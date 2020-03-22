 Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів, - голова НБУ Смолій про можливе отримання фінансування

Про це написав у твітері голова Національного банку України Яків Смолій, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна активно опрацьовує з МВФ можливе отримання фінансування в межах програм для підтримки країн, які зазнають втрат від коронавірусу. Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів", - написав керівник НБУ, додавши твіт директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.
Керівник фонду повідомила про "дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським", а також зазначила, що висловила підтримку Україні, "коли країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".
Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський повідомив керівниці Міжнародного валютного фонду про стан справ у нашій країні і заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19.
желаемое за действительность...
Ну что за уроды, блин.......
Молодєц.
Мы это все проходили во времена Жульки и Януковоща..
Деньги Зебилам НЕ ДАВАТЬ!!!
Горит сарай ,гори и хата.
Представитель федерального правительства Штеффен Зайберт сказал: «После ее сегодняшнего выступления в прессе канцлер была проинформирована о том, что доктор, который делал её профилактическую пневмококковую вакцинацию в пятницу днем, теперь дал положительный результат на коронавирус
тварь обоссанная брехливая...
шоу - сначала вроде как случайное фото как она в магазин ходит - и вот - она на самоизоляции! гниду КГБ-шная...