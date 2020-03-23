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 Політика України
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 Жоден коронавірус не здатний зупинити зусилля щодо повернення українців з полону і незаконного утримання, - глава МЗС Кулеба

Попри епідемію COVID-19, питання обміну утримуваними особами та звільнення кримчан із російських в'язниць залишається актуальним.

Таку впевненість висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання не поставлено на паузу. Ми працюємо над обміном. Офіс Президента працює і Міністерство реінтеграції працює для того, щоб обмін все-таки відбувався. Безумовно, там мають бути вжиті додаткові епідеміологічні, карантинні заходи для цього. Але доля людей, доля наших в’язнів завжди була пріоритетом №1 для президента і залишається ним. Тому жоден коронавірус не здатен загасити чи загальмувати наші зусилля з повернення наших громадян з полону і незаконного утримання", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську домовилися, що Червоний Хрест отримає доступ до українських полонених, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183465
 
 
 Топ коментарі
 
Кому шо а зелёным торговля людьми.
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Все ещё актуальным является и свержение бесполезного правительства. Потому что пустое место должно быть заполнено. Страна не может так долго жить с говном в голове.
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Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов:

"Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления. Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?


Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать".
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А ОРДЛОвці заберуть своїх вбивць, якщо вони будуть хворими на короновірус?
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За свои слова отвечаешь? Готов обменять себя в ордло на наших пацанов?
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та реплика, где я увидел возможность сарказма была первой от этого персонажа, которую я прочитал... с каждой новой персонаж становится всё понятней... здесь просто карикатурность
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А далі побачите повну та неадекватну зедебільність.
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КОРОНАВИРУС НА ПОНТ НЕ БЕРЕТ. Неважно, кто ты-зебил или порохобот! Чему ты радуешься,"не бери на понт"? Обосрал в "Цензоре" Президента -и ты Герой? Никогда настоящий украинец такого не сделает-потому, что уважает свою Страну и своих соседей и своих друзей. А вы "Порохоботы" (кстати вас "уйобков "- меньшинство) - дальше рвите жопу !))))
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Сусідів? Кацапію та ОРДЛО теж? Тобто пропонуєш забути усі страшні борошна та гіркі годинники пригнічення і поважати їх теж, я правильно зрозумів? Може, смороду теж наші друзі?
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За януковича ви голосували? Хочете вести перемовини із сепарами?
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это не Президент, это зелёная сопля, избранная идиотами во время обострения
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Когда наших солдат гибнет или ранено за неделю больше, чем они меняют с помпой, то все их обмены мало стоят.
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Странно, в предложении и з 6 слов- как минимум 2 ошибки. "Кому шо"- а некоторым надо прежде начальную школу окончить, чтоб умничать.
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Посчитай сколько ТЫ допустил ошибок,КРЕТИН!
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"Никакой коронавирус не способен остановить капитуляцию Украины".
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Хто б сумнівався, вся країна по зомбіящику бачила як він їй погрожував. прямо по телефону, погрожував і погрожував.
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Все ещё актуальным является и свержение бесполезного правительства. Потому что пустое место должно быть заполнено. Страна не может так долго жить с говном в голове.
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ты уже оружие почистил или являешься подстрекателем?
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Уже приготовил шомпол, чтоб тебе им "дуло" почистить
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«Но судьба людей, судьба наших узников всегда была приоритетом №1 для президента и остается им.»
--------
И этому служителю президенту срочно несите медальку за холуйство.
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Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов:

"Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления. Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?


Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать".
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...наивные они, что дети тепличные, эти наши новые Мидовцы решили общественную платформу создать для поболтать с наридом ордыло, не понимая того, что эта "платформа" или как они ее там назовут неважно, станет основой при официальной встрече в формате Пу+Франция, Германия, Украина, для снятия санкций с Пу и придаче этой "тележке" назначенных кремлем "общественников" официального статуса переговорщиков по примирению враждующих сторон гражданского конфликта. И все, и не будут Президент и Канцлер и все остальные, глубоко заморачиваться деталями. Лишь бы зацепка хоть какая была, санкции снять, ибо всем в Европе эта бодяга дамбасская надоела уже хуже керосину. И что самое главное, идея тупая эта от самой Украины исходит, и нигде , ни в каких соглашениях "платформа " эта гребанная не прописана...попросил Пу кума замутить лажу эту, тот и старается, коалицию европарламентариев уже нехилую создавать начал, небесплатно по ходу, одни Давиды там, Хаимы и пр. Мони со таварисчи, двумя руками за эту мутку кремлевскую голосовать готовы. Жесть! послушал этого министра и что то грустно стало или не понимает совсем или дурака включил.
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МЗС виконує вказівки зевлади і не є наївним. А далі все правильно.
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...тогда грубо работают и примитивно..сук на котором сидят пилят.. Никакой коронавирус не способен остановить усилия по возвращению украинцев из плена и незаконного содержания, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1139..
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Заметьте, как ловко обойден вопрос Крыма и оккупированных территорий. Власти осталось только ГКЧП провозгласить, его возглавить министр здравоохранения так и рвется.
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Вирусняга сей не просто шутяга-никакой. Это зверюга, как наши депутаты на ВР-трибуне, ой!
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Де той недопалок наркотичний подівся?

Базарит всякое ГКПЧП от собакава до министра смерти..
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Какое ГКЧП ? 😁😁😁
Они неучи - им власть нельзя давать в руки монопольную
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Слова правильные, а глянешь на эту морду лица, и сразу вспоминаешь Станиславского - "Не верю!". Да, кстати, вся ихняя шобла одним дерьмом мазана - кому война, а кому мать родна! Одни жизни кладут на войне (с корронавирусом тоже!), другие устраивают пир во время чумы - свежего "мерина" покупает вражеский лазутчик, так как сильно хочется. А хочется - хуже чем болит!
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Сколько украинцев находится в плену в ОРДЛО ?
Сколько в плену в Крыме ?
Сколько в тюрьмах раши граждан Украины?
Сколько пропало без вести?
Сначала сухие цифры надо печатать
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От раши одна кровь и война - хутина в Гаагу !
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а лучше - сразу в биоотходы с использованными коронавирусными марлевыми повязками.
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нет - не дурак.
просто циничная мразь считающая людей тупым быдлом (и не безосновательно)...
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imho, Маркива тоже надо освободить.

В крайнем случае - выменять у Италии на кузовок респираторов.
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Більш ніж очевидно, бо проходили не раз - чим більше мандить з любого приводу міністр закордонних справ тим менше толку від такого "профффесіонала".
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Віслюк Зе вже немає на кого міняти наших полонених.Беркут віддав, терористів віддав залишилося міняти на воду в Крим або на цілий Донбас. А віслюк може помінняти на всю Україну. Єрмак підкаже як це зробити!
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єРмак "жалісливо" нив про хворих в ордло, яких ТРЕБА?!! забрати. Чи не про їх переведення в Україну, під виглядом звільнення полонених, вже ниє і кулеба? Що станеться зі справді нашими полоненими, після перебування з інфікованими? І звільнення в обмін на що? Чим розрахуєтесь цього разу? Підписанням капітуляції? Вода в крим? Зміни до Конституції?
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