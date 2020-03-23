 Україна потрапила до списку найбільш вразливих для коронавірусу країн, - GHS Index. ІНФОГРАФІКА

Звіт за підсумками дослідження опубліковано на офіційному сайті "Ініціативи щодо ядерної загрози" (Nuclear Threat Initiative, NTI) 13 березня, інформує Цензор.НЕТ.
За висновками вчених за 2019 рік, світ загалом не готовий до епідемій і пандемій. Вони проаналізували дані щодо 195 країн.
Краще за інших підготовлені США (83,5 бала), Велика Британія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) і Канада (75,3).
Україна розташовується на 94 позиції (38 балів зі 100), між Зімбабве та Сенегалом.
Тепер Україна увійшла до списку держав з найбільшою мірою вразливості до коронавірусної пандемії. Для цього списку були обрані країни, чий індекс нижче 33, а кількість осіб що подорожують щорічно, перевищує 1 мільйон. До того ж Україна в цьому списку третя після Венесуели та Пакистану.
Это лапша на уши баранам для прикрытия узурпации власти...
Но - статус Лугандона и легализацию паРашных войск в Украине проведут...
а можно сразу расстреливать потому что неизвестно что этот человек может сделать...
И я надеюсь, во всем мире об этом узнают и сделают выводы - что с этими моральными уродами, дел вести нельзя!
ВЛАДА за тиждень не змогла навіть виробництво масок організувати. Послали прокурорів всіх шманати по цінах і викривати виробників антисептиків. ДУЖЕ РОЗУМНО. СИДІТЬТЬ ДОМА.
Мало того что нас обокрали,так еще и вирусных завезли.
Это оценка работы зеленой чумы за год прибывания у власти. Весь популизм зеленского и его команды включая депутатов показан на лицо.
Больше сказать нечего. Грустно что украинцы живут на уровне третьих стран.