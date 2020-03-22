 В Україні зафіксовано 73 випадки COVID-19, за добу виявлено 26 нових випадків, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Випадки коронавірусної хвороби виявлено:

у Дніпропетровській області - 2;

у Донецькій області - 1;

у Житомирській області - 2 (1 летальний);

у Івано-Франківській області - 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

у Києві - 29 (із них 20 виявлено за останню добу);

у Київській області - 5, з яких 1 за останню добу;

у Львівській області - 2, з яких 1 за останню добу;

у Тернопільській області - 1;

у Чернівецькій області - 25 (1 летальний);

у Черкаській - 1 підтверджений за останню добу.





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