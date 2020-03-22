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 В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ

За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні 73 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу виявлено 26 нових випадків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Випадки коронавірусної хвороби виявлено:

  • у Дніпропетровській області - 2;
  • у Донецькій області - 1;
  • у Житомирській області - 2 (1 летальний);
  • у Івано-Франківській області - 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
  • у Києві - 29 (із них 20 виявлено за останню добу);
  • у Київській області - 5, з яких 1 за останню добу;
  • у Львівській області - 2, з яких 1 за останню добу;
  • у Тернопільській області - 1;
  • у Чернівецькій області - 25 (1 летальний);
  • у Черкаській - 1 підтверджений за останню добу.

Читайте також: В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ (оновлено)

В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183453
 
 
 Топ коментарі
 
Треба було більше везти з Куршавелю. Не тримайте людей за лохів. Коли стало видно, що вірусу в країна майже немає вирішили привезли 50 тисяч потенційно хворих аби ввести надзвичайний стан. Це що не видно?
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Ну что нужно принять еще пару самолетиков с Европы и всех пустить в маршрутки!!
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Лукашенко запретил въезд в Беларусь людей, которые выехали после после предупреждений о пандемии.
Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.
Таким должен быть президент, думающий о стране и народе...
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Нашла кого в пример ставить, ***** два.
Нашим приехавшим нужно было дома посидеть, отнестись ответственно к своим согражданам. Все происходит от нашей личной безответственности
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а как они до дому с аэропорта добираются, стесняюсь спросить?? все личными машинами??
и не везут их таксисты или родственники? по дороге они не заезжают в магазины скупиться? не заходят в парадные, не контактируют с людьми в лифте, с консьержами???
я понимаю что ваш зеля даун, но странно что вы до сих пор этого не поняли!!!
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вернітьпетю )))
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Ты просто не понимаешь, кто такой Лукашенко. Ничего общего с ******. Против него истерику ведет так называемая "оппозиция" Беларуси, которой Лукашенко не дал раздерибанить Беларусь и создать олигархию со своими Коломойскими, Ахметовыми и т.п. И наши политики и зомбоСМИ им подгавкивают, так как все наши политики и зомбоСМИ связаны с теми или иными олигархами. Я рассказала все понятно. Не знаю поймешь ли ты. Дискутировать не буду.
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в чем была проблема обязать желающих вернуться сдать тест на коронавирус в европе??
в той же бельгии??
посадка на самолет только со справкой! И ВСЕ!!!
нет, надо было с*ке тут коронамор устроить!!!
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Сегодня в Чехию, имеющую населения в 4 раза меньше Украины, из Китая привезли разное антивирусное оборудование на украинском самолете АН-124 Руслан. В Украину из Китая везут оборудование на самолете ИЛ-76, имеющем грузоподъемность в несколько раз меньше Руслана. Делайте выводы об отношении к народу зеленой банды.
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3 дні тому - Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" производства ГП "Антонов" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование и тесты
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Чехи говорят, что надолго арендовали, Земан договорился.
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Трое из четырех - заражены. Ждем четвертого! В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5864
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предупреждали же-вместе в сауну не ходить ...хотя сколько их там всего было...?! неужели вся фрахция...?!!! Раду на КАРАНТИН....!!!!
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Плиз, отдельную статистику по представителям власти.
Должен же быть хоть какой то позитив в той фигне, что эти зебилы нам устроили!
И где читать некрологи, плиз?
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Только неумная дура мечтает читать некрологи о своих согражданах.
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Где Вы нашли "наших сограждан" в представителях нашей сегодняшней власти?
Или Вы из-за поребрика и они Ваши сограждане?
Тогда понятно...
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Полтавская мастерица Ирина Григорова запустила флешмоб #даруюмаску. Она дарит женщинам-полицейским защитные дизайнерские маски с вышивкой

В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9224
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хоть даст Бог, отведет голосование за рынок земли.
все нардепы перепугаются и залезут под шконку
нет худа без добра
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да-создаётся впечатление что вирус этот нас таки "спасает"(тьху 3 раза)..неожиданно...
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Власть уже в неадеквате. У нее нет никакой социологии - ее уже давно не проводят… Исполнители уже давно рисуют нервным царям то, что им хочется видеть… Это замыкает неизбежный круг сансары… (с)
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В Украине 73% зараженых? Коронавирус переживут только любители шоколада
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Когда Зеленский на дебатах говорил "Я ваш приговор" - это он обращался не к Порошенко, а к народу Украины.
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Було б непогано, як би подавали не тількикількість заражених і померли (з підозрою), а порівняльні таблиці з грпом і ГРВІ, наявність інших хвороб, вікова тенденція.
напиклад на ВООЗ (поки що основна достовірна інформація) є дані що жінки мають менше захворювань і летальних випадків.
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