!!!)))
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Откуда вы знаете что вся эта байда из Италии - правда ?
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даже если нет...
включил соображалку и проанализировал - парацетамол жаропонижающее и противовоспалительное, бульон - сам по себе кладезь - и жидкий и горячий и питательный (с больными почками только противопоказан), обильное питье - что тут не так? даже при легкой простуде рекомендуют пить много (не алкоголя естественно), что самоизолировалась? тоже молодец... может потому что начала активно себя сама спасать и выжила???
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По данным МОЗ Украины, за прошедшую неделю гриппом заболели 201 653 человека, из которых 66,6% - это дети. Несколько человек умерли. И ноль внимания. А короновирусом заболели 63 человека и страна с ума сходит! Что это такое!?
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Я на месте пенсионеров после таких заяв, Украина готова...и у нас будет как в Италии, не выходил бы на улицу. "Если у Вас нет вируса, тогда мы идём к вам. Пенсионный фонд"
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В Украине гриппом каждую неделю болеет около 200−240 тысяч человек, которым
оказывается медицинская помощь. Есть летальные случаи… Для Украины
грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп
циркулирует и в этом эпидсезоне в нас уже умерли 43 человека от гриппа.
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Есть в сети обращение к людям итальянцев прямо из больницы в Бергамо. Именно об этом. Что коронавирус - это не просто грипп. И недооценить это смертеподобно.
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