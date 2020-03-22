 У зв'язку з коронавірусом необхідно запровадити надзвичайний стан в Україні, - Ємець

Про це він заявив в ефірі 112 каналу, пише Цензор.НЕТ.
"Я казав про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б", - підкреслив Ємець.
За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці мають зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗ.
Нагадаємо, на тлі поширення коронавірусу режим надзвичайної ситуації запроваджено в шести регіонах України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де його вже запроваджено.
Украина накрывается большой зеленой жопой.
Но нет - на это мозгов не хватило.
У Зебила задача от х.уйла уничтожить Украину всеми доступными способами.
Вот и выполняют.
Остальные, с признаками короновируса больше не обращаются в медучреждения.
Позавчера, Трамп лично позвонил и призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с пандемией короновируса.
в уряді Януковича!
маладьож за Януковіча ж
https://www.obozrevatel.com/economics/fea/ministr-petrashko-zabyil-zadeklarirovat-zhile-pod-kievom-i-v-moskve.htm
Дмитрий@dmitriypaut 2 ч
Ахкакойминистр Сабаков вовсю доит бизнес. И это ещё нет ЧП
А вы,что думали? Сейчас бабло косится больше, чем от торговли наркотой
Забезпечити-виділити-розробити-доставити-нє,не чули.
І взагалі - схоже кацапським соєвим ботам , чим гірше в Україні - тим їм краще
в таких ситуациях (да и вообще) надо работать над причинами, а не херачить наугад, имитируя бурную деятельность...
Під таку фігню стратегічне планування потрібне,з соціально-економічними викладками.Купа дармоїдів в міністерствах,може серед рєшал ще толкові й залишились.
А оцю пургу,що він несе-в колі друзів потриндіть.Таке.Перестрахувався.