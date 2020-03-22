 В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Випадки коронавірусної хвороби виявлено:
- у Дніпропетровській області - 2;
- у Донецькій області - 1;
- у Житомирській області - 2 (1 летальний);
- у Івано-Франківській області - 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
- у Києві - 29 (із них 20 виявлено за останню добу);
- у Київській області - 5, з яких 1 за останню добу;
- у Львівській області - 2, з яких 1 за останню добу;
- у Тернопільській області - 1;
- у Чернівецькій області - 25 (1 летальний);
- у Черкаській - 1 підтверджений за останню добу.
Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.
Таким должен быть президент, думающий о стране и народе...
Нашим приехавшим нужно было дома посидеть, отнестись ответственно к своим согражданам. Все происходит от нашей личной безответственности
и не везут их таксисты или родственники? по дороге они не заезжают в магазины скупиться? не заходят в парадные, не контактируют с людьми в лифте, с консьержами???
я понимаю что ваш зеля даун, но странно что вы до сих пор этого не поняли!!!
в той же бельгии??
посадка на самолет только со справкой! И ВСЕ!!!
нет, надо было с*ке тут коронамор устроить!!!
Должен же быть хоть какой то позитив в той фигне, что эти зебилы нам устроили!
И где читать некрологи, плиз?
Или Вы из-за поребрика и они Ваши сограждане?
Тогда понятно...
https://www.obozrevatel.com/politics/koronavirus-nashli-u-nardepa-ot-partii-medvedchuka-goncharenko.htm
все нардепы перепугаются и залезут под шконку
нет худа без добра
напиклад на ВООЗ (поки що основна достовірна інформація) є дані що жінки мають менше захворювань і летальних випадків.