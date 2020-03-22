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 Політика України, Економіка
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Все про:карантин (745) МВФ (699) Смолій (70) Крісталіна Георгієва (7) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів, - голова НБУ Смолій про можливе отримання фінансування

Міжнародний валютний фонд може надати Україні фінансування для компенсації втрат через поширення COVID-19.

Про це написав у твітері голова Національного банку України Яків Смолій, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна активно опрацьовує з МВФ можливе отримання фінансування в межах програм для підтримки країн, які зазнають втрат від коронавірусу. Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів", - написав керівник НБУ, додавши твіт директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Керівник фонду повідомила про "дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським", а також зазначила, що висловила підтримку Україні, "коли країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".

Читайте також: Україна розраховує на фінансування МВФ за програмами боротьби з коронавірусом, - Смолій

Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів, - голова НБУ Смолій про можливе отримання фінансування 01

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський повідомив керівниці Міжнародного валютного фонду про стан справ у нашій країні і заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19.

Читайте також: Ніхто у МВФ не відмовляв у кредиті Україні. Працюємо над програмою в зв'язку з новими умовами, - представник Фонду в Києві Рашкован

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183454
 
 
 Топ коментарі
 
Под шумок короновируса, хотят оприходовать (стырить) деньги МВФ, за которые в последствие будет расплачиваться народ.
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МВФ пообещало клоуну помощь наклейками ЗЕ
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Ишак Оманский хочет принимать со всех сторон в любом количестве? Голобородьку оно уже отиграло, начал сценки переигрывать? Шоу близится к финалу, но на Ростов видимо расчитывать не придется.
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Та не кажи "гоп" доки не перескочиш!!!!
Ну что за уроды, блин.......
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Под шумок короновируса, хотят оприходовать (стырить) деньги МВФ, за которые в последствие будет расплачиваться народ.
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еще кредитов наберут? он договорился (с)
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Ворье провластное все растащит по своим мутным схемам
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Ворйо втекло до Ростову ще рік тому. Нє?
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Половину Страны готовы уложить куда кому повезет ради финансовой иньекции.
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Коломойскай от предвкушении очередного транша радостно потирает рученки.
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Тобто хвалиться тим,що МВФ обіцяло сприяти в виділенні допомоги країнам третього світу,(в т.ч. Україні) в боротьбі з пандемією ?
Молодєц.
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ага.. и нам дадут еще один кредит, и Ермак купит себе Майбах 2022 года выпуска..
Мы это все проходили во времена Жульки и Януковоща..
Деньги Зебилам НЕ ДАВАТЬ!!!
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Канцлер Меркель сейчас находится на домашнем карантине. Тест показал наличие коронавируса у её лечащего врача.
Представитель федерального правительства Штеффен Зайберт сказал: «После ее сегодняшнего выступления в прессе канцлер была проинформирована о том, что доктор, который делал её профилактическую пневмококковую вакцинацию в пятницу днем, теперь дал положительный результат на коронавирус
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это Меркельша по приказу путена нагоняет пургу и панику...
тварь обоссанная брехливая...
шоу - сначала вроде как случайное фото как она в магазин ходит - и вот - она на самоизоляции! гниду КГБ-шная...
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Председатель НБУ Смолий,тоже себе хочет мерс за три ляма.
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Респіраторами й парацетамолом хай дають! Ви ж,мерзоти,гроші розтягнете ,на "Мерседеси" за три мільйони,як виродок Єрмак!
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