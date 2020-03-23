 У нардепа Шахова заявили, що у нардепів і співробітників офісу, які контактували з ним, коронавірусу не виявлено

Про це повідомляє Telegram-канал Коронований Шахов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідно до публікації, тести проводилися з 18 по 20 березня і показали негативний результат.
"У Сергія Вельможного симптоми, схожі на вірус COVID-19. Наразі він госпіталізований разом із сином. Проводяться додаткові обстеження і повторні тести. Сергій Шахов перебуває на госпіталізації в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Його стан задовільний", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.
Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.
Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.
https://24tv.ua/u_nardepa_opzzh_oleksandra_lukasheva_viyavili_koronavirus_n1302299
Ну....на всю голову - это точно!!!!
А может и не миллионы. Наших Зебилов х.уйло скупает по дешевке...
В мог стать героем Украины.
https://youtu.be/Hi2PwvV6P_g
Але депутати та співробітники ОП все одно мають колегу пробачити
(і провідати сараку в лікарні... бананів і попельсинів принести... посидіти, поспілкуватися...)
(у цьому випадку ми охоче не помітимо таку невеличку корупцію )
А что прикажете делать с дебилами вроде Шахова, или того заробитчанина из Польши, который не собирается никак себя ограничивать карантином, потому то «умрут только старики»?..(с)
А ********* ещё жестче задумали по-изуитски -- доктора , светилу науки играет поп-растрига с намёком , мол медицина это одно , а теория Дарвина - ересь . Мол бинарную алгебру не математики придумали, а дядечка на горе Синай как манную кашу еврейским пастухам кочевникам ... до этого "чудесного дарования" дрочившим на золотого тельца .
Голливуд часто любит пускать гуманитарные сопли по разрушающимся традициям , при этом пользуясь всеми лучшими достижениями науки и инжениринга . Это нехай нейрохирурги пыхтят над пациентами , инженеры строят на CAD трехмерные образы , а программеры пишут сложные системы или искусственный интеллект . Томы Крузы вас заставят пускать сопли умиления на предмет того , как хорошо быть самураем в дикой , невежественной и отсталой стране . И какое зло несет "безвольный император" Мэйдзи и его подлое правительство . Безвольные и подлые до той крайней спепени , что посмели сокральную Японие сделать 100% грамотной . Первая страна в мире , где даже девочки и все пошли в школы . Безобразие , разврат и поругание всех традиций !
А как это жестоко ... заставить неряху помыть руки , а невежу пойти учиться !
Какое-то изуитство .
И когда через 20 лет японская армия и флот вдрыз разнесли "народ богоносец" под Цусимой ... сколько было вони в мокшанской прессе -- мол какие-то японские макаки и нас великих .
Мы ж мол каждый год по два раза крестным ходом ходили , богоносный дядя императора - великий князь пробухал бабки на броню для "Варяга" и прочих кораблей-утопленцев .
В то же время в империи Романовых грамотных было не более 2% и это среди мужиков . Да и кто ж там баб считал-то ?!
"11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. 12-го утром я в 7 утра был на программе ТРК "Эра" "Доброго ранку, країно!", а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было. Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой". https://censor.net.ua/n3182409
Вот вам вся ваша "организация и готовность"
Депутат Шахов говорит, что заразился в Украине. Может потому, что шахтеры, которых он всегда так отчаянно защищает, не поймут, если он заразился в Куршавеле.
Шахов сообщил об ухудшении состояния: «Головокружение, кашель и жидкий стул»
Депутат Шахов, называвший короновирус "придуманным" и "нестрашным", попал в больницу с пневмонией
Нардеп Шахов действительно болен коронавирусом COVID-19. он заразился во время отпуска во Франции. Последний раз в ВР он был 6 марта. Так что есть ли инфицированные в ВР или нет уже не стоит. Вопрос уже лишь в том сколько их.
Депутат Рады Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что у его коллеги, депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус. Вельможный отрицает, как сразу это делал и сам Шахов. Но находится в больнице
Шахову дадим героя Украины,такой подвиг....заслужил...!
: В связи с подтверждением заболеванием COVID-19 комитет ВР Украины по вопросам здоровья нации - глава Радуцкий, "СН" уходит под карантин.
У заболевшего Радуцкого свыше 60 подтверждённых контактов внутри ВР
как
жалкомы дома 24 часа сидим, а они за нас работают..