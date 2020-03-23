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 Політика України
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 Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП. ФОТО

Літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" (Київ) із ​​китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак почнуть розвантажувати.

"Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії "Слуга Народу" та урядовці. Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів" , - повідомляють у пресслужбі.

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Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП 01
Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП 02
Фото: president.gov.ua

Зазначається, що військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

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Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.

Експрес-тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183466
 
 
 Топ коментарі
 
Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов:

"Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления. Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?

Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать".
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Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуга народа"
Источник: https://censor.net.ua/p3183466

Это как? Они давали борту коридор, координировали действия пилотов или управляли китайскими грузчиками? Может они на это бабло дали? Так ведь НЕТ!!!
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І нам не забули повідомити, що доставкою займалися слуги одного народу. Це піар чи вони займаються не своєю роботою?
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А кто такие представители крупного бизнеса?
Случайно не те олигархи, с которыми на выборах зюзя обещал разобраться?
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Сколтко ПЦР тестов привезли, почему не пишите кол-во? Нахер експрес тесты купили, абсолютно бесполезные?
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Бот, свободен, шаркай далеко. А вот шмарклю с коронавирусом "мудрый нарид" не переживет.
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Дай Бог! Кстати, как там у Пепы с короной? Он же недавно вернулся из Испании.
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Вот и вылезла боком нашим клованам дружба с "анпираторами" типа рашки и китая - прислали не тесты, а говно левое. А в самом китае спецы США обнаружили 100000 неидентифицированных больных из-за применения этих несертифицированных систем.
США собирается подавать в суд на китай.
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и правильно сделает. заразили весь мир, суки
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военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Вот так.Паникерский прогноз госпожи Закревской не сбылся.Вот,что она писюкала сегодня."Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР".А оказалось,что из Китая прилетело два вида тестов,и многое другое.Пускай привозят еще,чем больше,тем лучше.И экспресс тесты,которые забраковала Закревская пусть то же везут.Если этой дуре они не нужны,так это не значит,что они не нужны врачам и остальным гражданам.Что на разных идиотов внимание обращать?
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Слуги уроды - вы должны были уже десять таких бортов принять.
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А як це так, Малорос не пішов зустрічати літак? Ай ай, це провал менделіхи...
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Огласите весь список, пожалуйста так сколько тестов для ПЦР (полимеразной цепной реакции) прилетело забыли указать, и маски бесплатно или хотя бы по 1,84грн. как до этого из Украины вывозили, и видео где победоносного прибытия борта с Мотовиловцем.
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Зеленые дегенераты даже не способны закупить маски! Вместо тестов ПЦР, эти дол**** закупили экспрес тесты.
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