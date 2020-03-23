 Літак з партією тестів для виявлення COVID-19 приземлився в Україні, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак почнуть розвантажувати.
"Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії "Слуга Народу" та урядовці. Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів" , - повідомляють у пресслужбі.
Зазначається, що військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.
Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.
Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.
Експрес-тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.
Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.
Случайно не те олигархи, с которыми на выборах зюзя обещал разобраться?
США собирается подавать в суд на китай.
Вот так.Паникерский прогноз госпожи Закревской не сбылся.Вот,что она писюкала сегодня."Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР".А оказалось,что из Китая прилетело два вида тестов,и многое другое.Пускай привозят еще,чем больше,тем лучше.И экспресс тесты,которые забраковала Закревская пусть то же везут.Если этой дуре они не нужны,так это не значит,что они не нужны врачам и остальным гражданам.Что на разных идиотов внимание обращать?