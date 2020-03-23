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 СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 14,7 тисячі, інфіковано - 339 259 осіб

Станом на ранок понеділка, 23 березня, кількість летальних випадків внаслідок коронавірусу сягнула 14 706 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії - 5476 осіб. При цьому кількість заражених сягнула 59 138 осіб. У Китаї померли 3153 людини протягом усього часу епідемії, кількість заражених - 81 439 осіб.

Загалом у світі зараз налічується 339 259 інфікованих. Зі свого боку одужали 98 834 особи.

Третя за чисельністю країна за кількістю хворих - США, тут заразилися вже 35 206 осіб. Далі - Іспанія (28 768, померли - 1772), Німеччина (24 873, померли - 94) та Іран (21 638, померли - 1685).

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За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.

СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 14,7 тисячі, інфіковано - 339 259 осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183471
 
 
 Топ коментарі
 
На 400 Млн країну поки що не критично ,правда сидимо у строгому карантіні .Чікаго Ілліноїс.
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Інфікуються всі. Не всі це помітять.
Але не всі і одужають.
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Берегите себя. Вчера на кацап тв все аж прыгали от счастья, ожидая коллапса в Штатаз и мечтая, что в Украине все вымрут- конечно, не прямо говорили, но это было понятно . Не дадим путлеру ни одного шанса радоваться. Ситуация все-таки не такая не контролируемая, многое зависит от самих людей.
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В США за сутки 14 тысяч новых зараженных. По динамике за неделю обгонят Италию.
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В США свій Ставрополь, там ці негритянські квартали болт забили на карантин.
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В Нью-Йорке 16 тысяч инфицированных. В Монголии - 10 инфицированных.
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У другій світовій СРСР втратив 28 млн, Монголія 5000, Монголія перемогла?
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На 400 Млн країну поки що не критично ,правда сидимо у строгому карантіні .Чікаго Ілліноїс.
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Берегите себя. Вчера на кацап тв все аж прыгали от счастья, ожидая коллапса в Штатаз и мечтая, что в Украине все вымрут- конечно, не прямо говорили, но это было понятно . Не дадим путлеру ни одного шанса радоваться. Ситуация все-таки не такая не контролируемая, многое зависит от самих людей.
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Американці багато переіщуються. Частина населення живе на колесах. Проблеми точно будуть. Швидше за все пару тижнів і штати вийдуть в "лідери" за поширенням вірусу
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Испания (28768, умерли - 1772), Германия (24873, умерли - 94). Впечатляет количество умерших по сравнению с инфицированными в Германии на фоне Испании.
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В Германии массовое тестирование населения. Выявляют всех у кого даже нет никаких симптомов.
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Мне кажется, тут другое. Немцы более дисциплинированы. Испанцы при встрече целуются два раза, всевозможные обнимашки , постукивания , общительность и жизнерадостный пофигизм - немцы так себя не ведут. Хотя Меркель тоже засекли в супермаркете и без маски - теперь вот тоже на самоизоляции от контакта с коронавирусом.
Вчера разговаривала со своей знакомой, живущей в каталонии ближе к Франции в маленьком городке. В паламосском госпитале уже полно больных. это их центральный госпиталь всех близлежащих мест. За выход без маски или справки- штраф 600 евро, в машине собственной ездить только по одному. На улицу только с собачкой. Лидл и другие продуктовые работают, но полупустые. Все , наконец, начали выполнять требования по карантину. Хотелось бы чтобы и до нас дошло раньше , чем настанет абзац
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Испания бедная страна и медицина у нее тоже бедная.
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То-то Янукович лечил ножку в Испании. Экономил, наверное, искал, где подешевле... Вы бы прежде, чем написать что-нибудь, подумали....
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Я бы так не сказала ни про Испанию , ни про медицину. Италия более богатая страна - и их это не спасло.
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Судя по динамике не за горами миллионы человек.
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Самая быстрая динамика заражения в США. Скоро они догонят Италию.
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А як справи з короною у двухміліонній Литві?
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Ученые выяснили по геному 5 видов коронавируса. Самый смертельный оказался в Иране. В Италии такой же как в Китае. Но только в США обнаружены все 5 видов.
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А чому ви вважаєте шо в Ірані більш небезпечний ніж в Італії?
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Дяде не сомневаюсь , из какой страны эти 'говорящие ученые '
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Інфікуються всі. Не всі це помітять.
Але не всі і одужають.
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Американці дуже ********** подорожувати, та і китайці теж мріють побачити Штати, ось і маємо статистику погану(
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Думаю, неправда. кацапщина отчитывается плохо.
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