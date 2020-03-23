 Жоден коронавірус не здатний зупинити зусилля щодо повернення українців з полону і незаконного утримання, - глава МЗС Кулеба

Таку впевненість висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання не поставлено на паузу. Ми працюємо над обміном. Офіс Президента працює і Міністерство реінтеграції працює для того, щоб обмін все-таки відбувався. Безумовно, там мають бути вжиті додаткові епідеміологічні, карантинні заходи для цього. Але доля людей, доля наших в’язнів завжди була пріоритетом №1 для президента і залишається ним. Тому жоден коронавірус не здатен загасити чи загальмувати наші зусилля з повернення наших громадян з полону і незаконного утримання", – сказав міністр.

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