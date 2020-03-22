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 У зв'язку з коронавірусом необхідно запровадити надзвичайний стан в Україні, - Ємець

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за запровадження в Україні надзвичайного стану.

Про це він заявив в ефірі 112 каналу, пише Цензор.НЕТ.

"Я казав про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б", - підкреслив Ємець.

За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці мають зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗ.

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Нагадаємо, на тлі поширення коронавірусу режим надзвичайної ситуації запроваджено в шести регіонах України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де його вже запроваджено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183451
 
   
 Топ коментарі
 
Его нужно было вводить 21 апреля прошлого года, когда 73 % народа заболело зебиловирусом
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ничего бы не было, если бы зеленский не свозил сюда массово зараженных со всего мира!!!только 14 зараженных сегодня он завез из женевы! зубожилые мыши жили в женеве?? не могли там посидеть в карантине?? нет, надо было сюда свезти и всех угробить!!!
уже молчу за вывезенные маски по 2 грн, которые сейчас стоят 200 и дефицит всего!!
осталось кацапам еще продукты вывезти, и вуаля, 33-ий год в исполнении зеленского наступит! "можем повторить""???
ненавижу урода!!!
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а для чого той режим ЧП??? І чим він поможе???
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Что бы снять с ЗЕмудаков ответственность,ЗЕнарик завез из за границы вирусных без карантина,грядет большая жопа.
Украина накрывается большой зеленой жопой.
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Спасаться власти надо от голодных бунтов.
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РИП экономика....а если ещё и МВФ бабла не даст то вообще ХЗ шо будет...ситуация печальней чем кажеца на первый взгляд, да ещё с этими трускавецкими тупарями - кловунами, вообще печаль
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Если бы ты, прохвессионал, 2 недели назад хоть чуть-чуть подумал - "Как впускать в страну десятки тысяч потенциальных виросуносителей без карантинных мер?" - вместо рассуждений о ЧП, толку бы было гораздо больше.
Но нет - на это мозгов не хватило.
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При чем тут "прохвессионал" или нет?
У Зебила задача от х.уйла уничтожить Украину всеми доступными способами.
Вот и выполняют.
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Краще ніж пускати ментовську піну з роту (впровадити комендантську годину), звітували б українцям, що конкретно зроблено. Створили би, наприклад, умови науковцям. Патогенез хвороби відомий - підшукали би якесь зілля. Чекаєте коли манна впаде з Америки.
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В С.Корее был выявлен короновирус у одного человека. Его расстреляли.
Остальные, с признаками короновируса больше не обращаются в медучреждения.

Позавчера, Трамп лично позвонил и призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с пандемией короновируса.
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ЗЕбилы проверьте внимательно вы всех турыстов и гастеров с китаев, италий вернули? Може кого забыли? Не стисняйтесь возвращайте в Украину всех..померяете им температурку на таможне и по домам распустите..ну как вы обычно и делаете, ЗЕбилы
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ну давайте по штуки как в штатах и пойдем на чп.....
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В Штатах уже не по 1штуке а по три штуки зелени выдают.
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Говорят уже 73 зараженных, в Киеве за сегодня обнаружили 20 новых зараженных, Цензор обновите инфу
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зебилы, где вы таких дебилов находите на должности министров?
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Чп нужно для того что бы силовики недали голодным украинцам снести нахер эту жидовско-ублюдочную власть
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Казлина, где ваша тысяча к моей 2000-ой пенсии???
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Привезли на самолётах из всего заражённого мира в Украину за государственный счёт своих мажоров, а теперь чрезвычайный стан.
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Никто и так не работает за редким исключением. Без помощи государства люди не продержатся. Больше месяца люди не выстоят. Потом из этой рецессии уже не выбраться.
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Ліки проти Корона вірусу лише одні, це власний імунітет.
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Дмитрий@dmitriypaut 2 ч

Ахкакойминистр Сабаков вовсю доит бизнес. И это ещё нет ЧП
А вы,что думали? Сейчас бабло косится больше, чем от торговли наркотой

У зв'язку з коронавірусом необхідно запровадити надзвичайний стан в Україні, - Ємець - Цензор.НЕТ 4742
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Предлагаю этого старперда отправить в богадельню квартала 95. Есть такая новая ******* молодых лиц.
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лучше сдать в поликлинику для опытов. возраст подходящий.
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Придурок, надо не чрезвычайное положение вводить, а уровень медицины поднимать!
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Пока нету лекарства никакой уровень не поможет. Самые развитые страны мира с образцовой медициной и средней продолжительностью в 90 лет бессильны перед этим вирусом. Потому сейчас только карантин позволит продлить жизни, пока не найдут хотя бы лекарство. А поднимать уровень нужно только потом когда избавимся от этой заразы.
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тупеньке ти. поки немає медикаменту, неконтакт гайголовніше. щоб поправити собі мозок подивися Луганського, там для особоодарьонних тіпа тебе. https://www.youtube.com/watch?v=rAErsOQzbAc
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уже опіздали. чужой уже во многих. особливо коли стільки в Україну вертаються. лікарі можуть стати самі передавачами. зарах їх почнуть підвозити і буде ще веселіше. я не проти підвозу, але з умом.
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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники." - Джордж Оруэлл
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Так як зараз є, само норм, поки непотрібно нічого міняти.
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Все таки деякі гілки метро можна було б запустити, можливо навіть по якихось перепустках і перевіркою температури.
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Так может у него цель такая - выморить украинцев, вот и навез из-за границы вирусных турыстов.
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Довбаний виродок-я ,за останні три дні,28 аптек обійшов" Парацетамолу немає,масок немає,антисептиків немає! А ти,виродок,тулиш "Аваковсько-Зеленські" маразми про надзвичайний стан! Може необхідно забезпечити засобами захисту своїх громадян а не Іспанію,Словенію ,Германію?! Буде для вас "надзвичайний" !
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У нас на Волині так само, "Парацетамолу немає,масок немає,антисептиків немає".
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Супер-маркети забиті всім навіть гречка є.
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ЗАБОРОНИТИ-ОБМЕЖИТИ-ЗАКРИТИ-ВІДМІНИТИ-наше всьо.
Забезпечити-виділити-розробити-доставити-нє,не чули.
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НС буде введено...якщо треба
І взагалі - схоже кацапським соєвим ботам , чим гірше в Україні - тим їм краще
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когда вы уже повыздыхаете, кацапогниды обоссанные...
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Чим режим НС відрізняється від карантину і чим він допоможе???
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Связь, интернет отрубить, чтобы не организовывались.
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Я думаю в первую очередь нужно арестовать Емца и весь зеленый цирк!
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и шо? а по факту, кроме нелепых запретов, во славу властолюбивого маразма?
в таких ситуациях (да и вообще) надо работать над причинами, а не херачить наугад, имитируя бурную деятельность...
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На Россие сказали что метро в Москве будет работать при любом раскладе.
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Цікаво,що в розумінні цього бездаря,надзвичайний стан,по пунктам ? (Якщо він каже,що говорив про це). І на який строк ?
Під таку фігню стратегічне планування потрібне,з соціально-економічними викладками.Купа дармоїдів в міністерствах,може серед рєшал ще толкові й залишились.
А оцю пургу,що він несе-в колі друзів потриндіть.Таке.Перестрахувався.
У зв'язку з коронавірусом необхідно запровадити надзвичайний стан в Україні, - Ємець - Цензор.НЕТ 3967
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