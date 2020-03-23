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 Політика України, Економіка
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Все про:Аваков (1519) карантин (745) криза (199) МВС (1655) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд

Глава МВС Арсен Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів для боротьби з коронавірусом. Зокрема, збільшити дефіцит держбюджету щонайменше втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок.

"Ні, я не комуніст, не фантазер - і реально розумію, що у держави і зараз бюджет тріщить по швах - грошей немає, а на тлі світової економічної кризи, що насувається, і зовсім труднощі катастрофічні ... Доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки. Макрофінансові та економічні", - написав він.

Серед екстраординарних кроків міністр назвав такі:

1. Верховній Раді негайно - переглянути Державний бюджет: створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.

2. Збільшити дефіцит держбюджету - суттєво, треба вважати, але, як мені здається, мільярдів на 200 щонайменше. Не соромлячись! - такий виклик часу. Мені шкода, але доведеться.

3. Провести секвестр бюджету - скоротивши витрати на некритичні на нинійшній час вкладення та інвестиції. Не допускаючи збитків за лінією оборони і безпеки. Мені шкода, але доведеться.

4. Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

5. Негайно, в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиція - тотальний повний карантин, - Аваков про боротьбу з коронавірусом

6. Жорстко припиняти спекуляції на валютному ринку і виведення антикризової гривневої маси на валютний ринок, застосовуючи законодавчі і зв'язні механізми.

7. В жодному разі не згортати великі інвестиційні проєкти по країні - відразу після закінчення карантину - і відновити відразу після закінчення карантину ті проєкти, які дають мультиплікатор для всієї економіки - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

8. Ухвалити спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу - від малого до великого - за низькими ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку Національного банку України.

9. Передбачити спеціальні заходи щодо встановлення паритету в зовнішньоторговельному балансі, стимулюючи імпортозаміщення.

Аваков зазначив, що описані кроки, це лише ключові принципи і необхідні заходи, які, на його думку, потрібно вживати, з компетентним глибоким аналізом, корекцією і комплексом інших дій.

"Без цих та інших екстраординарних заходів - нам буде жахливо складно! Людям буде дуже складно! І тому - треба діяти - захищаючи людей, балансуючи економіку - в умовах, яких ще не було. Діяти рішуче, швидко і чітко.

Пандемія накочує на Україну, у нас ще є кілька днів, але дуже скоро всі сили держави будуть зосереджені на медичних проблемах, боротьбі за життя людей, порядку і системі життєзабезпечення кожного українця в цей непростий період.

Тому саме час вирішити кілька ключових структурних питань і чесно говорити про це із суспільством. Чому і написав - важливо, щоб кожен з Вас знав, що готується і обговорюється. І в який всі ми опинилися непростій ситуації", - резюмував глава МВС.

Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд 01
Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд 02
Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183470
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков вже керує Україною ? А де ЗЕ ???
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Підозрюю, що Зєля вже прив'язаний до батареї десь у Боярці. Випускають раз на добу, аби повеселив популяцію жартами про коронавірус.
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А якщо поманить морквинкою? Чи за вуха притягти?..
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Во времена настали! Министр МВД даёт советы в вопросах экономики и бюджета! Да не на заседании КабМина, а всенародно выкладывает в Фейсбуке. Это для чего? Чтобы услышали или оценили?
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Главная проблема Авакова, что он невероятно токсичен и доверяет ему никто, кроме кучки олигархов, которые также далеки от народа.
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А на запонки золотые статью расхода увеличить? Хотя для мвд наверное лучше золотые свистки прикупить.
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ДОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛИСЬ СУКИ !!!!!! САМОКАТЫ,ШОРТЫ,БЛА-БЛА-БЛА !!!!! ПИШИ ЗАЯВУ---ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ КЛОУН !!!!!!!!! УХОДИ !!!!!!
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просто заяву - вже мало....це злочин...ще негатив від коронавірусу не почався, а вже 200 млрд не достає....
а так нічо нового Аваков не сказав - повторив Яценюка в політклюбі Портнікова за минулий четвер
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Стоило потренироваться на рюкзачках, как человек стал разбираться в экономике. Лучше займись своим делом, и вылови тех барыг-спекулянтов, которые на ОЛХ продают в тридорога повязки, которых нет по аптекам.
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Чтож, не выгорело у Авакова стать Премьером при Зеленском, так он таки будет Президентом, при фактическом "самоизолировании Зеленского от должности Президента Украины".
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Аваков главную причину падения экономики назвать и устранить не хочет? А то как бабло распределить - таких много умников у нас.
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Простите, а Зеленский уже на даче в Фаросе ?
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Ото так дааааа! Україна надзвичайна. Як гарно!!!!
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А я думал Авакян должен ловить преступников
А он в президенты наметил
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Так ментам кушать скоро не станет чего и Авакова никто поддерживать не будет. Нацжоны отправятся на вольные хлеба.
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Аваков сидит на бюджете. Без бюджета он никто. Другие игроки его раздавят очень быстро. И вот жопой чует угрозу.
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Співчуваю тим хто не обирав цю гидотну та брехливу владу. Нажаль ви також постраждаєте від цього тупого наріда.
А ті хто голосував за цю мразоту: Кушайте ваше дерьмо и не обляпайтесь
☹️
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При Пороху, цього б жахіття не було! Так, дуполизи соєві? Цинічне брехло просто передало естафету знищення України брехливому блазню. Доречі, привітайте свого кумира сивочолого з річницею:Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд - Цензор.НЕТ 4713
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В Белизе секвестировали нарколёт с кокаином. Но у арсенчика было припасено!...
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А хто у нас президент?
І де бубочка?
Він хоч живий?
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Та зараз знову черговий відосик зніме з своєю поганенькою акторською грою.
До речі, а чого в нього відосик без маски?
Нехай приклад показує
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ВОт и всё..дорулились ЗЕлёные крысы кремлёвские. Денег нет - сказал же вам СОабков ..так что держитесь там ЗЕбилы! Удачи вам, здоровья и хорошего настроения ЗЕбильный скот 73%. КОнец эпохи бедности не за горами, как и обещал ваш горячо любимый ЗЕкловун. Сидите по домам и ждите...скора разбаХатеете.
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Мне жаль, зебилье, но вас придется....сократить.. Впрочем, это не Аваков вас будет сокращать. Это вы сами себя сократили, когда выбрали эту власть. Думали, это смешно и весело. Но посмеялись и будет. Теперь придется оплачивать смех. Самосокращением. Это первое.
И второе. Кто ответит за тот дефицит ресурсов, который вы же создали? Помнится аваков очень даже любит летать на вертолетах и кататься на кораблях. И все это на кредитные деньги, под которыми Маркарова ясно подписалась: нет достаточного финансового обоснования для приобретения этих игрушек для министра. Там много чего нароют против того же авакова. Потому он будет держаться до последнего. Ему особо терять уже нечего, что скверно.
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От Авакова? Зеленский от него зависит. Зависит и то, как пройдет ситуация 25 марта, когда попытаются подписать договорняк с путиным: спокойно или опять будет Хрещатик гореть? От него много чего сейчас зависит. К сожалению.
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Я про ситуацию в целом. Власть Авакова это иллюзия, ширма. Кризис может эту ширму сорвать. Может и нет, поэтому он сейчас делает вид какой он великий государственный муж подсовывая очередной фейк.
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Поглядим. Осталось уже немного. 25-26 будет какая-то ясность.
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Так этот текст он про будущее. Аваков выполз и делает вид, что ему интересна Украина. Доверчивые буратины хлопают в его фейсбуки.
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Это что за анархия, это новый премьер министр Украины? Какого хрена он лезет в экономику? Где этот клоун делся?
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похоже на программу кандидата в премьер-министры
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У мене лише одне питання. А куди поділись гроші які попередня влада залишила «молодим професіоналам». Невже Беня усе зжер?
☹️
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Не знал, что Аваков - великий спец по бюджетной политике . . .
А теперь давайте послушаем министра финансов на тему борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка на улицах !!!
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у попередньому кабміні за фінанси розказував милованов
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цей 'кришуватель' наркоти,янтарю,проституції і криміналу 'вдарився в економіку'?
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Власть настолько проф непригодна и некомпетентна что даже рюкзачный махинатор и мент Аваков может их поучать и давать советы...хотя это явно не его работа. Ну ничего, зато ЗЕбилам как весело - хоть поржут!
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То есть он предлагает увеличить потребление, увеличив пенсии, зарплаты, путём сокращения расходов на второстепенные проекты. В конце СССРа тоже всякие БАМы, Бураны, великие стройки позакрывали. И что? Остатки доели, и всё развалилось. Надо наоборот, всеобщую мобилизацию, режим ЧС, карточное распределение и прочие непопулярные меры.
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где то здесь по теме мусорло лазиет..., сейчас оно тебе ответит!
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Может лучше Пороха вернуть пока не поздно..?
Шутки шутками, приколы приколами, но по приколу умирать то никто не хочет
Всем уже ясно что у руля хороший актер но слабый презедент
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"...хороший актер"
Ви те серйозно? Якщо так, то тоді мої вас співчуття. Бо зі смаком такої "якості" вам по "пустелі" (або граблям) ще ходити й ходити.
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а что разве плохой актёр? ты посмотри как хорошо сыграл свою роль, что за него 73% проголосовали..

кстати он до сих пор свою роль исполняет но не все ещё это поняли
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Реакция премьер-министра на то что министр занят вопросами не по своему профилю?
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Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране» - надеюсь у инвесторов есть мозги и они быстро убегут с этого зеленого сумашедшего дома

Аваков пропонує вжити екстраординарних заходів через наближення економічної кризи. Серед них - збільшення дефіциту держбюджету щонайменше на 200 млрд - Цензор.НЕТ 5177
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Этот тролльный срач надо прекращать, все таки в Украине карантин.
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Клоун свою роль уже отыграл?
Finita la commedia?
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Не, временные расстройства пищеварительной системы, как утверждают врачи, еще не смертельны... Есть надежда!
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мурло рюкзакович, на якого у Штатах дивляться як на прокаженого мітеть тіпа на великого "***********"...
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Т.е. получить откаты в 50% и успеть их конвертировать в монгольские тугрики, закупить у них мясо и продать его в Италию. А потом - грошей нацарював i втiк...
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Навезли Covida в страну, теперь за голову хватаются.
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И еще... нужно срочно строить крематории, много.
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Может на выходных Аваков революцию совершил? Зе арестован и теперь Аваков управляет страной?
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В нас що 2 ревАлюція. З нацдружинами не вийшло очолити народний рух, то хоч перебрати собі повноваження прем'єра. Весело там в них
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Дивно, як це головмент першим пунктом не записав - відкрити ринок землі.((( Економіст...БЛД!
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мент-бухгалтер? так он только отнимать и брать может
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чего же он не предложил, там, деолигархизацию, скинуться "слугам народа" нагосдолг, не полетать пару лет в куршавели с коронавирусом в воющей стране, уменьшить количество нахлебников, чиновников и т.п...
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10. Продавати браковані рюкзаки в армію в тридорога. Забув дописати?
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І все що пропонує Аваков , буде за рахунок найбідніших верств населення . Є ще і найголовніший-таємний пункт в планах Авакова . Це повернення приватбанку господарю слуг .
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Экономия? Зачем тогда машин на медни прикупили для его министерства?
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Ничего, что дефицит бюджета ЗЕбанарий устроил еще до коронавируса?
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С Аваковым согласен полностью.Хороший план действий,понятный и населению и бизнесу.Только вот,что скажет Беня и его посипаки типа Дубинского и Бужанского по поводу МВФ?Они во всех своих снах видят дефолт Украины,и возможность поживиться на скупке украинских активов обесценившихся после дефолта.
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Запустили в країну інфікованих які не відбули карантин.Зупинили виробництва і мріють про нестачу всього лиш 200млрд. грн.Це по курсу десь 7млрд долл.У нас золотовалютних резервів 24млрд.Тобто по такому оптимістичному сценарію 3 роки можем слухати клоунів.Але зупиняється все отже обвал буде на весь бюджет.На весь трильйонЦе десь пів-року спостерігання по телевізору.І ВСЕ.Дефіцит продуктів і перебої електропостачання.Легко переживуть люди з глухих сіл.Для них нічого не зміниться.Міста -мурашники пройдуть ще раз сценарій 90х.Тільки тоді його пройшли нерозбалувані громадяни країни рад.Багато людей мали город чи дачу.А зараз в будинку все на електроенергії.Деякі на кухні навіть плитку для готування не ставили.Тільки холодильник і мікрохвильовка. По експорту з світу залишиться попит на зерно олію і інші продукти.Той хто сидить на цих напрямках ще поживе. Олігархам тепер скупити людську землю буде дуже дешево.
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Аваков рассказывает о поступлении тестов, Аваков рассказывает о введении чрезвычайного положения, Аваков говорит об изменении бюджета. Аваков.. Аваков.. Тенденция показывает что Авакова готовят на пост премьера с плавным переходом в ио президента ( когда Зе выйдя на очередное ( третье.. если кто помнит его первое выступление ) новогоднее обращение к народу со словами " Я устал, я ухожу..", правда думаю его просто так не отпустят все равно.. будет грести на галере пока не забрезжит в дали огонек надежды, потом сбросят как балласт списав все невзгоды , неудачи и потери на него.., В этом мире ничего нового.. все как обычно.
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сдается мне, что этого авакова давным-давно наментили на преза.
держут и держут министром, держут и держут...
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Зеленский, ***! Ты где! Кто у нас глава государства? Почему Аваков дает указания даже Верховной Раде?
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