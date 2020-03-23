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 Спав у куртці через холод у боксі, більшість ліків купував сам, але безмежно вдячний медперсоналу, - українець, який перехворів коронавірусом, розповів, як його лікували

Зараз перший українець, який перехворів коронавірусом, разом із дружиною перебуває в самоізоляції - через тиждень він має здати ще один аналіз. Тільки тоді можна буде казати, що він повністю видужав.

Про це Олександр розповів ВВС News Україна, передає Цензор.НЕТ.

Свою лютневу подорож до Італії Олександр із дружиною планували задовго до спалаху коронавірусу. 21 лютого полетіли з румунської Сучави до Бергамо. Вже чули про перші спалахи хвороби, але подорож не скасували. Були в Бергамо, Комо та Мілані.

У Мілані, за його словами, було відносно спокійно, але подружжя посилило заходи безпеки - намагалися уникати скупчень людей, просто гуляли вдвох.

"Так і провели весь відпочинок. Знаєте, в Мілані відчувались такі панічні настрої, бо отам багато туристів. Відчувалося, що там люди вже занепокоєні. Та коли ми повернулись в останній день у Бергамо, нас зустрів абсолютний тотальний пофігізм. Люди не усвідомлювали небезпеки", - заявив чоловік.

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Олександр згадує, що в аеропорту люди покашлювали, дехто вже був у масках. Але найбільше його вразив аеропорт у Сучаві, де пасажирів надовго залишили в одному приміщенні.

Подружжю багато разів перевіряли температуру, все було в межах норми.

Після повернення вирішили кілька днів побути вдома, не йти на роботу. І вже 28 лютого в чоловіка почала підвищуватися температура: "Спершу відчув слабкість. Поміряв температуру - 37,1. В обід - 37,4. Слабкість залишалася. Я подумав, що це акліматизація. Під вечір ситуація погіршилася - температура піднялася до 37,9. Спробував випити парацетамол. Вже прийшло розуміння, що якась небезпека є".

29 лютого, коли температура ще зросла, Олександр подзвонив сімейному лікарю, попередив, що був у Італії.

"Що далі робити? Телефонуємо "103". Через пів години вже була машина швидкої. Всі - в захисному одязі. Мене госпіталізували. Помістили в інфекційне відділення. Взяли мазки на аналізи. Третього березня у мене день народження. Я цей день ніколи не забуду. Дуже дивний. І дивний він видався різноманітними емоціями. Від дуже яскравих і приємних до дуже негативних", - розповів чоловік.

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Цього дня прийшли результати аналізів із Києва, які тоді робили тільки в столиці.

"Коли тобі кажуть: в тебе - вірус… Ти не розумієш, що далі. Зрозуміло, що далі щось буде. Але як воно буде? Я знав, що щось почнеться, але що саме не уявляв. Не було страшно. Лише нерозуміння. Нерозуміння того, що взагалі відбувається. Страшно, що я один із тих, кому не пощастило. Чомусь я перший", - заявив Олександр.

А ще той день запам'ятався Олександру переживаннями через дружину, яку лікарі залишили вдома. Він відразу наполягав, щоб дружину перевірили. Однак лікарі відмовили, відрадили інструкцією. Увечері до неї приїхали "активісти".

"Люди дуже перелякалися. Тому що майже всі, хто був… назвемо це бунтом, були впевнені, що вона також є носієм збудника. І вони дуже переживали за свою безпеку. З одного боку, я їх розумію. Емоції людей на той момент. Коли ви розумієте, що небезпека не десь в Китаї або в Італії, а тут - біля ваших дверей. І ,інстинктивно, ви хочете цю небезпеку знищити. Я це розумію. Тому зла на людей я не тримаю. Я десятки разів моделював цю ситуацію, ставив себе на місце цих людей. І з мого боку це виглядає так: є, все-таки є компетентні люди, які мали б пояснити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ці компетентні люди в той момент там були. Вони пояснювали: доки в людини немає симптомів, доти її не можна вважати захворілою. Що потрібно взяти мазки. І якщо підтвердиться позитивний результат, то тоді варто госпіталізувати. ЦЕ було правильно по всіх нормах, по всіх протоколах медичних, по всіх нормах. Та під натиском і впливом паніки люди домоглись свого - дружину мою таки госпіталізували", - констатував Олександр.

Він розповів, що лікування йде симптоматично. Олександр згадує, що в лікарні читав усе про коронавірус: "А ще - читав коментарі наших осіб, відповідальних за медицину. Усі звітували, що у нас абсолютно все готово".

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"Якщо 29 лютого, коли мене госпіталізували, то в мене була просто температура і першіння в горлі, то коли в мене вже був результат мого тесту - 3 березня - в мене вже тоді була пневмонія. І мій стан погіршився", - каже він і зізнається, що його самого поклали в не дуже підготовлене місце.

"Я спав у куртці. Я думав, що це тимчасово! Я не уявляв, що в таких умовах можна довгий час провести! Я казав лікарям: "Давайте щось робити!" Мені відповіли: "Попросіть, щоб хтось приніс вам обігрівач". А я дивлюся - в боксі самому тільки дві розетки, куди можна вмикати цей обігрівач, і вони поплавлені. ... Видно, що туди вже включали обігрівачі і ті розетки поплавлені не просто так. На наступний день викликали електрика. Він щось покрутив і сказав, що все безпечно. За власні кошти мені батько купив не потужний, на 800 Ват, обігрівач", -повідомив він.

Але, визнає Олександр, поступово умови його перебування в лікарні покращилися: "Треба було кричати, треба було говорити, треба було постійно пресувати - і ці питання поступово вирішувалися. Люди з розумінням підходили, за що я дуже вдячний. Але, насправді, із самого початку там нічого не було готово для прийому".

Харчування було більш-менш: "Скажімо так, гастрономічну насолоду ви там не отримаєте, але не будете голодні. Один раз на день мені мої рідні приносили їжу домашню. Одним словом, з харчуванням було нормально".

Чоловік розповідає, що дуже переживав за своїх батьків і постійно стежив за новинами. Зізнається, що найбільше мріяв про душ, можливості помитися в лікарні не було.

"70% всіх медикаментів ми купували за власні кошти. Ситуація покращилася десь за тиждень мого перебування. Поступово ліками забезпечувала клініка. До кінця ми просто купували якісь дрібниці… Знаєте, я безмежно вдячним лікарям і всьому медперсоналу. За їхню роботу і турботу. За те, що вони робили щодня", - наголосив Олександр. 

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"Зараз, коли мене виписали і я потрапив додому… Чесно скажу, я зустрів лише одну сусідку, яка щиро вибачилась. Хоча на відео я її навіть не бачив. Мені було приємно. Та не переді мною треба вибачатися. Все-таки основний удар отримала дружина. Дуже неприємно було спостерігати, як її виводять… Просто як якогось злодія. Просто неприємно. Так, щоб хтось до нас зайшов, - такого не було. Можливо, люди побоюються. Думають, що ми можемо небезпеку складати для них…. Хто нас дійсно підтримує - це родичі і друзі…Бути першим - завжди страшно. Але я радий, що вже все позаду", - резюмував чоловік.

Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Діагноз підтвердився у жителя Чернівецької області. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебував під постійним наглядом медиків.

Того ж дня кілька десятків містян зібралися біля будинку хворого на коронавірус українця і вимагали, щоб його дружина, у якої немає симптомів захворювання, лягла в лікарню. У підсумку жінку забрала швидка.

16 березня повідомили про одужання чоловіка. 18 березня медики отримали другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком інфікування коронавірусом у Чернівцях. Пацієнтка вийшла з ізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183462
 
   
 Топ коментарі
 
Чувак - тебе "повезло" -
1е - ты переболел и у тебя теперь иммунитет
2е - ты переболел относительно легко
3е - Ты был в палате.. пусть и холодной... Где будем мы, если заразимся - вопрос..
Если в Испании готовят места в неотапливаемом (судя по одежде) выставочном центре
Спал в куртке из-за холода в боксе, большинство лекарств покупал сам, но бесконечно благодарен медперсоналу, - переболевший коронавирусом украинец рассказал, как его лечили - Цензор.НЕТ 1867
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Самое ужасное из всего этого, что таков наш, украинской "менталитет": раз бабки уплачены, то нада ехать. Хоть в дьявольскую пасть! Авось "пронесет". Спал в куртке из-за холода в боксе, большинство лекарств покупал сам, но бесконечно благодарен медперсоналу, - переболевший коронавирусом украинец рассказал, как его лечили - Цензор.НЕТ 6952 У меня соседка такая. Съездила с мужем "в путешествие, которое давно планировали, в качестве подарка на юбилей".... Всем домом отговаривали от этой поездки! А они успокаивали, что "не волнуйтесь, будем сидеть на даче по возвращению".... Вернулись на 2-ой день после отъезда. Звонили, молили помочь поменять билеты... Сейчас сидят дома, не на даче- "поближе к киевским врачам, если что...." Периодически бегают в масках по подъезду...

Глупо скавчать на условия, на отсутствие лекарств, на купленный за свой счет обогреватель. Это те риски, о которых вменяемые люди думают ДО того как..... Так что благодарите Бога, что хоть так и что всё обошлось....
Здоровья вам и всем тем, с кем вы успели поконтактировать в Украине.
И да. Чтоб вы знали. В Китае выявили 40 тысяч бессимптомных носителей короновируса. Так что тревоги ваших соседей были вполне обоснованными.
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Самое ужасное из всего этого, что таков наш, украинской "менталитет": раз бабки уплачены, то нада ехать. Хоть в дьявольскую пасть! Авось "пронесет". Спал в куртке из-за холода в боксе, большинство лекарств покупал сам, но бесконечно благодарен медперсоналу, - переболевший коронавирусом украинец рассказал, как его лечили - Цензор.НЕТ 6952 У меня соседка такая. Съездила с мужем "в путешествие, которое давно планировали, в качестве подарка на юбилей".... Всем домом отговаривали от этой поездки! А они успокаивали, что "не волнуйтесь, будем сидеть на даче по возвращению".... Вернулись на 2-ой день после отъезда. Звонили, молили помочь поменять билеты... Сейчас сидят дома, не на даче- "поближе к киевским врачам, если что...." Периодически бегают в масках по подъезду...

Глупо скавчать на условия, на отсутствие лекарств, на купленный за свой счет обогреватель. Это те риски, о которых вменяемые люди думают ДО того как..... Так что благодарите Бога, что хоть так и что всё обошлось....
Здоровья вам и всем тем, с кем вы успели поконтактировать в Украине.
И да. Чтоб вы знали. В Китае выявили 40 тысяч бессимптомных носителей короновируса. Так что тревоги ваших соседей были вполне обоснованными.
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Не факт, что он первый. Украинцы не слишком любят обращаться к докторам.
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Ну давайте рассказывайте как на границе температуру меряют чтобы вирус не пустить
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"В Украине оживился рынок ценных бумаг. Лидирует Обуховская" (с)
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Слухай Микола!
-Ну,що таке?
-Зараз йду мимо морга,а там той,що вчора привезли обогреватель просит
Спал в куртке из-за холода в боксе, большинство лекарств покупал сам, но бесконечно благодарен медперсоналу, - переболевший коронавирусом украинец рассказал, как его лечили - Цензор.НЕТ 621
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Спочатку прочитав "все гробы отправляют в... Новосибирск"
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все пробы отправляют в Новосибирск..


а я прочитал - все гробы...
wishful thinking... Спал в куртке из-за холода в боксе, большинство лекарств покупал сам, но бесконечно благодарен медперсоналу, - переболевший коронавирусом украинец рассказал, как его лечили - Цензор.НЕТ 7369
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Опустевший Милан заполонили зайцы, Таиланд - голодные обезьяны, Житомир - дикие кабаны, а вот негры в Штатах... Нет, это уже признаки ксенофобии. Будь здорова, Украина!
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а вот по русне, как бегали, так и бегают здоровенькие непуганные кацапы...
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тупо погнала пропаганда
типа будет плохо, но не очень
как он кричал с воспалением лёгких и что выкричал ?
кто ему в бокс верхнюю одежду принёс ?
и главное, в какую аптеку он ходил ?
что он покупал в аптеке ?
если нет денег, то обращаться не стоит ?
если сделали тест, то наступает уголовная ответственность ?
и это один, а если будет две - три сотни,
их крики услышат в Киеве ?
Шахов тоже кричит ?
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Шахов, з трибуни ВР кричав, що ніякого коронавірусу немає і докричався, нехай молиться, може легше перенесе. Все горе від дурнів і непрофесіоналів, з великими амбіціями.
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А может Шахову клизьму трехведровую? Ну... чтобы мозги прочистить.

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он уже с коронавирусом и тихо бздит, що обнимался а раде (мало))))
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да, тоже заметил, типа сочинение на тему: "Как я провел коронавирус"...писал какой-то, может даже журналист, не уверен. Ни как лечили, ни чем лечили, а вот это "Он рассказал, что лечение идет симптоматично." вообще здравствуй жопа, о чем это?!
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Поищи в интернете, что такое "симптоматичное лечение".
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А я бы ему ещё и в морду дал -Знала калина что в Италии вирус,но из за жлобства поехало падло
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На жлобство больше похоже ваше мышление.
Берегите вашу шкуру ,не взирая ни на какую мораль.
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Жлобство? Не,не! Просто была соблазнительная скидка от туроператора!
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В Бергамо летают самые дешевые рейсы Раянэйр. Скорее всего таком и полетели. Евро за 10-20.
Я сам чуть было через Милан к себе в то время не полетел. Но задержался в Германии и в итоге полетел через Лондон.
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Типичный высер ЗЕбила. Болезный, как там у тебя с эпохой бедности?
Конец? Или дали за этот конец подержаться, а потом пенделя под жопу? И причем тут жлобство, дрыщ ЗЕбанутый, он на свои поехал.

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українська медицина найефективніша і безжальна - хто має вмерти, той вмре. Хто має вижити, той виживе.
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Що цікаво, - чим менше медицини, - тим більше життя й живих...!
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"Ешьте, пейте, веселитесь, все равно все умрем"."https://www.youtube.com/watch?v=R8Nsncc95h0 Вот такая мораль у кацапов. Так и живут.
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Ви праві! З якого боку нерозглядати тезис!!! - Спал в куртке из-за холода в боксе, большинство лекарств покупал сам, но бесконечно благодарен медперсоналу, - переболевший коронавирусом украинец рассказал, как его лечили - Цензор.НЕТ 2751 З усііх боків
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"Люди очень испугались. Потому что почти все, кто был... назовем это бунтом, были уверены, что она также является носителем возбудителя. И они очень переживали за свою безопасность. С одной стороны, я их понимаю. Эмоции людей на тот момент. Когда вы понимаете, что опасность не где-то в Китае или в Италии, а здесь - у ваших дверей. И, инстинктивно, вы хотите эту опасность уничтожить. Я это понимаю. Поэтому зла на людей я не держу. Я десятки раз моделировал эту ситуацию, ставил себя на место этих людей. И с моей стороны это выглядит так: есть, все-таки есть компетентные люди, которые должны объяснить, как действовать в той или иной ситуации. Эти компетентные люди в тот момент там были. Они объясняли: пока у человека нет симптомов, его нельзя считать заболевшим. Что нужно взять мазки. И если подтвердится положительный результат, то тогда стоит госпитализировать. Это было правильно по всем нормам, по всем протоколам медицинским, по всем нормам. Но под натиском и влиянием паники люди добились своего - жену мою таки госпитализировали"
Джерело: https://censor.net.ua/n3183462
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В нас в МОЗ ідійоти чи що ?
Всіх контактних треба вважати потенційно хворими і негайно робити проби.
Люди були праві, коли прийшли з вимогами.
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Здоровья вам! И удачи в эпидемической лотерее.
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Превентивна ізоляція(карантин),а потім маніпуляції
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от от... всі хто прийшли там мітингувати до дружини на карантин...
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Когда его встречали " все в защитной одежде", забыл СКАЛЕЦКУЮ УПОМЯНУТЬ
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Ты знал, что пошла волна дерьма в Китае?! ЗНАЛ! Так какогохера поперся? Тебя кто-то заставлял? НЕТ! И ты еще какие-то обиды предьявляешь?! Из-за таких, как вы в страну навезли дерьма + дебилы руководители помогают....
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Спочатку - найхитросракіший , потім поза страдальця....,А втім звичайне лайно...,з комплесом зірковості...
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Какие благородные украинцы. Лекарства сам покупал, чуть не замерз в палате и все равно благодарен, даже оправдывает тех кто выкурил его жену из дома. В рашке коронавирусники судятся из-за того что персонал с ними "плохо разговаривает".
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Він щасливий,що вилікувався, а чекати від нашої медицини халявного лікування можуть тільки виборці зеленського, люди з мізками, якщо хочуть вижити,лікуються за свої.
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Пан Зеленський призначте цього чоловіка міністром охорони здоровя.Як не як має досвід боротьби з коронавірусом.
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а как ты хотел чувак? мог бы и не ехать в италию, но ты же никого не слушаешь и жена твоя такая же.... поэтому терпи и не возмущайся. окружающие тебя люди которых ты с женой можешь заразить, в чем виноваты?
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Шмат гівна вирішив поїхати в Італію, і привезло сюди вірус. Полюбому заразило масу народу.
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"21 февраля полетели из румынской ****** в Бергамо. Уже слышали о первых вспышках болезни, но путешествие не отменили.Источник: https://censor.net.ua/n3183462"

После этого предложения можно дальше не читать. К чему и зачем, если эти людишки- феерические долбоЁбы. Именно из-за таких ушлепков страдают остальные вменяемые люди.
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Багато хто планував поїхати відпочивати, але розумних людей початок епідемії зупинив та вони залишились вдома, а лише придурки-пофігісти поїхали на шопінг в Мілан, кататись на лижах в Австрію та загорати в Малайзію та Тайланд. Зараз сидять штани сушать та очікують появу температури. Вони всі захворіють, я навіть в цьому вже не сумніваюсь.
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Лекарство покупал сам, никаких бытовых условий, медсетер нужно стимулировать материально, иначе не шелохнутся - это норма для большинства больниц Украины, пусть скажет спасибо, что сиделку не пришлось нанимать /инфекционное отделение/!
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це для тіх хто досі мріє про лікаря який його врятує . ті лікарні такаж мафія як і митниця . на справді лікарі "святі" в випадку, як що тре буде вірішувати за наше життя вирішуть там де більше платити зможуть . от і все
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А почему лекарства сам покупал? Нам же обещали что теперь, с новой реформой, все лекарства будут предоставлены медучреждением
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