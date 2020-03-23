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 Київські новини
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 Окремі категорії пасажирів зі спецперепусткою оплачуватимуть проїзд як зазвичай, - заступник голови КМДА Поворозник

Окремі категорії пасажирів зі спеціальними квитками оплачуватимуть проїзд за стандартною схемою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

"Задля запобігання будь-яким маніпуляціям повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, здійснюватиметься не безкоштовно. Тобто, пасажири зі спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - написав він.

Поворозник закликав киян, які не працюють у галузях, що забезпечують життєдіяльність країни та міста, і які не матимуть спецквитків, не "брати штурмом" автобуси, тролейбуси чи трамваї.

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"Залишайтеся вдома! Якщо є критична необхідність виїхати в місто, скористайтеся приватним транспортом, таксі чи транспортом підприємств, на яких ви працюєте. Громадський транспорт на період запроваджених обмежень, перевозитиме винятково людей, які працюють, аби забезпечити життєдіяльність міста", - додав Поворозник.

Як повідомлялося, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці буде перевозити лише співробітників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста та країни.

Крім того, пасажирам буде необхідний спеціальний квиток, який вони мають отримати в установі, підприємстві або організації, де працюють.

Окремі категорії пасажирів зі спецперепусткою оплачуватимуть проїзд як зазвичай, - заступник голови КМДА Поворозник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183472
 
 
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Коррупция неистребима! В головах начальников! Уничтожается только гильотиной - главным средством от головной боли!
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Какой фуйнёй занимается наше правительство , лишь бы в угоду шмаркле не запустить самый безопасный вид транспорта - метро. А янукович станции метро в центре Киева ещё во время Майдана закрывал, уже тогда боялся короновируса.
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Что то мне подсказывает, что и эти с пропусками, будут стоять в пробках.
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В киевской областной больнице 3 раза в неделю проходят процедуру гемодиализа 120 челоек.Почему их нет в списках на транспорт,как им добираться?
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