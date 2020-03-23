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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВР (7305) карантин (745) Шахов_Сергій (67) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 У Шахова заявили, що у нардепів і співробітників офісу, які контактували з ним, коронавірусу не виявлено

У всіх народних депутатів із "команди Шахова", а також працівників офісу коронавірусу не виявлено.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронований Шахов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до публікації, тести проводилися з 18 по 20 березня і показали негативний результат.

"У Сергія Вельможного симптоми, схожі на вірус COVID-19. Наразі він госпіталізований разом із сином. Проводяться додаткові обстеження і повторні тести. Сергій Шахов перебуває на госпіталізації в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Його стан задовільний", - йдеться в публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коронавірусу ніякого немає!" - виступ депутата Шахова напередодні зараження COVID-19. ВIДЕО

У Шахова заявили, що у нардепів і співробітників офісу, які контактували з ним, коронавірусу не виявлено 01

Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.

Читайте: У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183460
 
 
 Топ коментарі
 
Они боятся сидеть дома, потому что в зРаде скоро будут раздавать миллионы за известное всем нам голосование! Как же они их получат?
А может и не миллионы. Наших Зебилов х.уйло скупает по дешевке...
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Через 5 дней ещё сделайте. Возможно, ещё инкубационный период идёт....
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Это деза! Они все больны!
Ну....на всю голову - это точно!!!!
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Уже появился! У депутата від ОПЗЖ Лукашева виявили коронавірус

У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 3914
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Він вже є третім парламентарем, у якого діагностували це захворювання.
https://24tv.ua/u_nardepa_opzzh_oleksandra_lukasheva_viyavili_koronavirus_n1302299
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Хоч якась приємна новина. Вважаючи з якої фракції цей депутат.
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Через 5 дней ещё сделайте. Возможно, ещё инкубационный период идёт....
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Как это не нашли? А ну проверить еще раз!
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Хворіти тим чого нема. Депутатська група "Довєріє"!
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Это деза! Они все больны!
Ну....на всю голову - это точно!!!!
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Они боятся сидеть дома, потому что в зРаде скоро будут раздавать миллионы за известное всем нам голосование! Как же они их получат?
А может и не миллионы. Наших Зебилов х.уйло скупает по дешевке...
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..это просто сказка какая то.. У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 7187..вечером вирус есть, утром вируса нет... через день вируса как будто уже нет, а к вечеру что то похоже на вирус есть...мутирует он так что ли, или фантазии чьи то так включаются в зависимости от чего только? блинн поржал..поправляйся Сирожа... У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 7187
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..пусть поправляется и в раду, работы много там, законы всякие галасавать, речи мудрые толкать, в студиях с мертвечуками общаться, интеллектом удивляя, да и друганы заждались... ...пусть выздоравливает шахтиор наш куршавельский...
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Вирус очень хитровыделанный под стать больным.
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Погано. Дузе погано. Недопрацював Шахов, не-до-пра-цю-вав!
Але депутати та співробітники ОП все одно мають колегу пробачити
(і провідати сараку в лікарні... бананів і попельсинів принести... посидіти, поспілкуватися...)
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Провідати, це звичайно було би непогано, та тільки в інфекціонку відвідувачів на пускають. Отака халепа.
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Так вони ж депутати, їм можна! Мандат показали - і вперед, в будь-яку заборонену зону!
(у цьому випадку ми охоче не помітимо таку невеличку корупцію )
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Один товарищ работал в свое время водителем в Раде, рассказывал, что депутаны почти все время в командировках за границей. Там их настоящая жизнь, там деньги, недвижимость.
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А как проверили то?! Ведь нет в Украине тестов которые определяют вирус на начальной стадии!? У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 6736
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посмотрели под лупой - круглых таких рогатых зелёных штучек нет
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В разгар эпидемии в Китае не раз попадалось видео, как китайская полиция бьёт палками оптимистов, отрицающих опасность коронавируса и выходящих на улицу без масок или с температурой. Отвратительное зрелище. Негуманные методы.
А что прикажете делать с дебилами вроде Шахова, или того заробитчанина из Польши, который не собирается никак себя ограничивать карантином, потому то «умрут только старики»?..(с)
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и что прикажете? всех отправить на самомастурбацию пока мандраж у власти пройдёт? нарушивших сжигать из огнемёта на месте? тех, кто жрать захотел, тоже. да?
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Народ-то причём ?! Народ как мух дустом уже 100 лет обрабатывают , сперва попы с муллами да равинам , потом парторги и ТВ , потом певцы компрадорского капиталу разом с клерикалами , опять же , а в перерыве опять парторги ...
А ********* ещё жестче задумали по-изуитски -- доктора , светилу науки играет поп-растрига с намёком , мол медицина это одно , а теория Дарвина - ересь . Мол бинарную алгебру не математики придумали, а дядечка на горе Синай как манную кашу еврейским пастухам кочевникам ... до этого "чудесного дарования" дрочившим на золотого тельца .
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Я несколько раз смотрел фильм "Последний самура" ...

Голливуд часто любит пускать гуманитарные сопли по разрушающимся традициям , при этом пользуясь всеми лучшими достижениями науки и инжениринга . Это нехай нейрохирурги пыхтят над пациентами , инженеры строят на CAD трехмерные образы , а программеры пишут сложные системы или искусственный интеллект . Томы Крузы вас заставят пускать сопли умиления на предмет того , как хорошо быть самураем в дикой , невежественной и отсталой стране . И какое зло несет "безвольный император" Мэйдзи и его подлое правительство . Безвольные и подлые до той крайней спепени , что посмели сокральную Японие сделать 100% грамотной . Первая страна в мире , где даже девочки и все пошли в школы . Безобразие , разврат и поругание всех традиций !
А как это жестоко ... заставить неряху помыть руки , а невежу пойти учиться !
Какое-то изуитство .
И когда через 20 лет японская армия и флот вдрыз разнесли "народ богоносец" под Цусимой ... сколько было вони в мокшанской прессе -- мол какие-то японские макаки и нас великих .
Мы ж мол каждый год по два раза крестным ходом ходили , богоносный дядя императора - великий князь пробухал бабки на броню для "Варяга" и прочих кораблей-утопленцев .
В то же время в империи Романовых грамотных было не более 2% и это среди мужиков . Да и кто ж там баб считал-то ?!
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25 го нассут Патриотам в глаза и скажут шо так и было да Белецкий
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Депутат Шахов:

"11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. 12-го утром я в 7 утра был на программе ТРК "Эра" "Доброго ранку, країно!", а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было. Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой". https://censor.net.ua/n3182409
У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 7729
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а задать бы этому депутану вопрос: а что ты, скотина, делал в другой стране, когда Украина боролась с вирусом? Или брал отпуск за свой счет? или командировка "по обмену опытом"?
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"Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов" депутат Шахов.
Вот вам вся ваша "организация и готовность"

Депутат Шахов говорит, что заразился в Украине. Может потому, что шахтеры, которых он всегда так отчаянно защищает, не поймут, если он заразился в Куршавеле.

Шахов сообщил об ухудшении состояния: «Головокружение, кашель и жидкий стул»

Депутат Шахов, называвший короновирус "придуманным" и "нестрашным", попал в больницу с пневмонией
Нардеп Шахов действительно болен коронавирусом COVID-19. он заразился во время отпуска во Франции. Последний раз в ВР он был 6 марта. Так что есть ли инфицированные в ВР или нет уже не стоит. Вопрос уже лишь в том сколько их.

Депутат Рады Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что у его коллеги, депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус. Вельможный отрицает, как сразу это делал и сам Шахов. Но находится в больнице

Шахову дадим героя Украины,такой подвиг....заслужил...!
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М-да.... Даже вирусом не выкосить этих 450 зараз
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Тримаємо кулаки і за радуцького, може він з торчком і не одужає
: В связи с подтверждением заболеванием COVID-19 комитет ВР Украины по вопросам здоровья нации - глава Радуцкий, "СН" уходит под карантин.
У заболевшего Радуцкого свыше 60 подтверждённых контактов внутри ВР
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Коронавирус выявлен у ещё одного нардепа - Александра Лукашева из ОПЗЖ

как У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 9253 жалко мы дома 24 часа сидим, а они за нас работают.. У нардепа Шахова заявили, что у контактировавших с ним нардепов и сотрудников офиса коронавирус не обнаружили - Цензор.НЕТ 3535
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нардеп шахов так же утверждал что коронавируса нет. вывод: брешет как дышит.
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То-есть информация о том, что коронавирус вызывает симптомы атипичной пневмонии, у кого-то прошел мимо ушей. Или это сознательно занижается число заболевших и умерших.
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