 Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.
"Ні, я не комуніст, не фантазер - і реально розумію, що у держави і зараз бюджет тріщить по швах - грошей немає, а на тлі світової економічної кризи, що насувається, і зовсім труднощі катастрофічні ... Доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки. Макрофінансові та економічні", - написав він.
Серед екстраординарних кроків міністр назвав такі:
1. Верховній Раді негайно - переглянути Державний бюджет: створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.
2. Збільшити дефіцит держбюджету - суттєво, треба вважати, але, як мені здається, мільярдів на 200 щонайменше. Не соромлячись! - такий виклик часу. Мені шкода, але доведеться.
3. Провести секвестр бюджету - скоротивши витрати на некритичні на нинійшній час вкладення та інвестиції. Не допускаючи збитків за лінією оборони і безпеки. Мені шкода, але доведеться.
4. Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.
5. Негайно, в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.
6. Жорстко припиняти спекуляції на валютному ринку і виведення антикризової гривневої маси на валютний ринок, застосовуючи законодавчі і зв'язні механізми.
7. В жодному разі не згортати великі інвестиційні проєкти по країні - відразу після закінчення карантину - і відновити відразу після закінчення карантину ті проєкти, які дають мультиплікатор для всієї економіки - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.
8. Ухвалити спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу - від малого до великого - за низькими ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку Національного банку України.
9. Передбачити спеціальні заходи щодо встановлення паритету в зовнішньоторговельному балансі, стимулюючи імпортозаміщення.
Аваков зазначив, що описані кроки, це лише ключові принципи і необхідні заходи, які, на його думку, потрібно вживати, з компетентним глибоким аналізом, корекцією і комплексом інших дій.
"Без цих та інших екстраординарних заходів - нам буде жахливо складно! Людям буде дуже складно! І тому - треба діяти - захищаючи людей, балансуючи економіку - в умовах, яких ще не було. Діяти рішуче, швидко і чітко.
Пандемія накочує на Україну, у нас ще є кілька днів, але дуже скоро всі сили держави будуть зосереджені на медичних проблемах, боротьбі за життя людей, порядку і системі життєзабезпечення кожного українця в цей непростий період.
Тому саме час вирішити кілька ключових структурних питань і чесно говорити про це із суспільством. Чому і написав - важливо, щоб кожен з Вас знав, що готується і обговорюється. І в який всі ми опинилися непростій ситуації", - резюмував глава МВС.
а так нічо нового Аваков не сказав - повторив Яценюка в політклюбі Портнікова за минулий четвер
А он в президенты наметил
А ті хто голосував за цю мразоту: Кушайте ваше дерьмо и не обляпайтесь
☹️
І де бубочка?
Він хоч живий?
До речі, а чого в нього відосик без маски?
Нехай приклад показує
И второе. Кто ответит за тот дефицит ресурсов, который вы же создали? Помнится аваков очень даже любит летать на вертолетах и кататься на кораблях. И все это на кредитные деньги, под которыми Маркарова ясно подписалась: нет достаточного финансового обоснования для приобретения этих игрушек для министра. Там много чего нароют против того же авакова. Потому он будет держаться до последнего. Ему особо терять уже нечего, что скверно.
☹️
А теперь давайте послушаем министра финансов на тему борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка на улицах !!!
Шутки шутками, приколы приколами, но по приколу умирать то никто не хочет
Всем уже ясно что у руля хороший актер но слабый презедент
Ви те серйозно? Якщо так, то тоді мої вас співчуття. Бо зі смаком такої "якості" вам по "пустелі" (або граблям) ще ходити й ходити.
кстати он до сих пор свою роль исполняет но не все ещё это поняли
Finita la commedia?
держут и держут министром, держут и держут...