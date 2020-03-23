 Будемо інформувати міжнародні організації та ВООЗ про всі випадки COVID-19 в окупованому Криму, - Чубаров

Про це у фейсбуці повідомив глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Наші спостереження за ситуацією в Криму і спілкування із співвітчизниками свідчать про те, що російська окупаційна влада Криму не здійснює ефективних заходів безпеки, спрямованих проти поширення захворювання коронавірусом. Крім того, до останніх днів у Криму на офіційному рівні заохочувалося зневажливе та глузливе ставлення людей до загрози інфікування коронавірусом", - написав Чубаров.

Він зазначив, що "в умовах окупованого РФ Криму основною формою нашого сприяння співвітчизникам і всім громадянам України, які проживають на півострові, є регулярне оприлюднення та інформування спеціалізованих міжнародних організацій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), про всі випадкі захворювання коронавірусом у Криму, а також аналіз дій окупаційної влади Криму в умовах епідемії коронавірусної інфекції".

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"Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб змусити Росію як державу-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права нести повною мірою відповідальність", - додав Чубаров.