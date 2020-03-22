EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  2187  50
Матеріали за темою:
Все про:лікарня (293) карантин (745) Київ (7504) машина (13) Разумков Дмитро (425) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 Найближчими днями ВР зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва, - Разумков

Верховна Рада на час боротьби з коронавірусом зможе передати лікарням Києва ще 25 автомобілів.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні у мене була розмова з усіма керівниками комітетів, з апаратом Верховної Ради України, і я думаю, що найближчими днями Верховна Рада України зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в неділю.

Він наголосив, що всі в парламенті розуміють, що сьогодні профільним лікарням, які ведуть боротьбу з коронавірусом машини набагато потрібніші, ніж Раді.

Дивіться також: Як живе Київ на карантині. ВIДЕО

Нагадаємо, Верховна Рада передала Олександрівській та Київській міській дитячій інфекційній лікарні чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183455
 
 
 Топ коментарі
 
ермак может продать свою и на эти деньги купить 3
 показати весь коментар
 
я уже вижу как семейные врачи ездят по адресам на майбахах и мерсах
 показати весь коментар
 
Наче вже була подібна новина. Ніяк не можуть передати - тиждень треба піаритись.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- їм міськради і облради повинні допомогти
 показати весь коментар
 
Как бизнес в Украине помогает в борьбе против короновируса

Корпорация "Рошен" приобретает 10 тысяч защитных костюмов для медиков, и это только первая поставка. Об этом сообщила директор по развитию социальных проектов "Рошен" Ирина Пономаренко.

Партия "Европейская солидарность" создала сайт волонтерской помощи пенсионерам и одиноким украинцам, для помощи в закупке продуктов или лекарств.

Также "ЕС" закупает маски, тесты. Первые несколько тысяч масок уже поступили и будут переданы адресатам.

Каждый нардеп от "ЕС" передал в фонд борьбы с вирусом по 35000 грн.

Ринат Ахметов закупает 20 000 тестов.

Спортклуб "Ваш тренер" выделил 500 000 грн.

Компания "Биофарма" закупила оборудование на 5 млн грн. В городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы, микроскопы и прочее. Кроме того, компания выделяет 500 000 грн поддержки пенсионерам, каждую неделю.
 показати весь коментар
 
"Сильпо" предлагает работу тем, кто из-за карантина остался без работы. Принимают заявки от соискаталей и передают своим HR по всей стране. Курьеры, грузчики, водители. и пр. - сейчас нужны.

Виктор Пинчук закупает 10 ИВЛ для больниц в областных центрах

Еще от фонда Порошенко, помимо уже отремонтированных 10 ИВЛ и закупленных ремкомплектов:
Васильковская ЦРБ в течение нескольких дней получит газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002.
Обуховская ЦРБ также получит 10 пульсоксиметров SHO-6002 уже до конца этой недели, сообщил Коненко 18 марта.
Также заказано необходимое количество кислородных концентраторов для обеих больниц. В целом это 13 аппаратов.

"Новая почта" выделила 25 000 000 грн.

"Эпицентр" направляет на помощь 1% от оборота и 100 ИВЛ.

UFuture - 2 ИВЛ

Жебривские выделили 10 000 000 грн.

"Приват-банк" приобрел несколько ИВЛ - в Одессу, Лисичанск, Киев

Lifecell сделал бесплатными звонки на номера различных сервисов МОЗ

Джек Ма выделил для Украины тестов на 80 000 000 долларов

Вакарчук - 1 миллион гривен
Монобанк - включил кэшбек 20% на значительное число онлайн-оплат для всех держателей карт

бизнесмены Евгений Черняк ("Хортица"), Андрей Пышный ("Ощадбанк"), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федорив, Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming) - 9 ИВЛ, экспресс-тесты и маски

Жеваго - помощь медицине Полтавской области

Владелец магазинов "Аврора" Лев Жиденко - 7.7 млн. грн. в Полтавской области

"Энзим" и "Кормотех" - 4 млн. грн.

Экс-губернатор Одесской области Степанов - 1 ИВЛ

"СН" Холодов - 1 ИВЛ

Moneyveo - 3 млн. грн
 показати весь коментар
 
А шо дав оманський брехун на боротьбу з КВ?
 показати весь коментар
 
 
А великий лидер современности не выделил ничего!!!! Купил свежого коксу себе для успокоения.
 показати весь коментар
 
 
дурО, у обл та міскрад твое зелене шобло забрало ВСІ кошти..
 показати весь коментар
 
 
кстати, о деньгах:
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.



 показати весь коментар
 
 
Ну зря вы так. 90 лямов на закупку своих же масок выделили. Остальное местные бюджеты пускай тащат.
 показати весь коментар
 
 
то на "подавление бунта" засолили... они учли "уроки Майдана".
 показати весь коментар
 
 
ермак может продать свою и на эти деньги купить 3
 показати весь коментар
 
 
И тоже передать. деньги все равно ворованные.
 показати весь коментар
 
 
Наче вже була подібна новина. Ніяк не можуть передати - тиждень треба піаритись.
 показати весь коментар
 
 
Та они тогда обещали 4 штуки передать.
Мо, прочитали пост, что только в одной страховой они страховали 200 и только новых номеров за вр числится 1000, мо стало стыдно.
 показати весь коментар
 
У меня есть горчичники и банки ,могу передать Верховной Раде,а они потом передадут В ближайшие дни ВР сможет передать около 25 автомашин больницам Киева, - Разумков - Цензор.НЕТ 6307 нуждающим, а если каждый так сделает как я,то мы вместе победим коронавирус на разработку которого потрачены миллионы долларов.
 показати весь коментар
 
 
Можу передати сірники щоб ставити банки.
 показати весь коментар
 
 
могу передать привет и призыв держаться, хоть денег нет
 показати весь коментар
 
 
я уже вижу как семейные врачи ездят по адресам на майбахах и мерсах
 показати весь коментар
 
 
Майбахи и мерсы они закупят вместо переданных ранее опелей...
 показати весь коментар
 
 
Ермак тоже передаст ворованную у народа машину?
 показати весь коментар
 
 
А кортеж, на якому бубочку супроводжує 95 квартал, він теж передасть?
 показати весь коментар
 
 
Коломойский такой скряга,помню как он своего по крови Савика Шустрика чихвостил на всю страну за какие то 20 млн долларов долга,а савик говорил ,что Коломойский должен народу Украины 5 миллиардов долларов. В ближайшие дни ВР сможет передать около 25 автомашин больницам Киева, - Разумков - Цензор.НЕТ 2517
 показати весь коментар
 
 
А деж оно будет от народа прятаться? Нет, не передаст.
 показати весь коментар
 
 
Урод, иди проверься! Может тебе пора изолироваться.
Хоть пару недель не будешь вонять русским миром.
 показати весь коментар
 
 
ВР сможет передать около 25 автомашин? Чьих? Чего раньше не передали?
 показати весь коментар
 
 
Мабуть вирішили закупити нові, а старі віддадуть лохам.
 показати весь коментар
 
 
От тепер сиди тихенько. Ти ж спікер головногго керівного органу. Купи булавку і якусь ікону і не відсвічуй. І тільки спробуй....
 показати весь коментар
 
Возможно, после окончания эпидемии мир изменится и кумирами для миллионов людей по всему земному шару станут уже не спортсмены или актеры, а медики, ученые и интеллектуальная элита... А то что мир изменится и никогда уже не будет таким как раньше это 10500% ...
 показати весь коментар
 
 
І, можливо перестануть обирати на відповідальні посади мультяших персонажів. Італійці то мабуть повинні зробити висновок. Як що ні то. горбатого могила справить.
 показати весь коментар
 
 
«Фишечка» от президента: Ермак убеждает Зеленского дать команду вести больных на COVID-19 с ОРДЛО на мирную территорию Украины
Начинается плач о распространении коронавируса на оккупированных территориях Донбасса. Сначала соответствующее заявление обнародовали «правозащитники». Теперь омбудсмен Денисова проявляет высокую осведомленность о количестве больных и об отсутствии тестов на COVID-19 в ОРДЛО. Есть предположение, что уже очень скоро Зеленский проявит заботу и прикажет везти больных оттуда сюда. Хорошая «фишечка». И Путину понравится. Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб. https://replyua.net/news/200913-fishechka-ot-prezidenta-ermak-ubezhdaet-zelenskogo-dat-komandu-vesti-bolnyh-na-covid-19-s-ordlo-na-mirnuyu-territoriyu-ukrainy.html
 показати весь коментар
 
 
вот вам и ваплащение "платформы примирения"...а разместить прибывших в ОП...там места достаточно...ах да- и Конча-Заспа...и окрестности...
 показати весь коментар
 
 
Вони ж помруть. Потім скажуть, що "бєндєровцьі их умарили". Якщо не повні довбні то від цього відмовляться...
 показати весь коментар
 
 
и шо на них возить...? маски и спецкостюмы...?! там же сплошь ВИП-модели...
 показати весь коментар
 
 
А аваковські орли не в змозях підвозити лікарів? Чи тільки бабок штрафувати
Тим більше прикупили джипики з дірявого бюджету!
Найближчими днями ВР зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва, - Разумков - Цензор.НЕТ 8894
 показати весь коментар
 
 
передадут дрова а после купят новенькие мерсы....
 показати весь коментар
 
 
Карантин и сидеть дома!? ОК. На месяц моих финансовых запасов в носке хватит. Что дальше ? За, какие деньги без работы "хлеб" покупать ? Подыхать или воровать в магазинах ? Найближчими днями ВР зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва, - Разумков - Цензор.НЕТ 7291
 показати весь коментар
 
 
Странно что нет новостей о кацапах в Италии.
По сути Россия сегодня в Европе проводит операцию "Троянский конь", а про данайцев европейцы видать позабыли. Ну ожидаемо, КГБ это не глупая организация, а европейский плебс возглавляют давно уже не самые умные представители этих наций. Боюсь что Евросоюз сломался, несите новый.
 показати весь коментар
 
Купленные на деньги народа машины дадут на время народу! Прикольно. Это можно считать благотворительностью или это одолжение?
 показати весь коментар
 
Зачем больницам эти легковушки? Им другие машины нужны, оборудованные для этих целей, а не задницы возить!!! Очередной зе-дебильный пиар!
 показати весь коментар
 
 
А шо это за машины, заначка разумкова на черный день, или конфискат ворованых крутых тачек у народных депутатов?
 показати весь коментар
 
Скоро нужны будут катафалки - навезли заразных со всего мира
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору