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 Україна потрапила до списку найбільш вразливих для коронавірусу країн, - GHS Index. ІНФОГРАФІКА

Експерти з Global Health Security Index (GHS) визначили найбільш вразливі країни для коронавірусу.

Звіт за підсумками дослідження опубліковано на офіційному сайті "Ініціативи щодо ядерної загрози" (Nuclear Threat Initiative, NTI) 13 березня, інформує Цензор.НЕТ.

За висновками вчених за 2019 рік, світ загалом не готовий до епідемій і пандемій. Вони проаналізували дані щодо 195 країн.

Краще за інших підготовлені США (83,5 бала), Велика Британія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) і Канада (75,3).

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Україна розташовується на 94 позиції (38 балів зі 100), між Зімбабве та Сенегалом.

Тепер Україна увійшла до списку держав з найбільшою мірою вразливості до коронавірусної пандемії. Для цього списку були обрані країни, чий індекс нижче 33, а кількість осіб що подорожують щорічно, перевищує 1 мільйон. До того ж Україна в цьому списку третя після Венесуели та Пакистану.

Україна потрапила до списку найбільш вразливих для коронавірусу країн, - GHS Index 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183464
 
 
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Рейтинг составляли два месяца назад. Испания на 15-м месте, Израиль на 54-м. Эти Ванги полностью облажались.
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Власть должна сложить полномочия сама. Они не справляются.
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Наивно. Как вроде они справляться собирались.
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Смена власти во время эпидемии. Это худшее что можно придумать.
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19 человек - это далеко не эпидемия...
Это лапша на уши баранам для прикрытия узурпации власти...
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верю - попрали конституцию, законы и всё что можно, предварительно продав те же маски, начали ускоренный завоз носителей вируса в Украину без какого либо контроля...

Но - статус Лугандона и легализацию паРашных войск в Украине проведут...
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верю что всё только начинается.
а можно сразу расстреливать потому что неизвестно что этот человек может сделать...
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ВОТ ОН ПРИГОВОР ЗЕЛЕНОМУ КОЗЛУ !!!!!!! ТВАРЬ ДОВЕЛА ВСЕ ДО РУЧКИ !!!!! ФОТКАЙСЯ И ДЕЛАЙ БЛА-БЛА-БЛА ДАЛЬШЕ,ЗЕЛЕНЫЙ НЕДОМЕРОК !!!!! НАДО ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯТЬ ВСЮ ВЛАСТЬ -- ОТ ПРИДУРКА ПРЕЗИДЕНТА ДО ВЕРХОВНОЙ РАДЫ !!!!!!!!
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Они сами не сложат полномочия это "Эффект Даннинга - Крюгера" - их компетенция настолько низкая, что они не в состоянии понять, что именно их низкая квалификация и есть причина всех ошибок и провалов. Достаточно вспомнить, что аккурат перед роспуском Кабмина, они выписали себе премии за превосходную работу, сам Клоун их расхваливал, что более эффективного кабмина никогда не было
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Потому что средства защиты от вируса, были проданы за границу за вкусное баблишко, нашими "отцами нации"...
И я надеюсь, во всем мире об этом узнают и сделают выводы - что с этими моральными уродами, дел вести нельзя!
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А що тут дивного, на лікування одного тяжко хваорого треба ліків на десятки тисяч доларів, для карантину потрібна дисципліна, тупість і наглість населення зашкалюють. Медія ще хужі. Медицина бідна убога і обпльована багато десятиліть. Ні масок, ні костюмів, ні ліків. Є тільки для ПОКАЗУХИ НЕ БІЛЬШЕ. Кваліфікація і мативованістЬ?
ВЛАДА за тиждень не змогла навіть виробництво масок організувати. Послали прокурорів всіх шманати по цінах і викривати виробників антисептиків. ДУЖЕ РОЗУМНО. СИДІТЬТЬ ДОМА.
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ЗЕмарадеры постарались.
Мало того что нас обокрали,так еще и вирусных завезли.
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Это реальная оценка независимых экспертов.
Это оценка работы зеленой чумы за год прибывания у власти. Весь популизм зеленского и его команды включая депутатов показан на лицо.
Больше сказать нечего. Грустно что украинцы живут на уровне третьих стран.
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20 лет "независимости", начиная с чучмы, свое не может не взять.
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Треба Зебеню з України вивезти і усе саме закінчиться.
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Якось дивно. Петя по телеку стільки потужних реформ провів, - і де вони? Чи може зелені за рік все профукали? А може їх і не було?
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Не верю! Супрун провела реформу медицины, "гроші" теперь гоняются за пациентами, а семейные врачи научились лечить любую болезнь по телефону! Если это не Европа тогда что?!!
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Дякуємо Петру Олексійовичу за безвіз!
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Скоро привыкнем, что находимся по большинству показателей, между Зимбабве и Сенегалом.

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Как почитать комментарии, все не довольны властью, как сговорились. Я тоже не в восторге, но сейчас не время высказывать свое недовольство о власти.
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