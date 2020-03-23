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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (745) Меджліс (276) Чубаров (415) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 Будемо інформувати міжнародні організації та ВООЗ про всі випадки COVID-19 в окупованому Криму, - Чубаров

До останнього часу окупанти в Криму заохочували зневажливе і глузливе ставлення до загрози поширення коронавірусу.

Про це у фейсбуці повідомив глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Наші спостереження за ситуацією в Криму і спілкування із співвітчизниками свідчать про те, що російська окупаційна влада Криму не здійснює ефективних заходів безпеки, спрямованих проти поширення захворювання коронавірусом. Крім того, до останніх днів у Криму на офіційному рівні заохочувалося зневажливе та глузливе ставлення людей до загрози інфікування коронавірусом", - написав Чубаров.

Він зазначив, що "в умовах окупованого РФ Криму основною формою нашого сприяння співвітчизникам і всім громадянам України, які проживають на півострові, є регулярне оприлюднення та інформування спеціалізованих міжнародних організацій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), про всі випадкі захворювання коронавірусом у Криму, а також аналіз дій окупаційної влади Криму в умовах епідемії коронавірусної інфекції".

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"Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб змусити Росію  як державу-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права нести повною мірою відповідальність", - додав Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183456
 
 
 Топ коментарі
 
Тю. А виглядає здоровим. Треба везти до Мацкви лікувати. Бо тут бандерівці замість кисню дають "дьім атечєства"...
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небось, тоже в Париже отдыхал?
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главное, что бы он на Медведчука, Бойко, Рабиновича, Шуфрича, Киву, Левочкиных кашлянул..
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COVID-19 виявлено у Нардепа з ОПЗЖ Олександра Лукашева.

Будем информировать международные организации и ВОЗ обо всех случаях COVID-19 в оккупированном Крыму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1852
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главное, что бы он на Медведчука, Бойко, Рабиновича, Шуфрича, Киву, Левочкиных кашлянул..
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Тю. А виглядає здоровим. Треба везти до Мацкви лікувати. Бо тут бандерівці замість кисню дають "дьім атечєства"...
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торги открылись, хорошо пошла=))
козломордым в радость=))

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На військовій базі окупантам населення не потрібне. Воно там зайве.
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Нефть вновь сильно дешевеет на открытии торговЗа баррель американской WTI предлагают немногим больше 21 доллара.сегодня в 00:33 25
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Путин уже просит в Лукашенка жрачку, передает БЕЛСАТ NEWS.
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Зелецапы, как вам новая прокурорша? Вы убили страну вместе.
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