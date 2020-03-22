 Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів, - голова НБУ Смолій про можливе отримання фінансування

Про це написав у твітері голова Національного банку України Яків Смолій, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна активно опрацьовує з МВФ можливе отримання фінансування в межах програм для підтримки країн, які зазнають втрат від коронавірусу. Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів", - написав керівник НБУ, додавши твіт директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Керівник фонду повідомила про "дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським", а також зазначила, що висловила підтримку Україні, "коли країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".

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Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський повідомив керівниці Міжнародного валютного фонду про стан справ у нашій країні і заходи, вжиті для запобігання поширенню COVID-19.

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