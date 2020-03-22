 У зв'язку з коронавірусом необхідно запровадити надзвичайний стан в Україні, - Ємець

Про це він заявив в ефірі 112 каналу, пише Цензор.НЕТ.

"Я казав про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б", - підкреслив Ємець.

За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці мають зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗ.

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Нагадаємо, на тлі поширення коронавірусу режим надзвичайної ситуації запроваджено в шести регіонах України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де його вже запроваджено.