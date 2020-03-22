 Найближчими днями ВР зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва, - Разумков

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні у мене була розмова з усіма керівниками комітетів, з апаратом Верховної Ради України, і я думаю, що найближчими днями Верховна Рада України зможе передати близько 25 автомобілів лікарням Києва", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "Україна" ввечері в неділю.
Він наголосив, що всі в парламенті розуміють, що сьогодні профільним лікарням, які ведуть боротьбу з коронавірусом машини набагато потрібніші, ніж Раді.
Нагадаємо, Верховна Рада передала Олександрівській та Київській міській дитячій інфекційній лікарні чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.
Корпорация "Рошен" приобретает 10 тысяч защитных костюмов для медиков, и это только первая поставка. Об этом сообщила директор по развитию социальных проектов "Рошен" Ирина Пономаренко.
Партия "Европейская солидарность" создала сайт волонтерской помощи пенсионерам и одиноким украинцам, для помощи в закупке продуктов или лекарств.
Также "ЕС" закупает маски, тесты. Первые несколько тысяч масок уже поступили и будут переданы адресатам.
Каждый нардеп от "ЕС" передал в фонд борьбы с вирусом по 35000 грн.
Ринат Ахметов закупает 20 000 тестов.
Спортклуб "Ваш тренер" выделил 500 000 грн.
Компания "Биофарма" закупила оборудование на 5 млн грн. В городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы, микроскопы и прочее. Кроме того, компания выделяет 500 000 грн поддержки пенсионерам, каждую неделю.
Виктор Пинчук закупает 10 ИВЛ для больниц в областных центрах
Еще от фонда Порошенко, помимо уже отремонтированных 10 ИВЛ и закупленных ремкомплектов:
Васильковская ЦРБ в течение нескольких дней получит газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002.
Обуховская ЦРБ также получит 10 пульсоксиметров SHO-6002 уже до конца этой недели, сообщил Коненко 18 марта.
Также заказано необходимое количество кислородных концентраторов для обеих больниц. В целом это 13 аппаратов.
"Новая почта" выделила 25 000 000 грн.
"Эпицентр" направляет на помощь 1% от оборота и 100 ИВЛ.
UFuture - 2 ИВЛ
Жебривские выделили 10 000 000 грн.
"Приват-банк" приобрел несколько ИВЛ - в Одессу, Лисичанск, Киев
Lifecell сделал бесплатными звонки на номера различных сервисов МОЗ
Джек Ма выделил для Украины тестов на 80 000 000 долларов
Вакарчук - 1 миллион гривен
Монобанк - включил кэшбек 20% на значительное число онлайн-оплат для всех держателей карт
бизнесмены Евгений Черняк ("Хортица"), Андрей Пышный ("Ощадбанк"), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федорив, Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming) - 9 ИВЛ, экспресс-тесты и маски
Жеваго - помощь медицине Полтавской области
Владелец магазинов "Аврора" Лев Жиденко - 7.7 млн. грн. в Полтавской области
"Энзим" и "Кормотех" - 4 млн. грн.
Экс-губернатор Одесской области Степанов - 1 ИВЛ
"СН" Холодов - 1 ИВЛ
Moneyveo - 3 млн. грн
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.
Мо, прочитали пост, что только в одной страховой они страховали 200 и только новых номеров за вр числится 1000, мо стало стыдно.
Хоть пару недель не будешь вонять русским миром.
Начинается плач о распространении коронавируса на оккупированных территориях Донбасса. Сначала соответствующее заявление обнародовали «правозащитники». Теперь омбудсмен Денисова проявляет высокую осведомленность о количестве больных и об отсутствии тестов на COVID-19 в ОРДЛО. Есть предположение, что уже очень скоро Зеленский проявит заботу и прикажет везти больных оттуда сюда. Хорошая «фишечка». И Путину понравится. Об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб. https://replyua.net/news/200913-fishechka-ot-prezidenta-ermak-ubezhdaet-zelenskogo-dat-komandu-vesti-bolnyh-na-covid-19-s-ordlo-na-mirnuyu-territoriyu-ukrainy.html
Тим більше прикупили джипики з дірявого бюджету!
По сути Россия сегодня в Европе проводит операцию "Троянский конь", а про данайцев европейцы видать позабыли. Ну ожидаемо, КГБ это не глупая организация, а европейский плебс возглавляют давно уже не самые умные представители этих наций. Боюсь что Евросоюз сломался, несите новый.