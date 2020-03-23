 Жоден коронавірус не здатний зупинити зусилля щодо повернення українців з полону і незаконного утримання, - глава МЗС Кулеба

Таку впевненість висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Це питання не поставлено на паузу. Ми працюємо над обміном. Офіс Президента працює і Міністерство реінтеграції працює для того, щоб обмін все-таки відбувався. Безумовно, там мають бути вжиті додаткові епідеміологічні, карантинні заходи для цього. Але доля людей, доля наших в’язнів завжди була пріоритетом №1 для президента і залишається ним. Тому жоден коронавірус не здатен загасити чи загальмувати наші зусилля з повернення наших громадян з полону і незаконного утримання", – сказав міністр.
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И этому служителю президенту срочно несите медальку за холуйство.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов:
"Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления. Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?
Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать".
Базарит всякое ГКПЧП от собакава до министра смерти..
Они неучи - им власть нельзя давать в руки монопольную
Сколько в плену в Крыме ?
Сколько в тюрьмах раши граждан Украины?
Сколько пропало без вести?
Сначала сухие цифры надо печатать
просто циничная мразь считающая людей тупым быдлом (и не безосновательно)...
В крайнем случае - выменять у Италии на кузовок респираторов.